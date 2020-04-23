Непомнящий выжил Гири. Российский гроссмейстер красиво обыграл голландца - Советский спорт
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23 апреля 2020 23:31ШахматыЧикирис Олег

Непомнящий выжил Гири. Российский гроссмейстер красиво обыграл голландца

В Сети продолжается онлайн-турнир, организованный чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Написал «в Сети» и понял, что такое определение места проведения турнира уже не вызывает отторжения. В интервью журналу GQ Магнус Карлсен заявил, что сейчас время онлайн-шахмат, поскольку они достаточно универсальны и игра деревянными фигурами на доске ничем не отличается от управления виртуальными фигурами на экранах компьютеров или смартфонов.

На самом деле онлайн-турниры - совсем не редкость, но впервые виртуальное соревнование пройдет с участием почти всех лидеров рейтинга. Да и призовой фонд, который сумел собрать чемпион мира, - самый большой в истории - 250 тысяч долларов, из которых победитель получает 70.

Участниками турнира помимо лидера мирового рейтинга Карлсена стали Фабиано Каруана (США, второй номер рейтинга), Дин Лижэнь (Китай, 3), Ян Непомнящий (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Аниш Гири (Голландия), Хикару Накамура (США, 18) и Алиреза Фирузджа (Иран, 21).

Турнир стартовал 18 апреля. Каждый матч состоит из четырех партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получает три очка, проигравший – ноль. При равном счете 2:2 назначается армагеддон (2 очка для победителя, одно – для проигравшего). По результатам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.

В общем, нет худа без добра: благодаря карантину топ-гроссмейстеры получили возможность опробовать новый формат. Правда, насчет «универсальности», о которой говорил Карлсен, есть разные мнения. Например, известный шахматный деятель Сильвио Данаилов считает, что онлайн-шахматы - совсем другой вид спорта, нежели шахматы обычные. Дело в том, что в онлайне невозможно проследить, использует ли соперник подсказки компьютера. Поэтому на турнире Карлсена предусмотрены дополнительные меры для защиты от читерства: у каждого из игроков дома установлены камеры, с помощью которых главный судья турнира грек Панайотис Николопулос следит за тем, что происходит в команатах и на экранах компьютеров шахматистов.

В среду прошли два матча третьего тура группового турнира: Ян Непомнящий играл с Анишем Гири, а Максим Вашье-Лаграв - с Дин Лижэнем. Противостояние с участием российского гроссмейстера было куда интереснее встречи, которая шла параллельно. Во второй партии Ян одержал красивую победу, пожертвовав качество. А вот в третьей россиянину пришлось изрядно поломать голову, как спасти тяжелейшую концовку, где у Непомнящего были ладья и слон против ладьи и четырех пешек у соперника. В итоге Ян все-таки вырвал ничью в партии, что принесло ему общую победу. Таким образом Непомнящий сильно увеличил свои шансы выйти в полуфинал, а вот положение Гири, не набравшего ни одного очка, почти безнадежно.

Во встрече китайца и француза Лижэнь одолел соперника лишь в армагеддоне.

Результаты первого тура:

Карлсен 2-1 Накамура (счет по партиям 3:2)

Фирузджа 0-3 Дин Лижэнь (1,5:2,5)

Каруана 3-0 Непомнящий (2,5:1,5)

Вашье-Лаграв 3-0 Гири (3:1)

Результаты второго тура:

Карлсен 3-0 Фирузджа (счет по партиям 2,5:1,5)

Накамура 3-0 Гири (2,5:1,5)

Непомнящий 2-1 Вашье-Лаграв (3:2)

Дин Лижэнь 1-2 Каруана (2:3)

Результаты третьего тура:

Каруана 0-3 Карлсен (счет по партиям 1:3)

Фирузджа 0-3 Накамура (0,5:3,5)

Вашье-Лаграв 1-2 Дин Лижень (2:3)

Гири 0-3 Непомнящий (1,5:2,5)

Положение после трех туров: 1. Карлсен - 8 очков. 2. Накамура - 7. 3. Лижэнь - 6. 4-6. Непомнящий, Каруана, Вашье-Лаграв - 5. 7-8. Фирузджа, Гири - 0.

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