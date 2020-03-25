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25 марта 2020 20:15ШахматыВолохов Юрий

Француз остановил Непомнящего

В Екатеринбурге прошел 7-й тур турнира претендентов за право сыграть матч на первенство мира с Магнусом Карлсеном.

Единоличный лидер россиянин Яна Непомнящий потерпел первое поражение - проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву.

Партии 7-го тура специально для «Советского спорта» прокомментировал победитель турнира претендентов 2016 года Сергей КАРЯКИН.

Максим ВАШЬЕ-ЛАГРАВ - Ян НЕПОМНЯЩИЙ - 1:0

Меня удивил выбор Яном французской защиты именно в этой партии. Могу понять, когда он сыграл французскую с Алексеенко, потому что играл на победу. Другое дело Вашье… Яну оставалось сыграть вничью, и первый круг пройден, он - лидер. Для этого лишь нужно был выйти в какой-то плотный дебют, а он решил повторить французскую. Которую уже играл, и которая не является его главным дебютом.

Вашье был хорошо готов к такому развитию событий, были определенные неточности со стороны Яна. Хотя позиция была сложной, и нужно разбираться, что Ян сделал не так. Но по первым прикидкам можно сказать, что он немного промедлил в дебюте: две-три неточности – после чего позиция стала неприятной.

Дальше Максим не ошибался, предприимчиво реализовывал преимущество. При этом играл очень четко и достаточно жестко.

Конечно, неприятное поражение, француз догнал Яна. Но в то же время, ничего страшного не произошло, турнир длинный. Главное – побыстрее забыть эту партию.

Аниш ГИРИ - Александр ГРИЩУК – 0,5:0,5

Остальные три партии совершенно не впечатлили. Очевидно, что все пытаются найти свою игру, но пока у них не очень это получается.

Все же, несмотря на сказанное выше, хотел бы похвалить Грищука – он очень точно играл в дебюте. Саша интересно трактовал вариант в английской партии. И в кои-то веки ничего не перепутал. Правда, опять Саша долго думал, но при этом позицию контролировал. Гири в какой-то момент не выдержал и решил смахнуть с доски все фигуры во избежание худшего и сделать ничью.

Фабиано КАРУАНА - Ван ХАО - 0,5:0,5

Каруана вновь сыграл неважно. Нельзя сказать, что с его стороны были какие-то грубые ошибки. Но, мне показалось, что Фабиано подошел к этой партии достаточно пустым, не показал серьезных дебютных идей. Хотя Ван Хао в очередной раз сыграл свою русскую партию, которую часто применяет.

До какого-то момента соперники повторили партию Карлсен –Каруана, сыгранную несколько лет назад в Лондоне. Каруана хотел играть на победу, но получился равный эндшпиль. Совершенно было непохоже, что белые на что-то претендовали. Наоборот, Ван Хао упустил несколько возможностей, когда черные могли поставить проблемы Каруане.

Поэтому было непонятно, что имел в виду Фабиано, выходя в эту позицию. Возможно, он не ожидал от китайца, что тот выберет вариант, который соперник сам играл черными в той партии против Карлсена. Если резюмировать, партия показала, что у Каруаны продолжается творческий кризис.

Дин ЛИЖЕНЬ - Кирилл АЛЕКСЕЕНКО - 0,5:0,5

Дин Лижень получил преимущество в дебюте после неточной игры Алексеенко. Но затем китайский гроссмейстер сам стал делать неточные ходы, и в какой-то момент ему пришлось перейти в защиту. Благо для него, что Кирилл не поставил перед ним больших проблем. Партия постепенно пришла к ничьей.

Пока мы совершенно не видим жесткой игры от Дин Лиженя. Когда он в хорошей форме, в любой момент может перехватить инициативу и доставить сопернику неприятности. А в Екатеринбурге Дин играет совсем не так, как мы все привыкли видеть. Эта партия показала, что он в неважной форме.

Напомним, что Яна Непомнящего и Александра Грищука поддерживает компания «ФосАгро». У Кирилла Алексеенко личный спонсор – компания «СИМА-ЛЕНД».

Положение после 7-го тура: 1-2. Максим Вашье-Лаграв, Ян Непомнящий – по 4,5. 3-6. Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук – по 3,5. 7-8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко – по 2,5.

Пары 8-го тура: Фабиано Каруана (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ван Хао (Китай) – Дин Лижэнь (Китай), Ян Непомнящий (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды), Кирилл Алексеенко (Россия) – Александр Грищук (Россия)

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