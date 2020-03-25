Максим Вашье-Лаграв догнал Яна Непомнящего на турнире претендентов ФИДЕ - Советский спорт
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25 марта 2020 19:47Шахматы

Максим Вашье-Лаграв догнал Яна Непомнящего на турнире претендентов ФИДЕ

На турнире претендентов ФИДЕ были сыграны партии седьмого тура.

Символический первый ход в партии Дин Лижэнь – К. Алексеенко сделал известный актер, телеведущий, капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

В поединке лидеров Ян Непомнящий уступил Максиму Вашье-Лаграву, который догнал россиянина во главе турнирной таблицы. Вничью завершились партии Каруана – Ван Хао, Дин Лижэнь –Алексеенко и Гири – Грищук.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия) 1-0

В главном поединке тура был разыгран обоюдоострый вариант Винавера во французской защите. Максим Вашье-Лаграв уклонился от партии Алексеенко – Непомнящий из этого турнира. На выходе из дебюта белые получили перспективную позицию, поскольку черные остались без рокировки, а их игра на ферзевом фланге не принесла им желаемых дивидендов. Белым удалось сдвоиться по линии “b” и оказывать существенное давление. Ближе к контролю Вашье-Лаграв открыл второй фронт на королевском фланге, после чего черные оказались в отчаянном положении. Точной игрой французский гроссмейстер довел партию до победы.

Фабиано Каруана (США) – Ван Хао (Китай) 1/2-1/2

Китайский гроссмейстер вновь избрал русскую партию. После раннего размена ферзей встреча проходила в примерно равной позиционной борьбе. Удачно встретив активность соперника на королевском фланге, черные перехватили инициативу, но временной жертвой пешки белые избежали опасности. Аккуратной игрой в окончании американский гроссмейстер отразил все угрозы черных и добился ничьей сразу после прохождения контроля.

Дин Лижэнь (Китай) – Кирилл Алексеенко (Россия) 1/2-1/2

Соперники вели дискуссию в закрытом варианте каталонского начала. В середине партии на стороне белых было определенное преимущество, но затем китайский гроссмейстер, по всей вероятности, избрал неверный план, и черные активной игрой смогли не только уравнять позицию, но и перехватить инициативу. Однако потом соперники провели массовые размены, и на доске возникло ничейно ладейное окончание. Мир был подписан после 40-го хода черных.

Аниш Гири (Нидерланды) – Александр Грищук (Россия) 1/2-1/2

Здесь встретился современный вариант английского начала. На выходе из дебюта у белых образовалась слабая пешка, и после того, как были поменяны ферзи, игра черных выстроилась вокруг атаки на нее. Гири предпочел сам пожертвовать пехотинца, и это решение привело к массовым разменам. В окончании с ладьями и слонами белые быстро отыграли материал, но на стороне черных уже было небольшое преимущество за счет большей активности фигур. Тем не менее, ничейные тенденции преобладали, поэтому после размена легких фигур на доске возникло абсолютно равное ладейное окончание. Соперники согласились на ничью сразу после контроля.

Положение после 7-го тура:

1-2. Максим Вашье-Лаграв, Ян Непомнящий – по 4,5

3-6. Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук – по 3,5

7-8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко – по 2,5.

Пары 8-го тура:

Фабиано Каруана (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Ван Хао (Китай) – Дин Лижэнь (Китай)

Ян Непомнящий (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды)

Кирилл Алексеенко (Россия) – Александр Грищук (Россия)

Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), Правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области.

Партнеры:

«Сима-ленд» – главный спонсор турнира претендентов ФИДЕ

Algorand –официальный блокчейн-партнер

«Лаборатория Касперского»– официальный партнер по кибербезопасности

ПАО «ФосАгро»– генеральный партнер ФШР

«Мерседес-Бенц РУС» – официальный автомобильный партнер

PineCreekGolfResort и SILA InternationalLawyers – партнеры

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