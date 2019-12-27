Сергей Лазарев: Карлсен прилетел в Москву и это круто!

Я ИСКРЕННЕ ЛЮБЛЮ ШАХМАТЫ

– Сергей Евгеньевич, вы - бизнесмен, занятой человек. Как вы решились принять на себя еще одну ношу, а именно стать президентом Федерации шахмат города Москвы?

– На самом деле, я не одинок. Во многих федерациях работают люди, которые занимаются бизнесом. Не считаю подобную занятость обузой, скорее - это приятная обязанность. Я люблю шахматы, это мой вид спорта, поэтому с удовольствием принял предложение руководства Федерации и наших спортсменов возглавить ее. У нас есть хорошая команда единомышленников, и мы делаем все, чтобы сохранить те победные традиции, которые есть у шахмат в нашей стране.

– Какими путями вы хотите добиться этого?

– Первый и главный путь, на мой взгляд, понять и сохранить ту систему, которая обеспечивает высокие результаты, а также организовать подготовку достойной смены сегодняшним лидерам. А это возможно только за счет развития детского и юношеского спорта, чтобы мальчишки и девчонки приходили к нам в шахматы и оставались в них. Ведь это прекрасный вид спорта. Дети, которые занимаются шахматами, становятся более сообразительными, креативными, учатся принимать решения, отвечать за свои поступки. А эти качества никогда не лишние, даже если ребенок и не станет в будущем чемпионом.

– Сейчас в Москве проходят чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу. В столицу съехались все сильнейшие гроссмейстеры мира, начиная с Магнуса Карлсена…

– Лично я жду от этого турнира азарта. Что говорить, наша жизнь убыстряется и идет вперед. И зрителям по душе эта скорость. Да, классика, есть классика. Но блиц – это настоящее пиршество для фанатов. Когда ты видишь, что летят фигуры в поединке Карякина и Карлсена, когда солидные профессионалы превращаются в мальчишек и стучат по часам, но при этом создают шедевры на доске – это здорово. Напомню, что в прошлом году первенство планеты по блицу выиграл москвич Даниил Дубов.

–А как вам площадка, которая была выбрана для проведения турнира?

– Оценку организации дадут национальные федерации, зрители, которые сюда приходят, и спортсмены, сражающиеся за досками в залах большой спортивной арены «Лужников».

Могу сказать, что сам факт проведения в Москве чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу является знаменательным событием. Что касается наших спортсменов, которые выступают в соревнованиях, то это прекрасная возможность проявить себя.

Для Федерации шахмат Москвы, это возможность открыть новые имена. Мы уже сейчас просматриваем ближайшие резервы сборных команд. И планируем практически в каждом возрасте включить в состав молодых перспективных спортсменов. Это, в первую очередь, Полина Шувалова и Динара Дорджиева, которые уже выступали за женскую сборную Москвы, Алексей Сарана и Григорий Опарин (они должны войти в состав мужской команды), а также юные Рудик Макарян, Стефан Погосян, Александра Мальцевская - они наш ближайший резерв.

В целом выступление российских им осковских шахматистов на мировой арене вызывает оптимизм. Это означает, что мы на правильном пути.

МОЙ ФАВОРИТ - НЕПОМНЯЩИЙ

– Прогнозы дело неблагодарное, но от кого вы ждете прорыва в Лужниках?

– Сложно сказать. Мы надеемся на российских и московских спортсменов, верим в них. Последние фавориты, это конечно, ребята-претенденты: Александр Грищук, который уже трижды завоевывал титул чемпиона мира по блицу. Ян Непомнящий - болею за него с момента президентства в Федерации шахмат ЦФО.И, конечно, будет интересно, если Сергей Карякин проявит себя и подтвердит свой успех 2012 года в быстрых шахматах и 2016 года в блице.Из женщин я уже давно, более десяти лет, являюсь поклонником игры Александры Костенюк и хотел, чтобы она стала чемпионкой. Тем более, что она совсем недавно так блестяще выступила в Монако.

– В рамках дополнительной программы пройдет новый столичный турнир «Юные звезды Москвы». Это очень необычно, что московская федерация стала проводить подобные соревнования совершенно без взносов, обеспечивая высокий уровень проведения и хороший призовой фонд.

– А что в этом необычного? Я считаю, что в этом нет ничего особенного. Пока у нас есть возможность, мы помогаем и будем помогать тем, кто по-настоящему увлечен шахматами и добивается в них результатов. Как можно передать победные традиции, школу, если не создавать подобные мероприятия, на которых дети могут почувствовать себя действительно спортсменами высокого класса, стать частью истории мировых шахмат?Турнир «Юные звезды Москвы» мы проводим уже в третий раз. Первый был в мае на этапе Гран-при ФИДЕ среди мужчин, второй – в сентябре уже на первом этапе Гран-при среди женщин в Сколково. Думаю, мы положили начало новым традициям столичных шахмат.По крайней мере я с головой ушел в работу и для меня это новый вызов по жизни. Надеюсь, что сумею вывести шахматы Москвы на совершенно иной уровень.