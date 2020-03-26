Сергей Карякин: ФИДЕ совершила ошибку, начав турнир претендентов – это удар по имиджу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 марта 2020 14:30ШахматыВолохов Юрий

Сергей Карякин: ФИДЕ совершила ошибку, начав турнир претендентов – это удар по имиджу

ФИДЕ приостановила турнир претендентов в Екатеринбурге.

Победитель турнира претендентов-2016 Сергей Карякин – о приостановке турнира претендентов.

– Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович пояснил, что единственная причина приостановки: с 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами.
– Если вышло распоряжение, что самолеты за границу перестают летать, то, конечно, нужно, как можно быстрее эвакуировать участников, членов их штабов. Если сейчас турнир довести до конца, зарубежные участники не смогут улететь на родину. В данном случае решение совершенно правильное и единственно верное – остановить турнир после первого круга. Это меньшее из зол: сейчас давайте выдохнем, а продолжим турнир, когда ситуация в мире с коронавирусом нормализуется.

Но на мой взгляд, ФИДЕ совершила большую ошибку. Ведь еще до начинала турнира вышло распоряжение Министерства спорта о прекращении всех соревнований на территории России. ФИДЕ именно тогда надо было заявить, что из-за эпидемии турнир переносится на неопределенное время. Несмотря на это, ФИДЕ все же турнир начала. Это была ошибка и серьезный удар по имиджу федерации.

– Теймур Раджабов заранее отказался играть в турнире, как предчувствовал.
– Теймур мой товарищ, и в этой ситуации мне его очень жаль. Его оставили за бортом турнира, и это несправедливо. Теймур не отказывался играть, он поставил условие, что в данной ситуации, когда в мире бушует пандемия, он играть не будет. В случае нормализации ситуации, играть готов. Жизнь показала, что Теймур проявил большую дальновидность, нежели ФИДЕ. То есть, он сказал: не начинайте турнир. Затем то же самое сказало Министерство спорта. ФИДЕ все равно начала.

– Вы сказали, что вам жалко Раджабова. А как насчет Яна Непомнящего, который в отличной форме, у которого хорошие шансы на победу?
– Как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Мы не знаем, кто победил бы, если бы турнир продолжался. Ян в хорошей форме, но в последнем туре он проиграл Вашье-Лаграву. Но Ян идет в лидерах, у него очень хорошая турнирная ситуация, у него плюс два за семь туров до конца. Когда турнир возобновится, он сможет продолжить борьбу за первое место. Поэтому в данной ситуации я не вижу трагедии для Яна.

– Вы три раза играли в таких турнирах. Один раз выигрывали. Представьте, что вы играете в Екатеринбурге, идете в лидирующей группу, набираете форму, и тут турнир прекращают. Ваши чувства?
– При таких условиях я еще не играл и надеюсь не буду. Поэтому мне трудно сейчас влезть в шкуру участников. Отчасти нынешняя ситуация напоминает ситуацию во время турнира 2014 года в Ханты-Мансийске. Как раз случились крымские события, я сильно переживал. Но тем не менее, боролся за первое место до самого конца. В результате стал вторым, а победил Виши Ананд.

– Китайский гроссмейстер Ван Хао несколько раз предлагал прервать турнир. Как с таким настроением выходит на партию?
– С таким настроением играло больше половины участников. Саша Грищук тоже об этом говорил. Чтобы была понятна моя позиция: я с огромным уважением отношусь к организаторам турнира, ФИДЕ и ее президенту Аркадию Владимировичу Дворковичу, но ФИДЕ не стоило начинать турнир.

– Что посоветуете своим коллегам-гроссмейстерам в этой ситуации?
– Что тут можно посоветовать… Для начал им всем нужно добраться домой, к семьям. Потом немного выдохнуть, отдохнуть от игры и переживаний. А затем начать готовиться ко второму кругу, когда-то он состоится. На данный момент никто из восьми участников не потерял шансов на победу. А у Яна и у Саши Грищука эти шансы велики.

