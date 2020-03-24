Александра Костенюк: Справится ли Ян Непомнящий психологически с ролью лидера?

Начнем с лидера – Яна Непомнящего, который после шести туров набрал 4,5 очка, оторвался на очко от ближайшего преследователя. Пока турнир складывается для Яна хорошо. Он демонстрирует хорошую подготовку и уверенную игру. Сейчас важно не потерять настрой, не зажаться и продолжать играть в свою игру. Надеюсь, что Ян психологически справится с лидерством и продолжит радовать болельщиков своей игрой.

Максим Вашье-Лаграв, занимающий сейчас вторую строчку турнирной таблицы, узнал о своем участии в турнире в последний момент. И часто бывает так, что шахматист, включенный в турнир в последний момент, показывает хороший результат.

Похоже, что Максим играет без особого напряжения и это сказывается на результате – у него 3,5 очка из шести.

Сразу несколько шахматистов делят с третьего по шестое места, они находятся на 50-процентной отметке. Все они могут сетовать что где-то что-то упустили. Но пока они все еще могут бороться за первое место. В том числе и по игре.

Например, Фабиано Каруана, если б не поражение от Дин Лиженя, демонстрирует отличную подготовку. Но пока в игре ему не удается все плюсы, полученные в домашнем анализе, перевести в очки.

У Аниша Гири тоже видна хорошая подготовка, хотя старт у него не задался. В партии первого тура с Яном Непомнящим он применил коварную новинку, но затем сам запутался в осложнениях и проиграл. Однако после вчерашней победы на Кириллом Алексеенко, у Аниша может открыться второе дыхание.

Александр Грищук в нескольких партиях получал хорошие позиции. Но часто попадал в цейтноты, что в свою очередь мешало в реализации голевых моментов.

Ван Хао повезло в начале турнира – он обыграл Дин Лиженя в худшей позиции. Правда, затем два раза сыграл вничью в партиях, в которых имел значительные перевес. У него была лишняя пешка в партии против Гири, а вчера – тоже лишняя пешка с Вашье-Лагравом, но дважды соперники смогли спастись и сделать ничью. Ван Хао, возможно, несколько сложно правильно настроиться на турнир, с самого начала он стал говорить, что турнир нужно отменять. И продолжает настаивать на этом. Мне кажется, нельзя играть в таком турнире с мыслью, что турнир должен, как можно быстрее закончиться. Это отвлекает от борьбы.

Дин Лижень. Иногда бывает так, что по каким-то причинам игра совсем не идет. Причины здесь могут быть разные: возможно, и простое невезение. Если бы в первом туре Дин не осуществил прорыв в неудачный момент в партии с Ванг Хао и не проиграл бы партию, турнир бы для него сложился по-другому. Но, тем не менее, он одержал победу над Фабиано Каруаной в третьем туре, и этот результат сильно повлиял на положение шахматистов в турнирной таблице.

Пока для Лин Лиженя все складывается непросто, у него два очка из шести, и он пытается переломить неудачно складывающийся для него турнир.

У Кирилла Алексеенко также два из шести. Кирилл попал в турнир довольно неожиданно, и является темной лошадкой. Конечно мало кто ожидал, что он будет бороться за первые места. Пока у него минус 2, но вчера он не должен был проигрывать Анишу Гири, он ошибся в самом конце партии.

В любом случае, подготовка к этому турниру и выступление в нем – бесценный опыт для Алексеенко, который, безусловно, пригодится ему в будущем.

Результаты 6-го тура: Непомнящий – Дин Лижэнь 1-0, Алексеенко – Гири 0-1, Ван Хао – Вашье-Лаграв, Грищук – Каруана ничьи.

Положение после 6 туров: 1. Непомнящий – 4,5; 2. Вашье-Лаграв – 3,5; 3-6. Ван Хао, Каруана, Гири, Грищук – по 3; 7-8. Дин Лижэнь, Алексеенко – по 2.

Пары 7-го тура: Вашье-Лаграв – Непомнящий, Каруана – Ван Хао, Гири – Грищук, Дин Лижэнь – Алексеенко.