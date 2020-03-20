Сергей Карякин: Я расстроен – Грищук должен был побеждать - Советский спорт
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20 марта 2020 09:00Шахматы

Сергей Карякин: Я расстроен – Грищук должен был побеждать

В Екатеринбурге прошел третий тур турнира претендентов. Главная сенсация тура – победа китайского гроссмейстера Дин Лиженя, потерпевшего до этого два поражения на старте, над главным фаворитом американцем Фабиано Каруаной. 

Партии третьего тура специально для «Советского спорта» прокомментировал победитель турнира претендентов 2016 года Сергей КАРЯКИН.

Дин ЛИЖЕНЬ - Фабиано КАРУАНА – 1:0

Самая интересная партия тура, с нее и начну. В дебюте Каруана применил новую оригинальную идею с жертвой пешки. У Дин Лиженя выбор был небольшой, жертву пришлось принимать. Партия пошла по довольно головоломному сценарию. Затем Каруана пожертвовал еще одну пешку, не факт, что компенсация за вторую жертву была достаточной. Только глубокий компьютерный анализ сможет показать – могли ли черные по дебюту получить хорошую позицию. У черных было большое количество продолжений, возможно, Фабиано просто перепутал какой-то вариант.

После того, как позиция стабилизировалась, белые еще не смогли завершить развитие, но у них были две лишние пешки. Это преимущество было определяющим, ни в один момент компенсация черных за две пешки не выглядела достаточной.

Каруана уже от отчаяния пожертвовал еще и фигуру, пытаясь максимально осложнить игру. Но эту уже было похоже на агонию, Динь Лижень четкими решениями свой материальный перевес реализовал.

Это важнейшая победа для китайского гроссмейстера, теперь у него есть все шансы вернуться в игру. Он выиграл и важно, что накануне выходного. Теперь он может забыть этот ужасный старт из двух поражений.

Возможно, Каруана решил, что соперник не в лучшем психологическом состоянии, поэтому сыграл излишне рискованно, но Дин Лижень доказал, что он опасен в любом состоянии.

Кирилл АЛЕКСЕЕНКО – Ян НЕПОМНЯЩИЙ - 0,5:0,5

Как я уже говорил, перед турниром я играл матч в блиц с Яном Непомнящим. Он играл со мной Французскую защиту со слоном на b4. И мне забавно наблюдать, как Ян применяет уже во второй партии те идеи, которые он отрабатывал со мной в матче.

Партия получилось довольно острой, Непомнящий получил очень хорошую позицию по дебюту со слоном на a4. Казалось, у черных не должно быть больших проблем. Но с другой стороны все эти позиции достаточно игровые. И даже в равной позиции - это динамическое равновесие. Как правило, здесь побеждает тот, кто лучше играет. Позиция всю партию была очень сложная, в какой-то момент Алексеенко очень хорошо ее «подкрутил» - пожертвовал пешку, потом качество. Но не решился пожертвовать слона на g6. Позиция за белых получалась очень интересная, но ее нужно смотреть с сильным компьютером. После сложной борьбы соперники нашли вечный шах, и никто не мог от него уклониться.

Аниш ГИРИ - Максим ВАШЬЕ-ЛАГРАВ - 0,5:0,5

Эта партия по дебюту получилась интересной для экспертов. Гири применил вариант за белых, который довольно редко встречается. Но он сумел удивить француза. Тот долго думал, и не факт, что отреагировал самым оптимальным образом. Здесь требуется дополнительный анализ при помощи компьютера. В партиях шахматистов высокого класса ошибки не видны невооруженным глазом.

Мне показалось, что в конце у белых было небольшое преимущество, но Гири не стал пытаться его реализовывать, а согласился на ничью. Мне кажется, еще можно было немного помучить соперника.

Александр ГРИЩУК – Ван ХАО - 0,5:0,5

Исход этой партии меня немного расстроил. Понятно, что я болел за Грищука, но, увы, только ничья. Хотя по дебюту получилась приблизительно равная позиция. Но затем Ван Хао перешел в чуть худший эндшпиль. И мне кажется, он его не совсем правильно трактовал. Поэтому получил неприятную позицию.

К сожалению, Грищук опять оказался в цейтноте, и это не позволило ему поставить перед черными большие проблемы. Ведь позиция у Ван Хао была очень тяжелая. Мне показалось, что Саша зевнул тактический выпад черных Ке4+ перед контролем. После этого произошли размены и в эндшпиль пришел к ничейной позиции. Это меня расстроило. У Саши был отличный шанс одержать первую победу.

Напомним, что Яна Непомнящего и Александра Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Кирилла Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».

Положение после 3-х туров. 1-3. Непомнящий, Ван Хао, Вашье-Лаграв – по 2; 5. Каруана, Грищук – по 1,5; 6-8. Дин Лижэнь, Алексеенко, Гири – по 1.
В 4-м туре встречаются: Вашье-Лаграв – Грищук, Каруана – Непомнящий, Ван Хао – Алексеенко, Дин Лижэнь – Гири.

Участники: Фабиано Каруана (США, 2842), Дин Лижэнь (Китай, 2805), Александр Грищук (Россия, 2777), Ян Непомнящий (Россия, 2774), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2767), Аниш Гири (Нидерланды, 2763), Ван Хао (Китай, 2762), Кирилл Алексеенко (Россия, 2698).

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