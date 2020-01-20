Матч за корону. Горячкина погорячилась - Советский спорт
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20 января 2020 21:45Шахматы

Матч за корону. Горячкина погорячилась

Наш постоянный шахматный эксперт гроссмейстер Эльмира Мирзоева назвала причины поражения Александры Горячкиной в двух последних партиях и проанализировала матч в целом.

Во Владивостоке продолжается матч на первенство мира среди женщин. В 10-й партии претендентка россиянка Александра Горячкина проиграла белыми фигурами китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Счет в матче стал 5,5:4,5 в пользу действующей чемпионки.

СТРАННЫЕ РЕШЕНИЯ

10-ю партию Саша, к сожалению, провела ниже своих возможностей, это не ее уровень. Если объективно, местами Александра играла просто плохо. Видимо, сказывается усталость. И 10-я партия ей далась тяжело. Особенно неприятно, что Горячкина проиграла белыми.

В этой партии был разыгран ферзевый гамбит, причем было полное ощущение, что российские тренеры угадали с дебютом. В эндшпиле получилась одна из тех позиций, которые любит наша шахматистка. Но затем Саша стала принимать странные решения. Из-за этого не смогла увеличить свой перевес, а начала ход за ходом его упускать.

И в тот момент, когда позиция выравнялась, Саше нужно было примириться с ничейным результатом. Но она явно переоценила свою позицию, продолжала играть на победу, хотя ситуация на доске объективно этого не позволяла.

У соперницы был плохой белопольный слон на g6. Видимо, Саша этого слона недооценила и решила, что у нее фактически лишняя фигура. Однако этот слон вовремя ожил и сыграл решающую роль в победе китаянки. В общем, Горячкина перегнула палку, не смогла вовремя остановиться.

ПОРАЖЕНИЕ В 9-й ПАРТИИ – НЕЗАСЛУЖЕННОЕ

Теперь о поражении в предыдущей, 9-й партии. Это был, наверное, самый драматичный поединок в матче. Напомню, что накануне Цзюй Вэньцзюнь проиграла, видимо, штаб китайской шахматистки решил сделать ставку на эту партию – белыми был избран нестандартный дебют. Это помогло немного смутить нашего гроссмейстера в начале партии. Но Саша не растерялась, после продолжительного обдумывания нашла хороший план и даже получила перевес черными. В результате сложной борьбы возникла очень непростая позиция на три результата, и, к сожалению, Саша ошиблась. Итог – незаслуженное поражение.

Возвращаясь к проигрышу в 10-й партии, замечу, что это логический итог хода и результата партии 9-й. У Горячкиной в 10-й были белые, она еще не до конца отошла от борьбы и поражения в предыдущей встрече. Видимо, поэтому Саша пришла на 10-ю партию с твердым желанием отыграться. И, как видим, перегнула палку. Не повезло, что между этими партиями не было выходного. Это помогло бы ей после триллера в 9-й партии немного отойти от поражения.

У САШИ СИЛЬНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Теперь в целом о матче. Если не брать в расчет 10-ю партию, то пока можно сказать, что матч проходит под диктовку российской шахматистки. С точки зрения дебюта Саша готова хорошо. Она играет уверенно, у нее крепкая нервная система. Это опять же, если не брать в расчет 10-ю партию. До этого все было очень и очень неплохо.

Сашу спросили, не чувствует ли она себя психологически некомфортно из-за того, что играет с чемпионкой мира. На что Горячкина ответила, что ничего такого нет и в помине.

У нее очень сильный тренерский штаб. В него входят Сергей Рублевский, Константин Ланда и Евгений Найер. Это те, кого мы видим рядом с Горячкиной во Владивостоке. Возможно, кто-то еще помогает удаленно.

НУЖНО ПОКОРМИТЬ ЧАЕК И ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

У меня такой впечатление, что у Саши накопилась усталость. Это было заметно по видеотрансляции. Работа во время матча проводится колоссальная. Российская команда готовится к следующей партии по восемь часов. Конечно, усталость накапливается. И здесь на стороне китаянки богатый матчевый опыт.

Но Саша – настоящий боец, она никого не боится, и выходит на партию с таким настроем, что можем выиграть у любой соперницы, невзирая на рейтинги и звания.

Очень хорошо, что после двух неудачных партий выходной. Сейчас Саше очень важно психологически немного разгрузиться. Нельзя заниматься самобичеванием: я проиграла две партии и все пропало, это точно не метод. Я бы посоветовала ей совсем не брать в руки шахматы. Возможно, ей просто нужно погулять, покормить чаек на берегу моря, посмотреть какой-то фильм. У всех свои способы.

Не забудем, что Горячкиной всего 21 год, и на такую молодую девушку легла столь серьезная нагрузка. К тому же она впервые играет матч за корону. Ей нужно перезагрузиться, отвлечься от шахмат хотя бы на несколько часов. Тренеры Саше в этом должны помочь. Если ей удастся провести перезагрузку батареек, то она начет играть как бы с чистого листа. Ведь теперь фактически начинается отдельный турнир, состоящий из двух партий.

РЕГЛАМЕНТ

В матче встречаются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай, 2584) и претендентка Александра Горячкина (Россия, 2578).
Первая половина матча проходила в Шанхае, вторая проходит во Владивостоке. Победительницей станет участница, набравшая 6,5 очка. В случае счета 6:6 проводится тай-брейк.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Игровые дни: 5-6, 8-9, 11-12 января (Шанхай), 16-17, 19-20, 22-23 января (Владивосток). Тай-брейк: 24 января.

ДЕНЬГИ

500 000 евро составляет призовой фонд. Победительница получает 60 процентов от этой суммы (или 55 процентов в случае тай-брейка).

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ… ГОРЯЧКИНОЙ НАДО ВЗЯТЬ ПРИМЕР С КАРПОВА

В шахматной истории известен случай, ставший классическим, когда команда Анатолия Карпова о время матча за корону в филиппинском Багио в 1978 году использовала выходной не для подготовки к следующей партии, а для психологической перезагрузки. Руководитель штаба космонавт Виталий Севастьянов настоял на том, чтобы не сидеть за доской весь выходной, а отправиться на финал баскетбольного чемпионата мира в Манилу СССР – Югославия. Наши проиграли в овертайме 80:81, но Карпов выплеснул эмоции, после этого одержал шестую победу над Виктором Корчным и выиграл матч.

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