Сергей Лазарев: Вчера я попал в точку

– Иногда нужно не бояться делать прогнозы, - комментирует результаты пятого тура Сергей Лазарев. – Вчера я сказал, что чувствую, что Непомнящий может одолеть Ван Хао. Так и вышло. Ян в очень классной манере заставил соперника ошибиться. И ведь позиция была не такой простой. Китайский гроссмейстер признался на пресс-конференции, что просчитал тот удар, мимо которого не прошел Ян. Рад, что сбылось мое предсказание. Правда в этом туре не буду ванговать, лучше хотя очень хочу, чтобы Непомнящий упрочил свое лидерство.

Мне жаль, что не смог реализовать перевес Гири. Нет, я ничего не имею против Каруаны, но в любом случаем лучше, когда один из самых опасных соперников будет терять очки. Каруана мне представляется еще опасным, поэтому было бы здорово, если бы потерял еще очки. С другой стороны, раз у Яна большие амбиции, пусть доказывает, кто в доме хозяин и укрепляет лидерство сам. Теперь он не зависит от соперников. А что касается шахматной составляющей, то удивительно, что Гири не смог реализовать такой перевес.

Грищук имел небольшие шансы на победу, но не Лин тоже играл отменно. Ничья. После партии Александр был эмоционален, и журналисты передернули его слова о том, что нужно закрывать турнир из-за вируса. Хотя эта тонка тема и я бы не хотел ее касаться.

Очередная Ничья Алексеенко. Очень хочется увидеть, когда же россиянин сможет победить. Но дебютанту страшно тяжело впервые играть на таком уровне и в таком темпе. Думаю, что мы все-таки увидим, когда Кирилл сможет победно вскинуть руки. Ждем шестой тур. Он обещает быть крайне интересным.