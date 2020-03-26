Сергей Карякин: ФИДЕ совершила ошибку, начав турнир претендентов – это удар по имиджу

Победитель турнира претендентов-2016 Сергей Карякин – о приостановке турнира претендентов.

– Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович пояснил, что единственная причина приостановки: с 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами.

– Если вышло распоряжение, что самолеты за границу перестают летать, то, конечно, нужно, как можно быстрее эвакуировать участников, членов их штабов. Если сейчас турнир довести до конца, зарубежные участники не смогут улететь на родину. В данном случае решение совершенно правильное и единственно верное – остановить турнир после первого круга. Это меньшее из зол: сейчас давайте выдохнем, а продолжим турнир, когда ситуация в мире с коронавирусом нормализуется.

Но на мой взгляд, ФИДЕ совершила большую ошибку. Ведь еще до начинала турнира вышло распоряжение Министерства спорта о прекращении всех соревнований на территории России. ФИДЕ именно тогда надо было заявить, что из-за эпидемии турнир переносится на неопределенное время. Несмотря на это, ФИДЕ все же турнир начала. Это была ошибка и серьезный удар по имиджу федерации.

– Теймур Раджабов заранее отказался играть в турнире, как предчувствовал.

– Теймур – мой товарищ, и в этой ситуации мне его очень жаль. Его оставили за бортом турнира, и это несправедливо. Теймур не отказывался играть, он поставил условие, что в данной ситуации, когда в мире бушует пандемия, он играть не будет. В случае нормализации ситуации, играть готов. Жизнь показала, что Теймур проявил большую дальновидность, нежели ФИДЕ. То есть, он сказал: не начинайте турнир. Затем то же самое сказало Министерство спорта. ФИДЕ все равно начала.

– Вы сказали, что вам жалко Раджабова. А как насчет Яна Непомнящего, который в отличной форме, у которого хорошие шансы на победу?

– Как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Мы не знаем, кто победил бы, если бы турнир продолжался. Ян в хорошей форме, но в последнем туре он проиграл Вашье-Лаграву. Но Ян идет в лидерах, у него очень хорошая турнирная ситуация, у него плюс два за семь туров до конца. Когда турнир возобновится, он сможет продолжить борьбу за первое место. Поэтому в данной ситуации я не вижу трагедии для Яна.

– Вы три раза играли в таких турнирах. Один раз выигрывали. Представьте, что вы играете в Екатеринбурге, идете в лидирующей группу, набираете форму, и тут турнир прекращают. Ваши чувства?

– При таких условиях я еще не играл и надеюсь не буду. Поэтому мне трудно сейчас влезть в шкуру участников. Отчасти нынешняя ситуация напоминает ситуацию во время турнира 2014 года в Ханты-Мансийске. Как раз случились крымские события, я сильно переживал. Но тем не менее, боролся за первое место до самого конца. В результате стал вторым, а победил Виши Ананд.

– Китайский гроссмейстер Ван Хао несколько раз предлагал прервать турнир. Как с таким настроением выходит на партию?

– С таким настроением играло больше половины участников. Саша Грищук тоже об этом говорил. Чтобы была понятна моя позиция: я с огромным уважением отношусь к организаторам турнира, ФИДЕ и ее президенту Аркадию Владимировичу Дворковичу, но ФИДЕ не стоило начинать турнир.

– Что посоветуете своим коллегам-гроссмейстерам в этой ситуации?

– Что тут можно посоветовать… Для начал им всем нужно добраться домой, к семьям. Потом немного выдохнуть, отдохнуть от игры и переживаний. А затем начать готовиться ко второму кругу, когда-то он состоится. На данный момент никто из восьми участников не потерял шансов на победу. А у Яна и у Саши Грищука эти шансы велики.

ЗАВЛЕНИЕ ФИДЕ

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал о причинах приостановки турнира претендентов, который проходил в Екатеринбурге.

«Сегодня правительство РФ объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок.

ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий для безопасного и своевременного возвращения игроков на родину. В данной ситуации и на основании п. 1.5. Правил проведения турнира претендентов, президент ФИДЕ решил остановить турнир. Он будет продолжен позднее, причём точные даты будут объявлены сразу, как только позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты сыгранных семи туров остаются в силе, и турнир будет возобновлён в том же составе начиная с партий восьмого тура», – приводит заявление президента ФИДЕ Аркадия Дворковича официальный сайт ФИДЕ.

Напомним, лидерство после семи туров делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка из семи возможных. В активе сразу четырех шахматистов – россиянина Александра Грищука, голландца Аниша Гири, китайца Ван Хао и американца Фабиано Каруаны – по 3,5 очка. Россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижень за первый круг набрали по 2,5 балла.