Ян Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов ФИДЕ

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл Ван Хаои стал единоличным лидером гонки. Вничью завершились партии Гири – Каруана, Грищук – Дин Лижэнь и Алексеенко – Вашье-Лаграв.

Ян Непомнящий (Россия) – Ван Хао (Китай) 1-0

Против разыгранной Ван Хао русской партии Непомнящий избрал вариант с симметричной структурой и попытался развить инициативу на королевском фланге. Однако после многочисленных разменов на доске возникла примерно равная позиция с ферзями и конями. Россиянин всячески раскачивал оборону соперника, и на 32-м ходу Ван Хао ошибся, пропустив сильную идею оппонента с временной жертвой пешки. После тактической операции черные были вынуждены отдать фигуру. Китайский гроссмейстер не стал проверять технику противника и сдался на 43-м ходу.

Ян Непомнящий: «Пока сыграно не так много партий, поэтому рано радоваться своему лидерству. Однако приятно победить белым цветом. Я рад, что в этот раз подготовка оказалась более удачной, чем в предыдущих «белых» партиях».

Аниш Гири (Нидерланды) – Фабиано Каруана (США) 1/2-1/2

Соперники разыграли обоюдоострый вариант славянской защиты, где белые рокировали в длинную сторону, а черный король остался в центре. Гири начал игру на королевском фланге, и Каруана, вместо того, чтобы завязать ответные действия на противоположном участке доски,вызвал огонь на себя, двинув пешку g, что сыграло лишь на руку белым. Вскрылась линия «g», белые повели наступление в центре, в то время как попытка черных спустя несколько ходов дестабилизировать ферзевый фланг выглядела недостаточной. На стороне Гири был явный перевес, однако белые не смогли выжать максимум из своей позиции. Каруана изобретательно защищался, в то время как Гири порой проходил мимо сильнейших вариантов. Ближе к контролю игра уравнялась, а после 40-го хода соперники пошли на повторение позиции. Ничья была зафиксирована на 42-м ходу.

Аниш Гири: «Мне нравилась моя позиция, в которой у меня был выбор между разными вариантами. Фабиано упорно боролся, однако у меня были шансы на большее. Тем не менее, добиться решающего перевеса за доской мне не удалось. Могу отметить, что до определенного момента это была хорошая партия».

По словам Каруаны, он не был доволен своей позицией в партии. «Аниш удивил меня продолжением в дебюте (10.Qc2), и я не помнил, как точно реагировать. Очевидно, что мои действия оказались не слишком удачными. Хорошо, что в дальнейших обострениях мне удалось спастись».

Александр Грищук (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) 1/2-1/2

В самой спокойной партии Александр Грищук и Дин Лижэнь до 22-го хода повторяли вариант анти-Маршалла, уже встречавшийся в поединках по переписке.К 30-му ходу положение сильно упростилось.Формально минимальный перевес был на стороне белых, но черным не составляло труда защищать свою единственную слабость, и на 54 ходу соперники согласились на ничью.

Александр Грищук: «Получилась очень хорошая партия, но не самая интересная. Дин Лижэнь защищался точно, найдя оптимальный путь к уравнению». Китайский гроссмейстер, в свою очередь, отметил, что защиту ему приходилось находить за доской, так как игра не шла по его подготовке.

Кирилл Алексеенко (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 1/2-1/2

Французский гроссмейстер в ответ на 1.e4 применил свой излюбленный вариант Найдорфа в сицилианской защите. До определенного момента партия шла по поединку Карлсен – Вашье-Лаграв 2019 года, но на 16-м ходу француз применил новое продолжение, допускающее взятие ладьей пешки на g6. Алексеенко принял вызов, хотя ему пришлось за доской разбираться в осложнениях, проанализированных соперником дома. В интереснейшей борьбе с жертвами, шахами и контрударами оба гроссмейстера действовали максимально четко. Вашье-Лаграв последним нанес тактический удар – жертву ладьи, вскоре после которого партия завершилась вничью троекратным повторением.

После игры Максим Вашье-Лаграв подтвердил, что согласно его анализу, осложнения в партии должны привести к ничье. В целом, француз отметил, что доволен своей формой и игрой. «Однако это лишь начало турнира, на котором важно только первое место, поэтому все основное еще впереди», - сказал он.

Кирилл Алексеенко: «Что касается моей игры, то я чувствуя себя лучше, чем в первых партиях. По крайней мере, не делаю таких серьезных ошибок. Поэтому все в порядке».

Положение после 5-го тура:

1. Ян Непомнящий – 3,5

2. Максим Вашье-Лаграв - 3

3-5.Фабиано Каруана, Ван Хао, Александр Грищук – по 2,5

6-8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко, Аниш Гири – по 2

Пары 6-го тура:

Александр Грищук (Россия) – Фабиано Каруана (США)

Кирилл Алексеенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды)

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай)

Ван Хао (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), Правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области.

Партнеры:

«Сима-ленд» – главный спонсор турнира претендентов ФИДЕ

Algorand –официальный блокчейн-партнер

«Лаборатория Касперского»– официальный партнер по кибербезопасности

ПАО «ФосАгро»– генеральный партнер ФШР

«Мерседес-Бенц РУС» – официальный автомобильный партнер

Pine Creek Golf Resort и SILA International Lawyers – партнеры