Сергей Лазарев: Карлсен прилетел в Москву и это круто! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 декабря 2019 15:45ШахматыВолохов Юрий

Сергей Лазарев: Карлсен прилетел в Москву и это круто!

Совсем недавно в Московской шахматной федерации был избран новый президент. Им стал Сергей Лазарев. Во многом именно благодаря его энергии и настойчивости, московские шахматы смогли впервые за много лет выйти из тени и заявить о своей значимости в спортивной жизни города.

Я ИСКРЕННЕ ЛЮБЛЮ ШАХМАТЫ

– Сергей Евгеньевич, вы - бизнесмен, занятой человек. Как вы решились принять на себя еще одну ношу, а именно стать президентом Федерации шахмат города Москвы?
– На самом деле, я не одинок. Во многих федерациях работают люди, которые занимаются бизнесом. Не считаю подобную занятость обузой, скорее - это приятная обязанность. Я люблю шахматы, это мой вид спорта, поэтому с удовольствием принял предложение руководства Федерации и наших спортсменов возглавить ее. У нас есть хорошая команда единомышленников, и мы делаем все, чтобы сохранить те победные традиции, которые есть у шахмат в нашей стране.

– Какими путями вы хотите добиться этого?
– Первый и главный путь, на мой взгляд, понять и сохранить ту систему, которая обеспечивает высокие результаты, а также организовать подготовку достойной смены сегодняшним лидерам. А это возможно только за счет развития детского и юношеского спорта, чтобы мальчишки и девчонки приходили к нам в шахматы и оставались в них. Ведь это прекрасный вид спорта. Дети, которые занимаются шахматами, становятся более сообразительными, креативными, учатся принимать решения, отвечать за свои поступки. А эти качества никогда не лишние, даже если ребенок и не станет в будущем чемпионом.

– Сейчас в Москве проходят чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу. В столицу съехались все сильнейшие гроссмейстеры мира, начиная с Магнуса Карлсена…
– Лично я жду от этого турнира азарта. Что говорить, наша жизнь убыстряется и идет вперед. И зрителям по душе эта скорость. Да, классика, есть классика. Но блиц – это настоящее пиршество для фанатов. Когда ты видишь, что летят фигуры в поединке Карякина и Карлсена, когда солидные профессионалы превращаются в мальчишек и стучат по часам, но при этом создают шедевры на доске – это здорово. Напомню, что в прошлом году первенство планеты по блицу выиграл москвич Даниил Дубов.

–А как вам площадка, которая была выбрана для проведения турнира?
– Оценку организации дадут национальные федерации, зрители, которые сюда приходят, и спортсмены, сражающиеся за досками в залах большой спортивной арены «Лужников».

Могу сказать, что сам факт проведения в Москве чемпионатов мира по быстрым шахматам и блицу является знаменательным событием. Что касается наших спортсменов, которые выступают в соревнованиях, то это прекрасная возможность проявить себя.

Для Федерации шахмат Москвы, это возможность открыть новые имена. Мы уже сейчас просматриваем ближайшие резервы сборных команд. И планируем практически в каждом возрасте включить в состав молодых перспективных спортсменов. Это, в первую очередь, Полина Шувалова и Динара Дорджиева, которые уже выступали за женскую сборную Москвы, Алексей Сарана и Григорий Опарин (они должны войти в состав мужской команды), а также юные Рудик Макарян, Стефан Погосян, Александра Мальцевская - они наш ближайший резерв.

В целом выступление российских им осковских шахматистов на мировой арене вызывает оптимизм. Это означает, что мы на правильном пути.

МОЙ ФАВОРИТ - НЕПОМНЯЩИЙ

1

– Прогнозы дело неблагодарное, но от кого вы ждете прорыва в Лужниках?
– Сложно сказать. Мы надеемся на российских и московских спортсменов, верим в них. Последние фавориты, это конечно, ребята-претенденты: Александр Грищук, который уже трижды завоевывал титул чемпиона мира по блицу. Ян Непомнящий - болею за него с момента президентства в Федерации шахмат ЦФО.И, конечно, будет интересно, если Сергей Карякин проявит себя и подтвердит свой успех 2012 года в быстрых шахматах и 2016 года в блице.Из женщин я уже давно, более десяти лет, являюсь поклонником игры Александры Костенюк и хотел, чтобы она стала чемпионкой. Тем более, что она совсем недавно так блестяще выступила в Монако.

