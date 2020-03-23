Ян Непомнящий упрочил лидерство на турнире претендентов ФИДЕ  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
23 марта 2020 21:46Шахматы

Ян Непомнящий упрочил лидерство на турнире претендентов ФИДЕ 

На турнире претендентов ФИДЕ завершился шестой тур. Символический первый ход сделал известный рок-музыкант, один из лидеров группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

На турнире претендентов ФИДЕ завершился шестой тур. Символический первый ход сделал известный рок-музыкант, один из лидеров группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Россиянин Ян Непомнящий одержал вторую победу подряд, выиграв белыми у Дин Лижэня, и упрочил свое лидерство. Кирилл Алексеенко в затяжной борьбе уступил Анишу Гири. Вничью закончились партии Грищук – Каруана и Ван Хао – Вашье-Лаграв.

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) 1-0

Соперники вели дискуссию в испанской партии, в популярном ее продолжении с 6. d3. В миттельшпиле чёрные неосторожно допустили создание пешечных слабостей в центре, а белые оперативно надвинули проходную пешку на ферзевом фланге. На 31-м ходу Дин Лижень допустил серьёзный промах, хотя позиция его уже была тяжелой.

Непомнящий отреагировал наиболее естественным образом, однако избранный им путь давал черным возможность тактическим путем добиться ничьей. Тем не менее, китайский гроссмейстер прошел мимо спасительной комбинации (следует отметить, что разглядеть ее во время партии было крайне трудно), отчаянно пожертвовал фигуру и оказался в проигранном положении. На 40-м ходу Ян Непомнящий отпраздновал победу и упрочил лидерство в турнире.

«Стараюсь делать меньше ошибок, чем обычно и чем соперники», - так оценил свою текущую форму гроссмейстер.

Александр Грищук (Россия) – Фабиано Каруана (США) 1/2-1/2

Соперники разыграли вариант Юртаева испанской партии, где в миттельшпиле белые остались без пешки, но получили за нее компенсацию. В маневренной борьбе россиянину удалось отыграть материал, но за это время черные активизировали свои силы и получили комфортную игру, к тому же Александр оказался в цейтноте. «Трудно сохранять большие амбиции, когда половину партии ты играешь против компьютерной подготовки», – сказал Грищук после игры.

Тем не менее позиция белых держалась. Контрольным ходом были поменяны ферзи, и в эндшпиле с конями и слонами от белых требовалась аккуратность. Грищук защищался точно и добился уравнения. Соперники подписали мировое соглашение после 54-го хода черных.

Кирилл Алексеенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды) 0-1

В этом поединке встретилась итальянская партия. Точной и энергичной игрой черные не только успешно решили свои дебютные проблемы, но и захватили инициативу на королевском фланге. Затем они, правда, не использовали все свои шансы, игра значительно упростилась и перешла в эндшпиль с ферзями и конями. Всё же благодаря лучшему пешечному расположению небольшой перевес оставался на стороне черных. Гири выиграл пешку, но Алексеенко сумел получить определенную компенсацию за материал. Вскоре последовали дальнейшие упрощения – с доски ушли ферзи. Аниш сохранил лишнюю пешку и в затяжной борьбе пытался реализовать свое преимущество в коневом окончании с тремя пешками против двух на одном фланге. На седьмом часу игры, когда Алексеенко от ничьей отделял буквально один шах, он допустил роковую ошибку и потерпел поражение.

Аниш Гири: «Получилась очень интересная партия. После дебюта у меня была хорошая позиция, но затем я, видимо, немного выпустил. Однако давление сохранялось. В эндшпиле с конями у меня еще сохранялись разные трюки, но, в целом, у него уже были хорошие шансы на ничью. Кирилл мог защититься проще и удачнее. В конце, когда я понял, что выигрываю, у меня подскочил пульс, потому что я почувствовал, что впереди моя первая победа на турнире претендентов за все время моего участия».

