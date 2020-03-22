Андрей Филатов: Самоизоляция – наиболее эффективный способ борьбы с пандемией

Уважаемые коллеги!

Эпидемиологическая обстановка в России и мире остается напряженной. Некоторые страны фактически «закрываются на карантин», в других вводится чрезвычайное положение. В связи с пандемий коронавируса COVID-19 отменены или перенесены практически все массовые спортивные соревнования.

В соответствии с приказами Минспорта и указаниями региональных властей, Федерация шахмат России переносит (предположительно – на осень) все общероссийские соревнования – детские и взрослые, индивидуальные и командные. Тренировочные мероприятия отменяются или переводятся на онлайн-режим. В этой ситуации я хочу обратиться ко всем шахматным организаторам нашей страны.

Внимательно изучайте законодательные акты, которые регулируют вашу работу! Даже если в вашем регионе карантин не введен и проведение соревнования или сбора является возможным, я настоятельно рекомендую вам перенести мероприятие или отменить его. Не рискуйте здоровьем участников соревнований! Не сомневаюсь, что участники турниров поймут и поддержат ваше решение. Помните, что дети являются потенциальными переносчиками вируса, заболевание которым может оказаться смертельно опасным для людей старшего поколения!

Самоизоляция – наиболее эффективный способ борьбы с пандемией. Для шахматиста это не потерянное время! В этот период мы можем повышать спортивное мастерство, находясь вне зоны риска и не увеличивая риск для окружающих. Помните, что в интернете возможно проведение не только тренировочных сборов, но и массовых соревнований.

Будьте здоровы!

Президент ФШР

Андрей Филатов