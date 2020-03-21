Сергей Карякин: Ян Непомнящий находится в хорошей форме

Максим Вашье-Лаграв(Франция) – Александр Грищук (Россия)– 0,5:0,5

Интересная партия. Грищук хотел удивить соперника, поэтому сделал ход пешкой h4 в дебюте. Но после ответного хода Максима Александр надолго задумался, примерно минут на сорок, как обычно. И через несколько ходов Грищук угодил в цейтнот.

В очередной раз скажу, что Грищук в турнире неразумно расходует время. В дальнейшем Саша ошибся, что неудивительно, потому что получилась очень острая позиция. Грищуку просто не хватило времени, чтобы все четко просчитать, и он ошибся, но Вашье-Лаграв не смог воспользоваться этой ошибкой. При правильном продолжении француз выигрывал партию форсировано. Но для Александра все закончилось хорошо – он точными ходами защитил позицию, а Лаграв ошибся.

Фабиано Каруана (США) - Ян Непомнящий (Россия) – 0,5:0,5

Каруана продемонстрировал глубокую подготовку. Когда пария вышли из дебюта, у него было небольшое преимущество. Но Фабиано его расплескал неточными ходами, хотя позиция черных была достаточно неприятной. При правильной игре белых черным пришлось потрудиться, чтобы свести партию вничью. Но Каруана действовал неточно, и Ян в слоновом эндшпиле даже пытался играть на победу. Хотя позиция была ничейная, но психологически Ян эту дуэль выиграл.

Предыдущую партия Фабиано проиграл, и мне показалось, что в его игре присутствовал элемент неуверенности. Напротив, Непомнящий чувствовал себя достаточно комфортно. Это подтверждает, что Ян сейчас находится в хорошей форме.

Ван Хао (Китай) - Кирилл Алексеенко (Россия) – 0,5:0,5

Остальные две партии получились достаточно скучными. Здесь можно поискать микроусиление за обе стороны. Удивило, что Алексеенко не стал сразу менять ферзей с переходом в равный эндшпиль. Вначале сделал странный ход Лf6, после чего перешел в эндшпиль, где без проблем защитился.

Дин Лижень (Китай) - Аниш Гири (Нидерланды) - 0,5:0,5

Мне понравилось, что Гири вышел в не самый распространенный вариант в каталонской системе. И получил комфортную позицию. Правда, затем Аниш играл не совсем точно, но Дин не поставил перед ним больших проблем. Было ощущение, что оба соперника были довольны тем, как складывается партия. После массовых разменов соперники согласились на ничью.

Пока мне кажется, что, несмотря на победу в третьем туре, у Дина пока присутствует неуверенность в своих силах.

Напомним, что Яна Непомнящего и Александра Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Кирилла Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».

Результаты 4 тура. Вашье-Лаграв – Грищук, Каруана – Непомнящий, Ван Хао – Алексеенко, Дин Лижэнь – Гири ничьи.

Положение после 4-х туров. 1-3. Непомнящий, Ван Хао, Вашье-Лаграв – по 2,5; 5. Каруана, Грищук – по 2; 6-8. Дин Лижэнь, Алексеенко, Гири – по 1,5.

Пары 5-го тура. Непомнящий – Ван Хао, Алексеенко – Вашье-Лаграв, Гири – Каруана, Грищук – Дин Лижэнь.