Ван Хао (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 1/2-1/2

Французский гроссмейстер традиционно избрал защиту Грюнфельда. На доске возникла типовая обоюдоострая позиция из этого дебюта, где белые в ранней стадии двинули вперед пешку “h”. Такое продолжение не так давно встречалось в партии Чепаринов – Чигаев, но на 16-м ходу черные уклонились от поединка предшественников. В миттельшпиле гроссмейстеры поменяли ладьи по открывшейся линии “h”, и возникшая позиция с ферзями и легкими фигурами оказалась лучше у белых благодаря пространственному перевесу. После размена ферзей Ван Хао выиграл пешку, но на стадии реализации действовал неточно и позволил сопернику организовать непроходимую оборону по черным полям. В дальнейшем Вашье-Лаграв сумел еще больше упростить позицию и спасти пол-очка.

Положение после 6-го тура:

1. Ян Непомнящий – 4,5

2. Максим Вашье-Лаграв 3,5

3-6. Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищукпо 3

7-8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко – по 2

24 марта на турнире выходной день.

Пары 7-го тура:

Фабиано Каруана (США) – Ван Хао (Китай)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия)

Дин Лижэнь (Китай) – Кирилл Алексеенко (Россия)

Аниш Гири (Нидерланды) – Александр Грищук (Россия)

Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), Правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области.

Партнеры:

«Сима-ленд» – главный спонсор турнира претендентов ФИДЕ

Algorand – официальный блокчейн-партнер

«Лаборатория Касперского» – официальный партнер по кибербезопасности

ПАО «ФосАгро» – генеральный партнер ФШР

«Мерседес-Бенц РУС» – официальный автомобильный партнер

Pine Creek Golf Resort и SILA International Lawyers – партнеры

Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Хабиб Нурмагомедов: UFC 249 - что ты такое? Владимир Хрюнов: Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном вряд ли состоится этой весной Менеджер Нурмагомедова сообщил о возвращении бойца в Россию
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Артем Дзюба: В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется Лидер «Зенита» и сборной России дал большое интервью официальному сайту питерского клуба. Приводим главное. 23.03.2020 19:35 Футбол
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Последний шанс Шипачева? Чемпионат мира в Швейцарии должен был стать предолимпийскими смотринами для капитана московского «Динамо» Вадима Шипачева, вернувшегося в сборную. 23.03.2020 19:20 Хоккей Домрачев Владислав
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
22:38 Футбол Фатих Терим заразился коронавирусом
22:15 Хоккей Регулярный чемпионат НХЛ может пройти без зрителей
22:03 Олимпиада Член МОК: Решение о переносе ОИ-2020 уже принято
21:49 Футбол Американский миллиардер может приобрести «Дерби Каунти»
21:30 Хоккей НХЛ не планирует сокращать число матчей «регулярки»
21:10 Олимпиада ВОЗ: ОИ-2020 не состоятся, если будет хоть какой-то риск
21:03 Футбол Финалы еврокубков официально перенесены
20:44 Олимпиада Министр спорта Австрии призвал перенести Олимпиаду в Токио
20:27 Формула-1 Оксана Косаченко: Ситуация в «Формуле-1»? - Все дело в финансах
20:07 Олимпиада Премьер Канады потребовал перенести Олимпиаду в Токио
19:44 Футбол «Ливерпуль» летом может выставить Адриана на трансфер
19:42 Футбол «Интер» планирует выкупить Мозеса у «Челси»
19:41 Футбол Андрей Червиченко: Не вижу из него выхода из кризиса, настолько он ужасен
19:29 Футбол Билья покинет «Милан» по окончании сезона
19:26 Футбол Тедеско провел семинар для тренеров «Спартака»
19:17 Футбол Кристиан Нобоа: Кокорин — супернападающий
19:17 Футбол «Фиорентина» может приобрести Малиновского
18:57 Футбол «Наполи» готов заменить Кулибали защитником «Фрайбурга»
18:53 Бокс Хабиб Нурмагомедов: UFC 249 - что ты такое?
18:30 Хоккей «Металлург» согласовал новые контракты с Кулеминым и Яковлевым
Коронавирус алчности: в Америке готовят амнистию, в России - новые штрафы
Муниципальные автобусы в Оренбурге стали чаще обрабатывать от вирусов
Нижегородский турбизнес несет потери из-за коронавируса и ждет господдержки
Коронавирус Daily-7. Что происходит в Омске
В Карелии возросло количество госпитализированных с подозрением на коронавирус
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика