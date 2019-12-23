Чемпионам России вручены автомобили Renault ARKANA - Советский спорт
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23 декабря 2019 16:52Шахматы

Чемпионам России вручены автомобили Renault ARKANA

20 декабря в Центральном доме шахматиста им. М.М. Ботвинника в рамках новогоднего праздника, организованного Федерацией шахмат России, состоялось торжественное вручение новых купе-кроссоверов Renault ARKANA.

Они были вручены чемпионам России – Евгению Томашевскому и Ольге Гиря. Renault ARKANA стал официальным автомобилем Федерации шахмат России с 2019 года в рамках сотрудничества между Renault Россия и ФШР.

На вечере присутствовали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, дипломаты Сильви Берманн, посол Франции в России, и Александр Яковенко, долгие годы возглавлявший Посольство РФ в Великобритании, вице-президент ФШР Павел Шинский, кинорежиссер Тигран Кеосаян с женой главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян, прославленная гимнастка двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, известная актриса Алена Хмельницкая, знаменитые гроссмейстеры Александр Грищук, Сергей Карякин, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина и многие другие. Евгений Томашевский не смог присутствовать на церемонии, и на сцену вместо него поднялся исполнительный директор ФШР Марк Глуховский.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов: «Поздравляю чемпионов России Евгения Томашевского и Ольгу Гиря с этой замечательной наградой - автомобилем Renault ARKANA. Мы гордимся нашим сотрудничеством с компанией Renault Россия, которая уже несколько лет является нашим стратегическим партнером и поддерживает шахматы. Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие и на то, что чемпионы страны и впредь будут получать в подарок автомобили марки Renault».

Генеральный директор Renault Россия Ян Птачек: «Renault Россия является стратегическим партнером ФШР. Это большая честь для нас - быть причастными к такому значимому событию в шахматном мире, как Суперфиналы чемпионатов России. Мы рады поздравить победителей и вручить им ключи от нашего флагмана - купе-кроссовера Renault ARKANA, в котором воплотились инновационный дизайн и лучшие разработки компании».

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С 2016 года в рамках сотрудничества Renault Россия и ФШР был реализован ряд значимых проектов, в частности, «Шахматная коллекция Renault» - уникальный архив оцифрованных редких изданий (всего около 1000): книг, периодики, диссертаций на шахматную тему на основных европейских языках, которым на безвозмездной основе смогут пользоваться все желающие. Компания Renault Россия была участником всех благотворительных проектов, которые были реализованы ФШР. Сотрудничество Renault и ФШР предусматривало совместную работу, направленную на то, чтобы сделать шахматы - как интеллектуальный вид спорта - популярными среди ребят, проживающих в детских домах и интернатах в самых отдаленных уголках нашей страны.

Суперфиналы 72-го чемпионата России среди мужчин и 69-го чемпионата России среди женщин в этом году впервые проводились в Удмуртской Республике.

Евгений Томашевский повторил свой успех 2015 года, став двукратным чемпионом страны. Саратовский гроссмейстер прошел всю дистанцию без поражений и набрал 7 очков из 11.

У женщин по 8 очков набрали Ольга Гиря и Наталья Погонина. Как и в 2018 году, шахматистки разыграли звание чемпионки страны в дополнительным матче, победительницей которого стала Ольга Гиря.

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Справочная информация

Федерация шахмат России (ФШР) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской федерации. Деятельность ФШР направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. ФШР учреждена 15 февраля 1992 г. Органами управления ФШР является Съезд и Наблюдательный Совет ФШР. Попечительский Совет ФШР – коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных началах.

ФШР является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе ФШР совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко реализуется программа «Шахматы в музеях».

ФШР разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских шахмат, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах. Является организатором индивидуальных и командных соревнований в России, организует участие российских шахматистов в международных соревнованиях. Содействует укреплению позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с национальными шахматными федерациями, национальными и международными организациями, в том числе с ФИДЕ.

Официальный сайт: http://ruchess.ru/

Компания Renault Россия, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая около 145 точек по всей стране, позволяет обеспечить клиентов неизменно высоким уровнем сервиса. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,8 миллионов автомобилей Renault. Renault Россия занимает лидирующие позиции по уровню локализации производства легковых автомобилей, а также является безусловным лидером по импортозамещению. В настоящий момент компания активно развивает экспорт автомобилей, автокомпонентов и запчастей российского производства в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Официальный сайт: https://www.renault.ru/

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