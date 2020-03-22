Сергей Лазарев: Ян защищался единственными ходами

– Когда-то ничейный тур должен был случиться, – говорит Лазарев. – Но по ходу партий я был уверен, что хоть один поединок, но завершится результативно. Хотя, лично мне этого бы не хотелось. Дело в том, что очень подозрительные позиции были у москвичей Яна Непомнящего и Александра Грищука. Оба наших гроссмейстера играли черным цветом, и соперники давили, имея преимущество. Не хотелось, чтобы проиграл и Кирилл Алексеенко. Дебютант тоже играл черными против опытного Ван Хао. Однако Кирилл раньше других решил свои проблемы и быстро подписал мир.

Партия Грищука стала очередным триллером в исполнении Александра. Он, как всегда, тратил много времени. Но тем интереснее наблюдать, как решаются такие сложные проблемы, когда у тебя на часах секунд меньше, чем минут у соперника. И пусть Саша стоял на грани поражения, тем ценнее его замечательный сейв. Конечно, так рисковать не стоит и Гришуку срочно нужно решать проблемы с сонливостью. Думаю, что Максим Вашье-Лаграв очень расстроен, что не воспользовался предоставленной возможностью.

Ян – браво Ян! Отзащищался единственными ходами. Нашел в себе силы разобраться в позиции, где у Каруаны было столько коварства. И в конце уже Непомнящий напрягал соперника. И то, что москвич удержал базу – большая заслуга его работы за доской. Молодец. Думаю, что это ничья однозначно в пользу нашего шахматиста.

Если честно, думал, что Дин после сокрушительного удара по Каруане продолжит в том же духе. Но на удивление, Гири был непробиваем и легко уравнял. Так что и тут ничья закономерна. Что ж, ждем пятого тура. Ставлю на победу Яна над Хао, а там как пойдет.

Напомним, что Непомнящего и Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».

Все о турнире

8 участников, 2 круга

Призовой фонд – 500 тысяч евро

Состав: Фабиано Каруана (США, 2842), Дин Лижэнь (Китай, 2805), Александр Грищук (Россия, 2777), Ян Непомнящий (Россия, 2774), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2767), Аниш Гири (Нидерланды, 2763), Ван Хао (Китай, 2762), Кирилл Алексеенко (Россия, 2698).

Дополнительные показатели при дележе мест: 1. Личные встречи 2. Количество побед 3. Зоннеборн-Бергер. Если они не выявляют победителя, назначается тай-брейк.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого.

Игровые дни: 17-19, 21-23, 25-27, 29-31 марта, 2, 3 апреля. Выходные: 20, 24, 28 марта, 1 апреля.

Начало туров в 14.00, последний тур стартует в 13.00 (время московское).

Результаты 4-го тура: Вашье-Лаграв – Грищук, Каруана – Непомнящий, Ван Хао – Алексеенко, Дин Лижэнь – Гири ничьи.

Положение после 4 туров: 1-3. Непомнящий, Ван Хао, Вашье-Лаграв – по 2,5; 5. Каруана, Грищук – по 2; 6-8. Дин Лижэнь, Алексеенко, Гири – по 1,5.

Пары 5 тура: Непомнящий – Ван Хао, Алексеенко – Вашье-Лаграв, Гири – Каруана, Грищук – Дин Лижэнь.