Ян Непомнящий упрочил лидерство на турнире претендентов ФИДЕ 

На турнире претендентов ФИДЕ завершился шестой тур. Символический первый ход сделал известный рок-музыкант, один из лидеров группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Россиянин Ян Непомнящий одержал вторую победу подряд, выиграв белыми у Дин Лижэня, и упрочил свое лидерство. Кирилл Алексеенко в затяжной борьбе уступил Анишу Гири. Вничью закончились партии Грищук – Каруана и Ван Хао – Вашье-Лаграв.

Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) 1-0

Соперники вели дискуссию в испанской партии, в популярном ее продолжении с 6. d3. В миттельшпиле чёрные неосторожно допустили создание пешечных слабостей в центре, а белые оперативно надвинули проходную пешку на ферзевом фланге. На 31-м ходу Дин Лижень допустил серьёзный промах, хотя позиция его уже была тяжелой.

Непомнящий отреагировал наиболее естественным образом, однако избранный им путь давал черным возможность тактическим путем добиться ничьей. Тем не менее, китайский гроссмейстер прошел мимо спасительной комбинации (следует отметить, что разглядеть ее во время партии было крайне трудно), отчаянно пожертвовал фигуру и оказался в проигранном положении. На 40-м ходу Ян Непомнящий отпраздновал победу и упрочил лидерство в турнире.

«Стараюсь делать меньше ошибок, чем обычно и чем соперники», - так оценил свою текущую форму гроссмейстер.

Александр Грищук (Россия) – Фабиано Каруана (США) 1/2-1/2

Соперники разыграли вариант Юртаева испанской партии, где в миттельшпиле белые остались без пешки, но получили за нее компенсацию. В маневренной борьбе россиянину удалось отыграть материал, но за это время черные активизировали свои силы и получили комфортную игру, к тому же Александр оказался в цейтноте. «Трудно сохранять большие амбиции, когда половину партии ты играешь против компьютерной подготовки», – сказал Грищук после игры.

Тем не менее позиция белых держалась. Контрольным ходом были поменяны ферзи, и в эндшпиле с конями и слонами от белых требовалась аккуратность. Грищук защищался точно и добился уравнения. Соперники подписали мировое соглашение после 54-го хода черных.

Кирилл Алексеенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды) 0-1

В этом поединке встретилась итальянская партия. Точной и энергичной игрой черные не только успешно решили свои дебютные проблемы, но и захватили инициативу на королевском фланге. Затем они, правда, не использовали все свои шансы, игра значительно упростилась и перешла в эндшпиль с ферзями и конями. Всё же благодаря лучшему пешечному расположению небольшой перевес оставался на стороне черных. Гири выиграл пешку, но Алексеенко сумел получить определенную компенсацию за материал. Вскоре последовали дальнейшие упрощения – с доски ушли ферзи. Аниш сохранил лишнюю пешку и в затяжной борьбе пытался реализовать свое преимущество в коневом окончании с тремя пешками против двух на одном фланге. На седьмом часу игры, когда Алексеенко от ничьей отделял буквально один шах, он допустил роковую ошибку и потерпел поражение.

Аниш Гири: «Получилась очень интересная партия. После дебюта у меня была хорошая позиция, но затем я, видимо, немного выпустил. Однако давление сохранялось. В эндшпиле с конями у меня еще сохранялись разные трюки, но, в целом, у него уже были хорошие шансы на ничью. Кирилл мог защититься проще и удачнее. В конце, когда я понял, что выигрываю, у меня подскочил пульс, потому что я почувствовал, что впереди моя первая победа на турнире претендентов за все время моего участия».

Ван Хао (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) 1/2-1/2

Французский гроссмейстер традиционно избрал защиту Грюнфельда. На доске возникла типовая обоюдоострая позиция из этого дебюта, где белые в ранней стадии двинули вперед пешку “h”. Такое продолжение не так давно встречалось в партии Чепаринов – Чигаев, но на 16-м ходу черные уклонились от поединка предшественников. В миттельшпиле гроссмейстеры поменяли ладьи по открывшейся линии “h”, и возникшая позиция с ферзями и легкими фигурами оказалась лучше у белых благодаря пространственному перевесу. После размена ферзей Ван Хао выиграл пешку, но на стадии реализации действовал неточно и позволил сопернику организовать непроходимую оборону по черным полям. В дальнейшем Вашье-Лаграв сумел еще больше упростить позицию и спасти пол-очка.

Положение после 6-го тура:

1. Ян Непомнящий – 4,5

2. Максим Вашье-Лаграв – 3,5

3-6. Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук – по 3

7-8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко – по 2

24 марта на турнире выходной день.

Пары 7-го тура:

Фабиано Каруана (США) – Ван Хао (Китай)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия)

Дин Лижэнь (Китай) – Кирилл Алексеенко (Россия)

Аниш Гири (Нидерланды) – Александр Грищук (Россия)

Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), Правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области.

Партнеры:

«Сима-ленд» – главный спонсор турнира претендентов ФИДЕ

Algorand – официальный блокчейн-партнер

«Лаборатория Касперского» – официальный партнер по кибербезопасности

ПАО «ФосАгро» – генеральный партнер ФШР

«Мерседес-Бенц РУС» – официальный автомобильный партнер

Pine Creek Golf Resort и SILA International Lawyers – партнеры