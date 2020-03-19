Китайский гроссмейстер встает с колен

Дин ЛИЖЕНЬ - Фабиано КАРУАНА – 1:0

Видимо, после двух поражений Дин Лиженя Каруана решил быстро выиграть, посчитав, что китаец сейчас не в самом лучшем психологическом состоянии. Соперники разыграли Славянскую защиту, причем достаточно редкий вариант. На 9-м ходу Каруана применил новинку – пожертвовал пешку. Затем он пожертвовал вторую пешку, попытался развить инициативу. Но оказался не очень готов к ответу белых. В результате Дин Лижень остался с двумя лишними пешками.

Каруана понимал, что ситуация выходит из-под контроля. Попытался обострить игру, «подкрутить» позицию, выражаясь шахматным языком. Но китайский гроссмейстер действовал очень четко. Он показал, что два поражения не выбили его из колеи, что он является шахматистом экстракласса. Без приключений в этой партии не обошлось, но Дин Лижень одержал заслуженную победу. Которая именно сейчас ему очень нужна.

Ведь китаец очень редко проигрывает, а тут два поражения на старте главного турнира двухлетия. Трудно сказать, что происходило с Дин Лиженем, но победа над одним из фаворитов придаст ему сил, поможет встать с колен.

Кирилл АЛЕКСЕЕНКО – Ян НЕПОМНЯЩИЙ - 0,5:0,5

Интересной получилась партия двух наших гроссмейстеров. Напомним, что Алексеенко дебютант не только турнира претендентов, но и вообще элитных турниров. Поэтому со многим участниками он играет впервые.

Непомнящий черными разыграл Французскую защиту. Как признался сам Ян после партии, он хотел навязать сопернику борьбу. И у него это получилось – после дебюта стратегически позиция выглядела предпочтительнее именно у черных. Ян был хорошо готов к этому дебюту, это даже видно по тому, сколько соперники затратили времени на обдумывание ходов в начале партии. После 11 ходов Алексеенко потратил порядка 20 минут, Непомнящий – 2 минуты. Почувствуйте разницу!

Затем началась своя игра. Алексеенко умеет «подкручивать» позицию, умеет изобретать и прекрасно считает варианты. Это его сильная сторона. И он ее использовал в этой партии. Кирилл пожертвовал качество и благодаря этому черный король застрял в центре. Ян за доской не разобрался, где же здесь можно было побеждать. Вдобавок, стал тратить много времени на обдумывание. Правда, и Алексеенко угодил в жесткий цейтнот, но нужно отдать ему должное – при этом смог удержать равновесие. И все закончилось тем, что Кирилл объявил вечный шах королю черных.

Александр ГРИЩУК – Ван ХАО - 0,5:0,5

Здесь была разыграна Русская партия, не основной вариант. Грищук добился неплохого перевеса, у него был отличный шанс одержать первую победу. Вначале у Саши было два слона, потом в эндшпиле слон против коня. А при пешках на двух флангах слон, как фигура дальнобойная, сильнее коня. Но Саша вновь угодил в цейтнот и пропустил выпад черного коня в центр доски на е4. Пришлось Саше отдать своего красавца слона за этого коня. После чего позиция разгрузилась, и перевес российского шахматиста просто испарился. Получился абсолютно ничейный ладейный эндшпиль.

Аниш ГИРИ - Максим ВАШЬЕ-ЛАГРАВ - 0,5:0,5

Здесь была разыграна защита Грюнфельда. Гири после партии сказал, что не помнил конкретно этого варианта. Мы знаем, что оба гроссмейстера большие приверженцы теории. Получилась ровная достаточно бескровная партия. После тридцати ходов соперники подписали мирный договор.

Для Аниша Гири это неплохой результат, потому что в первом туре он потерпел поражение, а вчера был очень близок к тому, чтобы проиграть во второй раз. Сегодня голландский гроссмейстер сделал такую крепкую ничью. Что придаст ему уверенности после двух не очень удачных партий.

Итак, после трех туров трое участников имеют по 2 очка - Непомнящий, Ван Хао и Вашье-Лаграв.

Результаты 3-го тура. Дин Лижэнь – Каруана – 1:0, Грищук – Ван Хао, Гири – Вашье-Лаграв, Алексеенко – Непомнящий ничьи.

Положение после 3-х туров. 1-3. Непомнящий, Ван Хао, Вашье-Лаграв – по 2; 5. Каруана, Грищук – по 1,5; 6-8. Дин Лижэнь, Алексеенко, Гири – по 1.

В 4-м туре встречаются: Вашье-Лаграв – Грищук, Каруана – Непомнящий, Ван Хао – Алексеенко, Дин Лижэнь – Гири.