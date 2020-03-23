Сергей Карякин: Пока есть Непомнящий и все остальные - Советский спорт
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23 марта 2020 21:47ШахматыВолохов Юрий

Сергей Карякин: Пока есть Непомнящий и все остальные

В Екатеринбурге прошел 6-й тур турнира претендентов на матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми переиграл китайца Дин Лиженя и укрепил лидерство в турнире.

Победитель турнира претендентов-2016 Сергей Карякин специально для «Советского спорта» прокомментировал партии 6-го тура.

Ян НЕПОМНЯЩИЙ - Дин ЛИЖЕНЬ - 1:0

В центральной партии тура Ян Непомнящий одержал победу, и еще раз показал, что находится в хорошей форме. Но у меня больше вопросов к Дин Лиженю. Он несколько месяцев не играл в шахматы. Понимаю, что он в плохой форме после такого простоя, это очевидно. Но то, что он играет те же дебюты, которые играл до подготовки к турниру, это удивляет. А ведь с тех пор прошло четыре месяца, но я не вижу никаких следов подготовки.

Поразило, что Дин играл этот вариант и раньше. Понятно, что Ян подошел к турниру не с пустыми руками, он удивляет соперников почти в каждой партии. Эта встреча не стала исключением, явно Ян вместе со своим тренером Володей Поткиным проделал хорошую работу. Дин не смог вспомнить все нюансы этого дебюта и быстро угодил в плохую позицию. А затем допустил пару неточностей и стоял уже безнадежно.

Затем случилось самое интересное: у Непомнящего был выбор между разными выигрышными продолжениями. Возможно, близость к победе его расслабила. Он дал шанс китайцу и тот этюдным путем мог спасти партию. На счастье Яна Дин не использовал эту возможность, что лишний раз говорит о том, что он находится в плохой форме. Китаец очень цепкий шахматист, умеет цепляться за малейший шанс. Здесь же у Дина было достаточно времени на раздумье, но он ответил почти мгновенно и проскочил спасительный вариант. Думаю, Дин Лиженя после этого поражения можно вычеркнуть из претендентов на победу в турнире.

Александр ГРИЩУК (Россия) – Фабиано КАРУАНА (США) – 0,5:0,5

Что касается этой партии, то здесь хочется сказать: «Без комментариев». Потому что Грищук тратит почти все свое время в дебюте. И это при том, что Каруана уже играл этот вариант. Поэтому возникает вопрос, как команда Грищука готовилась к турниру? Как можно тратить почти все время в дебюте на ходы, которые, скорее всего, тебе известны? Это едва не сказалось на исходе партии.

После сложной борьбы Саша пожертвовал пешку. И после не совсем точной игры Каруаны мог поставить перед ним проблемы. Но у Саши оставалось до контроля минут пять, возможно, он просто не успел просчитать все варианты, что неудивительно. Правда, не исключаю вероятности того, что и Каруана стал играть на флаг соперника, поэтому и угодил в неприятную позицию.

Но на этом все не закончилось – буквально перед контролем Саша ошибся, и Фабиано сделал сильный ход пешкой на с5, тем самым улучшил структуру. Если эту позицию проанализировать поглубже, то там будет между большим перевесом у черных и выигрышем. Но американский гроссмейстер сделал несколько поспешных и поверхностных ходов и выпустил все свое преимущество. Хотя у него было время, чтобы поглубже погрузиться в позицию. И еще поразило его решение – разменять ферзей. После этого позиция стала ничейной.

Партия в очередной раз показала, что Саша не может избавиться от цейтнотов. А в игре Каруаны присутствует неуверенность. После шести туров я вижу, что есть Ян Непомнящий, который играет очень хорошо, и все остальные. Хотя обычно после такого отрезка появляются два-три лидера. Думаю, следующие три тура станут определяющими. Они покажут - удастся ли кому-то наладить игру и устремиться в погоню за Яном.

Ван ХАО (Китай) – Максим ВАШЬЕ-ЛАГРАВ (Франция) – 0,5:0,5

Ван Хао хорошо подготовился к партии. Вашье продолжает играть свой коронный дебют - вариант Грюнфельда. И это понятно – ведь он попал на турнир в последний момент. Китаец получил преимущество по дебюту и перешел в эндшпиль с солидным перевесом. Затем он выиграл пешку, хотя, может быть, этого не стоило делать, а лучше было поддержать напряжение. Но Ван поступил логично. Затем он организовал сильное давление на позицию соперника, но Вашье поставил крепость и держал позицию за счет того, что белый слон уперся в собственные пешки.

В итоге лишней пешки белым не хватило для победы. Но и французу было не очень комфортно – он всю партию сидел в защите.

Кирилл АЛЕКСЕЕНКО (Россия) – Аниш ГИРИ (Нидерланды) – 0:1

Что касается еще одной результативной партии, то Гири одержал победу после семи с лишним часов борьбы. Алексеенко ошибся на восьмом часу. Это и отличает классические шахматы, что одной ошибкой можно перечеркнуть всю хорошую предыдущую семичасовую работу. Поэтому мне больше нравятся быстрые шахматы и блиц.

Гири, как обычно, показал хорошую дебютную подготовку. У Аниша был много идей, и к этой партии он явно был готов лучше. Сразу же в дебюте он захватил инициативу и оставался только вопрос, насколько велико преимущество черных.

Правда, я не понял один момент, когда перед контролем Кирилл мог просто побить пешку на b7 и восстановить материальное равенство. После чего можно было соглашаться на ничью. Возможно, сказался недостаток времени у Кирилла, но позиция была не сложной.

Может, Алексеенко решил сделать красивую ничью, сделал странный ход Фd7, после чего ему пришлось уже бороться за ничью еще несколько часов. В итоге получился коневой эндшпиль без пешки, в общем-то, ничейный. Но после семи часов напряженной борьбы, когда до ничьей оставалось сделать один точный ход, Кирилл дрогнул. Он мог сделать ничью двумя способами, но выбрал третий ход, который оказался проигрышным.

Обидное поражение, учитывая, что Алексеенко дважды упускал ничью.

Напомним, что Яна Непомнящего и Александра Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Кирилла Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».

Результаты 6-го тура. Непомнящий – Дин Лижэнь – 1:0, Алексеенко – Гири – 0:1, Ван Хао – Вашье-Лаграв, Грищук – Каруана ничьи.
Положение после 6-ти туров. 1. Непомнящий – 4,5; 2. Вашье-Лаграв – 3,5; 3-6. Ван Хао, Каруана, Гири, Грищук – по 3; 7-8. Дин Лижэнь, Алексеенко – по 2.
Пары 7-го тура. Вашье-Лаграв – Непомнящий, Каруана – Ван Хао, Гири – Грищук, Дин Лижэнь – Алексеенко.

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