– В рамках дополнительной программы пройдет новый столичный турнир «Юные звезды Москвы». Это очень необычно, что московская федерация стала проводить подобные соревнования совершенно без взносов, обеспечивая высокий уровень проведения и хороший призовой фонд.
– А что в этом необычного? Я считаю, что в этом нет ничего особенного. Пока у нас есть возможность, мы помогаем и будем помогать тем, кто по-настоящему увлечен шахматами и добивается в них результатов. Как можно передать победные традиции, школу, если не создавать подобные мероприятия, на которых дети могут почувствовать себя действительно спортсменами высокого класса, стать частью истории мировых шахмат?Турнир «Юные звезды Москвы» мы проводим уже в третий раз. Первый был в мае на этапе Гран-при ФИДЕ среди мужчин, второй – в сентябре уже на первом этапе Гран-при среди женщин в Сколково. Думаю, мы положили начало новым традициям столичных шахмат.По крайней мере я с головой ушел в работу и для меня это новый вызов по жизни. Надеюсь, что сумею вывести шахматы Москвы на совершенно иной уровень.

«Болеро» от бога. Тарасова и Морозов покорили всех на чемпионате России В Красноярске стартовало первенство страны. Короткую программу в соревнованиях спортивных пар выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. 26.12.2019 18:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России Анна Щербакова: В прошлом году было легче, так как не было турнирных задач Александра Трусова: Хотела прыгать тройной аксель, долго не хотела соглашаться на двойной
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Емельяненко: Федот, закрой свой рот и забудь меня (видео) Кадыров – о бое с Емельяненко: Уже готовимся Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова (видео)
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Тарасов: Все шло нормально, но Анси нас выбил из колеи В минувшие выходные во французском Анси завершился третий этап Кубка мира. Пока самый неудачный для нашей сборной. Биатлонный пелотон взял паузу до 9 января. 24.12.2019 20:00 Биатлон Волохов Юрий
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Тарасов: На сборах девчонки делали по 200 выстрелов и вот результат В минувшие выходные в Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира. А уже в четверг во французском Анси стартует третий. 18.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Дмитрий Яшкин: Соперник удивлен? Да я сам себя перехитрил Автор дубля в матче с ЦСКА, нападающий московского «Динамо» – о победе в столичном дерби. 25.12.2019 22:45 Хоккей Кузютина Елена
Новости
16:49 Футбол Реал заинтересован в приобретении полузащитника «Наполи»
16:46 Футбол Александр Медведев: Надеюсь, что отставкой Егорова все не ограничится
16:45 Фигурное катание Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на чемпионате России
16:37 Фигурное катание Анна Щербакова: В прошлом году было легче, так как не было турнирных задач
16:31 Фигурное катание Александра Трусова: Хотела прыгать тройной аксель, долго не хотела соглашаться на двойной
16:29 Хоккей СКА обменял Яровинского в «Сочи»
16:28 Фигурное катание Елизавета Туктамышева: Рассматривая состояние до проката, выступлением довольна
16:21 Футбол Шамиль Газизов: На должности главы ДСИ у Егорова не получилось
16:15 Хоккей Алексей Кручинин: Готов был хоть на санях добираться на «Кубок Шпеглера»
16:13 Хоккей «Авангард» продлил контракты трех игроков
16:12 Футбол Джано продолжит карьеру в «Денизлиспоре»
16:08 Хоккей Спортивный директор «Салавата Юлаева»: Кручинин укрепит первую-вторую пятерку и большинство
15:54 Футбол Президент «Оренбурга» – об уходе Егорова: Решение оцениваю положительно
15:48 Фигурное катание Дмитрий Алиев: Надеюсь, победа в чемпионате России принесет мне уверенности, стержня и характера
15:42 Футбол Абелардо стал главным тренером «Эспаньола»
15:39 Фигурное катание Алиев впервые в карьере стал чемпионом России
15:25 Футбол Андрей Червиченко: Думаю, в Голландии Квинси доиграет на хорошем уровне и закончит
15:25 ММА Александр Емельяненко: Федот, закрой свой рот и забудь меня (видео)
15:07 Хоккей «Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»
14:48 Хоккей «Салават Юлаев» и «Трактор» совершили обмен форвардами
Начался суд над полицейскими, упустившими «петрозаводского маньяка»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В новом году оренбуржцы станут меньше платить за вывоз мусора
Как серпом по реставрации: в Волгограде памятник советской эпохи сдали в ремонт
Ржавая вода течет в ЖК «Корабли» по вине «Жилстрой НН»
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика