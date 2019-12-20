Александра Костенюк: Люблю оливье, но ем его раз в год

«БЕГАЮ НЕ МЕНЬШЕ 45 МИНУТ В ДЕНЬ»

– Расскажите о ваших победах в Монако.

– Это были замечательные две недели. Сначала я выиграла женский чемпионат Европы по блицу, потом чемпионат Европы по рапиду, затем удалось победить во втором этапе Гран-при ФИДЕ. И если в блице я была одним из фаворитов, то на мою победу на турнире Гран-при ставили единицы. Так как был формат, который я не очень люблю – круговой турнир. Не многие выдерживают борьбу в таком длинном соревновании.

– Победа в турнире Гран-при – везение или правильный настрой?

– Пока не знаю. Мне нужно время, чтобы это обдумать. Но на пока на это нет времени: сейчас улетаю в Китай на круговой турнир по быстрым шахматам. Вернусь 23 декабря, и сразу же с корабля на бал – в Москве пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Поэтому какие-то глобальные итоги буду подводить в начале января. Есть, над чем подумать.

С мая по сентябрь у меня был абсолютно провальный сезон. Все турниры – неудачные, я теряла рейтинг. В результате не только вылетела из первой десятки лучших шахматисток мира, но и оказалась ближе к третьему десятку. Правда, сейчас отвоевала несколько позиций.

– Турниры идут один за другим. Как справляетесь с такой нагрузкой?

– Больше устаю от перелетов, всегда к ним с тревогой отношусь, особенно, в зимнее время. Что касается нагрузок, стараюсь физической подготовке уделять должное внимание. Недавно взяла паузу на два месяца, и, конечно, занималась шахматами, но и спортивные нагрузки увеличила.

Что делаю? Бегаю не меньше 45 минут в день. Плюс занятия в тренажерном зале, но не «железо», только стрейтчинг.

– Бегаете в парке?

– Конечно, благо, в Москве их достаточно. Много времени провожу в Париже, там побегаю в Венсанском лесу.

– Что у вас играет в наушниках во время бега?

– Музыка. Хотя часто себя ругаю, что столько времени трачу даром. Давно ищу какие-то аудио курсы по изучению языка, но пока не могу подобрать себе подходящий.

– Разве можно на бегу воспринимать языковые уроки?

– Не знаю, пока не пробовала. Но можно время пробежки использовать с большей пользой.

– Какая музыка у вас играет?

– У меня за музыку отвечает дочка: закачивает мне на телефон плейлисты, и я их слушаю. Порой что-то оттуда начинаю ей напевать, она, говорит, что эта песня ужасная и устарела уже как три года.

– Если вернуться в Монако. В представлении большинства это, прежде всего, город-курорт, где живут богатые люди, кругом роскошь и казино. Как в такой атмосфере можно сосредоточиться на шахматах?

– Не имеет значения, где мы играем – в Монако или в Ханты-Мансийске. Абсолютно все то же самое: дорога в турнирный зал, партия, возвращение в гостиницу, подготовка к следующей партии, и утром все заново.

– Как проводите свободное время во время турниров?

– Его очень-очень мало. У нас всего один выходной в неделю. Обычно в этот день отсыпаешься, и уже полдня прошло. Вечером нужно подготовиться к следующему игровому дню. И все – выходной закончился.

– В казино когда-нибудь играли?

– Не люблю играть на деньги. Если бы можно было просто на спортивный интерес, сыграла бы, потому что я человек азартный. Мне нравится соревноваться. Но спустить деньги просто так – это не мое.

«В МОНАКО СФОТОГРАФИРОВАЛАСЬ С ГОЛОВИНЫМ»

– Вернемся к Гран-при. На церемонии награждения присутствовал принц Альберт?

– Принц приехать не смог, пришел его советник. Было еще несколько первых лиц княжества Монако, которые делали первый ход. На открытие приезжал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. А на церемонии закрытия выступал балет «Тодес». Они на гастролях в Монако были в это время.

– Знаете, что за «Монако» играет Александр Головин…

– Знаю. Мы с ним сфотографировались в фойе. Футбольный клуб «Монако» останавливался в той же гостинице, что и мы. Головин беседовал в Дворковичем, я подошла, и мы все вместе сфотографировались.

– Футбол смотрите?

– Если только нашу сборную. С мужем ходили в «Лужники» на матч Россия-Шотландия. Угадали, какую игру посмотреть. На матч Россия – Бельгия было бы не так приятно смотреть. Кстати, именно в «Лужниках» 25 декабря стартует чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Вход будет бесплатный. Приедет Магнус Карлсен. Всех ждем. Ну где вы еще сможете увидеть Карлсена?

– Если матчи сборной смотрите, скажите, как вам игра Артема Дзюбы?

– Я не большой специалист в футболе. Это муж у меня болельщик. Любит и сам поиграть, и порассуждать, и тренеров поругать. А вообще удивительно, но у нас каждый разбирается в двух вещах: в футболе и как управлять страной. Шахматисты вообще большие поклонники футбола. Вот недавно перед матчем «Зенит» – «Спартак» команда шахматистов – болельщиков «Спартака» играла с командой шахматистов – болельщиков «Зенита» в Питере. Выиграли «спартаковцы» за них играли бывший президент ОКР Александр Жуков, гроссмейстеры Евгений Томашевский, Ян Непомнящий. У «зенитовецв» тоже был солидный состав.

«О ВТОРОМ ЗАВОЕВАНИИ КОРОНЫ НЕ ДУМАЮ»

– В Монако помимо футбольных звезд еще живут и звезды тенниса…

– Да, например, Даниил Медведев. Моя дочь занимает теннисом, поэтому слежу за миром тенниса, насколько время позволяет.

– Теннис называют шахматами в движении…

– Да, а керлинг шахматами на льду. Многие виды спорта сравнивают с шахматами, нам очень везет.

– Вас это не обижает?

– Почему нас должно это обижать?! Наоборот, любое упоминание шахмат – это реклама для нас, это прекрасно, что все хотят быть на нас похожими.

– Вы были чемпионкой мира. Есть ли желание вернуть корону?

– Вы знаете, я спокойно к этому отношусь. Я тут думала, что вообще уже карьеру заканчиваю. Уже много-много лет я ее заканчиваю. У нас есть молодые замечательные шахматистки, та же Александра Горячкина, которая сейчас готовится к матчу на первенство мира, который пройдёт в Шанхае и Владивостоке с 4 по 26 января. Поэтому не могу сказать, что остаюсь в шахматах ради желания вернуть корону. И в первую очередь из-за того, что я четко понимаю: чтобы ее вернуть, надо вести другой образ жизни и работать над шахматами, думая о них и ни о чем более круглыми сутками. В моем возрасте, в моей жизненной ситуации я не готова на такие жертвы.

– Конкуренция в женских шахматах сильно выросла?

– Сейчас шахматистки по уровню дебютной, теоретической подготовки поднимаются все выше и выше. В принципе, мы уже не отличаемся в каких-то направлениях от топовых гроссмейстеров-мужчин.

– Что скажете про китайское лидерство в шахматах? У них чемпионка мира с мужчинам тренируется.

– У нас тоже претендентка тренируется с мужчинами. Гегемония китайских шахматисток была лет 15 назад. Сейчас все громче о себе заявляют шахматисты из Индии.

– Считается, что у китайских шахматистов нет нервов.

– Все люди, даже китайцы. Все очень индивидуально. Китайцы также нервничают и ошибаются.

«ОФИЦЕРЫ ВАДА ДОМОЙ НЕ ПРИХОДЯТ»

– Не можем не коснуться печальной для России темы. На шахматах допинговый скандал как-то отразился?

– У нас тоже берут допинг-пробы, мы ведь тоже спортсмены. И, конечно, первый вопрос у нас был, как мы будем играть на шахматной Олимпиаде – под флагом или нет? Конечно, нас тоже все это беспокоит.

– Шахматы и допинг – это вообще интересная история. Как может допинг повлиять на поиск лучших ходов?

– Наверное, допинг-пробы нужно сдавать. Вдруг, кто-то захочет поднять себе выносливость. Когда ты во время соревнований сидишь по пять часов за доской на протяжении двух недель. Но на эту тему совсем мало исследований.

– Список запрещенных препаратов огромен. Как за всем уследить?

– Надо следить. А что делать? Например, терафлю с каким-то препаратом от кашля нам перед соревнованиями принимать нельзя. Каждый раз высылают целый список того, к чему особенно надо быть внимательным. Например, во время турниров под категорическим запретом булки с маком – мак вызывает какую-то ложную пробу на морфин.

– Офицеры ВАДА к вам тоже приходят домой в шесть утра?