ЗАВЛЕНИЕ ФИДЕ

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал о причинах приостановки турнира претендентов, который проходил в Екатеринбурге.

«Сегодня правительство РФ объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок.

ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий для безопасного и своевременного возвращения игроков на родину. В данной ситуации и на основании п. 1.5. Правил проведения турнира претендентов, президент ФИДЕ решил остановить турнир. Он будет продолжен позднее, причём точные даты будут объявлены сразу, как только позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты сыгранных семи туров остаются в силе, и турнир будет возобновлён в том же составе начиная с партий восьмого тура», приводит заявление президента ФИДЕ Аркадия Дворковича официальный сайт ФИДЕ.

Напомним, лидерство после семи туров делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка из семи возможных. В активе сразу четырех шахматистов россиянина Александра Грищука, голландца Аниша Гири, китайца Ван Хао и американца Фабиано Каруаны по 3,5 очка. Россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижень за первый круг набрали по 2,5 балла.

Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Дани Парехо: Треть «Валенсии» болеет, а я изучаю домашнее хозяйство на карантине Интервью капитана «Валенсии», который остается на карантине. 26.03.2020 12:00 Футбол Анисимов Вадим
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Еще по теме:
Логинов и Юрлова-Перхт стали лидерами рейтинга СБР Логинов занял седьмое место по сумме призовых в завершившемся сезоне Александр Привалов: Стыдно, что наш биатлон опустился ниже плинтуса
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Драфт НХЛ перенесен. На очереди отмена сезона? «Оттава» продолжает охоту за Зубом, Романов собрался в «Монреаль», Уфа прощается с Умарком, а Бэкстрем катит бочки на Овечкина. «Советский спорт» продолжает следить за хоккейными новостями. 26.03.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Новости
15:02 Футбол «Фиорентина» поспорит с «Ромой» за Эль-Шаарави
14:57 Футбол Источник: «Реал» купит Погба этим летом
14:47 Футбол Экс-игрок «Спартака» Овусу-Абейе: Если бы не «Арсенал», то стал бы парнем с улицы
14:47 Футбол СМИ: Алаба отказался переходить в «Манчестер Сити»
14:36 Регби Старт регбийного сезона в России отложен до 27 мая
14:30 Футбол «Челси» летом расстанется с Эмерсоном и Мозесом
14:22 Футбол Источник: Кокорин может перейти в «Лацио»
14:15 Футбол Игроки «Лидса» пойдут на понижение зарплаты
14:12 Футбол «Лестер» интересуется защитником «Аталанты»
14:06 Футбол «Спартак» сыграет с польским клубом «Стомил» в FIFA 2020
14:05 Сергей Карякин: Раджабов проявил большую дальновидность, нежели ФИДЕ
13:58 Шахматы Сергей Карякин: ФИДЕ выбрала меньшее из зол, остановив турнир претендентов
13:52 Футбол «Арсенал» надеется сохранить Себальоса
13:50 Футбол Ндомбеле интересен «Барселоне»
13:36 Спортивная гимнастика Валентина Родионенко: Пасека понимает, что ей сложно выйти на тот результат, который она показывала
13:36 Футбол Игнашевич показал, как проводит время, находясь на карантине (видео)
13:28 Хоккей КХЛ запустила виртуальный плей-офф. Обладателя Кубка Гагарина определят болельщики
13:17 Хоккей Кирилл Фастовский: Приоритетная задача «Сибири» – сохранение нынешнего состава
13:14 Футбол Стоичков рассказал, почему не будет брать интервью у Роналду
13:13 Биатлон СБР изменил логотип и призывает всех оставаться дома
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Бурков поручил закрыть все развлекательные центры и запретил курить кальян
«Поберегите жителей». В Нижнем Тагиле штаб по коронавирусу подвёл первые итоги
Отрицательный результат по COVID-19 получили 1,1 тыс человек в Ростовской области
Ижевские хроники коронавируса: фейки и маски
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика