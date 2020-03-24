Сергей Лазарев: А теперь Вашье-Лаграв! - Советский спорт
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24 марта 2020 15:30ШахматыЗангалис Кирилл

Сергей Лазарев: А теперь Вашье-Лаграв!

Президент столичных шахмат и глава компании «КФС-групп» Сергей Лазарев подвел итоги шестого тура кандидатского форума.

– Мне остается только поаплодировать Яну Непомнящему, – не скрывает своего восторга Лазарев. – Московский гроссмейстер продемонстрировал отличную домашнюю подготовку. Думаю, что в этом большая заслуга его тренерского штаба. 29 ходов Ян исполнил как заправский пулеметчик. И, конечно, этот момент сломил Дина. Хоть и Непомнящий давал ему этюдные шансы на спасение, но было видно, что китаец не готов к такому напору. И довольно скоро он признал свое поражение. Что ж, Ян перед вторым выходным отрывается от ближайшего преследователя Вашье-Лаграва на целое очко и завтра нас ждет принципиальная дуэль. Вашье будет идти ва-банк белым цветом, а Яну нужно собраться и с пользой провести выходной, не думая о конечном результате. Сейчас каждая партия на вес золота. Думаю, что для Непомнящего это шанс всей его карьеры.

Грищук опять не смог победить, хотя напротив сидел сам Фабиано Каруана. Как признался сам Саша на пресс-конференции, тяжело играть против компьютерной подготовки. Да, действительно подготовка американца просто впечатляет. Грищук решал все проблемы за доской и потратил, как всегда, много времени. В цейтноте он не смог разобраться в тонкостях позиции, но и не допустил ошибок – закономерная ничья.

У нас свершилось чудо! Первую победу за 20 туров в двух кандидатских турнирах одержал Аниш Гири. К сожалению, этот удар пришелся на нашего соотечественника Кирилла Алексеенко. Но Гири, у которого очень развито чувство юмора, так искрометно шутил над этим, что хочется, сказать, браво, Аниш, ты заслужил! Нужно отметить, что партия шла больше семи часов. Было жалко и гроссмейстеров, и комментаторов, и болельщиков. Гири не зря так страдал, хотя при точной игре, партия могла завершиться миром.

Какой раз блестяще добивается перевеса Ван Хао, и какой раз не может переиграть соперника в лучшем эндшпиле. Вашье-Лаграву очень повезло, что он ушел целым в окончании без пешки. Думаю, что это не на руку Яну. По мне лучше иметь за спиной Хао, чем опасного француза. Так что в следующем туре нас ждет ключевая дуэль – Максим Вашье-Лаграв – Непомнящий. Рискну поставить на ничью.

Напомним, что Непомнящего и Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».

8 участников, 2 круга
Призовой фонд – 500 тысяч евро

Состав: Фабиано Каруана (США, 2842), Дин Лижень (Китай, 2805), Александр Грищук (Россия, 2777), Ян Непомнящий (Россия, 2774), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2767), Аниш Гири (Нидерланды, 2763), Ван Хао (Китай, 2762), Кирилл Алексеенко (Россия, 2698).

Дополнительные показатели при дележе мест: 1. Личные встречи 2. Количество побед 3. Зоннеборн-Бергер. Если они не выявляют победителя, назначается тай-брейк.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход начиная с первого.

Игровые дни: 17-19, 21-23, 25-27, 29-31 марта, 2, 3 апреля. Выходные: 20, 24, 28 марта, 1 апреля.

Начало туров в 14.00, последний тур стартует в 13.00 (время московское).

Результаты 6-го тура: Непомнящий – Дин Лижень 1-0, Алексеенко – Гири 0-1, Ван Хао – Вашье-Лаграв, Грищук – Каруана ничьи.

Положение после 6 туров: 1. Непомнящий – 4,5; 2. Вашье-Лаграв – 3,5; 3-6. Ван Хао, Каруана, Гири, Грищук – по 3; 7-8. Дин Лижень, Алексеенко – по 2.

Пары 7-го тура: Вашье-Лаграв – Непомнящий, Каруана – Ван Хао, Гири – Грищук, Дин Лижень – Алексеенко.

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