– У нас такого нет – проверяют только во время соревнований. Хотя мы сообщаем, где мы находимся, соблюдаем все правила, но я не знаю случаев, чтоб к кому-то приходили домой.

Но у нас другая проблема – читерство. И с каждым годом она все более актуальна. Организаторы турниров, ФИДЕ с этим борются. У нас отбирают телефоны, часы, личные ручки. Но на турнирах не столь высокого уровня, контроль не такой жесткий.

– В начале ХХ века гроссмейстеры зарабатывали сеансами игры в слепую. Для вас это сложно, на скольких досках можете сыграть?

– Надо тренироваться. Без тренировки, думаю, на трех досках сыграю. Есть в Америке один гроссмейстер, который устанавливает какие-то безумные рекорды в сеансах в слепую. Он давно превратил это в шоу: например, во время сеансов он еще крутит педали велосипеда. А так, без подготовки – тяжело.

– Считается, что рядовой человек при определенной работе может достичь максимум уровня кандидата в мастера. Шахматным мастером можно стать, только обладая определенным талантом. Согласны?

– Не согласна – до уровня мастера, мне кажется, любой разумный человек может дойти.

– Но уж гроссмейстером точно не любой может стать…

– Здесь соглашусь. Но ведь успех зависит не только от чисто шахматной подготовки. Это же спорт – очень тяжелый интеллектуально и психологически. Не все выдерживают по пять с лишним часов напряженной борьбы за доской. Очень сложно простым людям объяснить, какие перегрузки испытывает шахматист во время партии. Например, за последний турнир я потеряла пять килограммов.

– Вы выше говорили, что, к сожалению, этапы Гран-при у женщин в отличие от мужчин проходят по круговой системе. Почему, к сожалению – ведь в круговике больше шансов исправить ситуацию и результаты более справедливо отражают готовность шахматиста на данный момент?

– При нокаут-системе проиграл – и свободен. Не надо дальше мучится. При круговой системе страдают те, у кого не пошла игра. Человек проиграл две-три партии в начале, понятно, что у него не пошло, он бы с удовольствием прекратил эти мучения, но вынужден играть до конца.

– Магнус Карлсен – феномен?

– Феномен нашего времени, это точно. И еще важно, что он, столько лет, будучи чемпионом, не почивает на лаврах, продолжает играть в турнирах. Хотя система ФИДЕ позволяет чемпиону вообще не играть два года, до следующего матча за корону.

– Еще Карлсен вывел шахматы на новый уровень в плане медийности.

– Это так. Ему все интересно, он очень разнообразная талантливая личность во всем. Недавно стал лучшим в какой-то компьютерной игре, это что-то с футболом связано, я в этом ничего не понимаю. И читала, что его менеджер сказал, что очень много запросов на интервью именно в связи с этим его успехом, а не с шахматами.

– Насколько обеспечены в финансовом плане шахматистки?

– Все относительно. Если сравнивать с теннисистками – одно, если же с доходами обычных граждан, наверное, можно назвать нас обеспеченными людьми. Те, кто входит в состав сборной, получают зарплату. В случае победы в турнирах, мы получаем неплохие призовые.

– Есть поговорка – богат не тот, у кого много денег, а тот, кому их хватает.

– Это про меня – мне хватает. Могу себя назвать счастливым человеком: я занимаюсь любимым делом, зарабатываю им. И эти доходы позволяют мне не думать о деньгах. Есть еще одно большое преимущество шахмат – ты сам себе хозяин, не нужно рано утром вставать и идти на работу. Хотя, конечно, мы много работаем, часто ездим по миру, и порой так устаешь от этого, что начинаешь капризничать – не поеду, не буду собирать чемоданы. Но это лишь капризы. Но если мне сильно не хочется ехать – я не поеду. Потому что сама хозяйка своей судьбы.

– Скоро Новый год, а у вас очень плотный график. Как собираетесь отмечать?

– Люблю, когда удается встретить Новый год дома, в Москве. Несколько раз встречала в теплых странах – совсем не то. Какой Новый год без снега и елок? Маме дала указание, какие украшения купить на елку. Я прилечу из Китая 23-го, а 26-го переселюсь в гостиницу на время турнира. За эти пару дней нужно нарядить елку. Дочка приедет из Франции, все должно быть готово.

– Новогоднее меню от Александры Костенюк.

– Обязательно – оливье. Очень люблю оливье, но ем его один раз в год. Блюдами с обилием майонеза нельзя злоупотреблять, но раз в год под бой курантов – можно себе позволить и это.