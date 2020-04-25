Непомнящий проиграл Накамуре и еще больше отстал от Карлсена

Сегодня завершился 4-й тур. Пока лидерство сохраняет чемпион мира, он же организатор турнира.

В первой партии своего матча с американцем Хикару Накамурой российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл черными. Следующие три партии завершились вничью. Таким образом, россиянин не смог устремиться в погоню за Магнусем Карлсеном и пока делит 5-е – 6-е места с Максимом Вашье-Лагравом.

В другом сегодняшнем противостоянии Дин Лижень обменялся победами с Анишем Гири, а затем в армагеддоне китаец отстоял ничью черными, что приравнивается к победе.

Специально для «Советского спорта» матч Непомнящий – Накамура прокомментировала гроссмейстер Эльмира Мирзоева.

- Как-то Ян в последнее время полюбил французскую защиту, которую применил в первой партии. Раньше черными он предпочитал вариант Найдорфа в сицилианке. В первой партии Накамура получил перевес белыми и держал победу. Есть ощущения, что французская не так просто дается Яну. Как говорят, французскую нужно чувствовать кончиками пальцев и играть всю жизнь. Возможно, сейчас Ян наигрывает этот дебют. В один из моментов белая ладья прорвалась в расположение черных и это стало решающим фактором в победе американского гроссмейстера.

Что касается остальных партий этого матча, то нельзя сказать, что у Непомнящего были шансы отыграться. Например, во второй партии он стоял плохо. В этой партии был разыгран ферзевый гамбит. В результате, Яну удалось уйти на ничью.

Мне кажется, все началось с первой партии. Это поражение задало тон всему матчу. Ян такой шахматист, что для него очень важен эмоциональный фон. После победы он играет сильнее, поражение несколько выбивает Непомнящего из колеи.

- Увы, Яну не удалось устроить погоню за Карлсеном.

- Это вообще не простая задача для всех – угнаться за чемпионом мира. Ему удалось собрать очень сильных шахматистов, и он не виноват, что у многих не складывается игра. У него-то складывается.

В турнире кроме Магнуса Карлсена участвуют – Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фирузджа (Иран).

Призовой фонд– 250 тысяч долларов. Победитель получит 70 тысяч.

Турнир стартовал 18 апреля. Каждый матч состоит из 4 партий рапида (15 минут + 10 секунд), победитель получит 3 очка, проигравший – 0. При равном счете 2:2 будет сыгран армагеддон, по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший – 1. По результатам кругового турнира определятся четыре участника нокаут-финала.

Положение после 4-х туров. 1. Карлсен – 11 очков. 2. Накамура – 10. 3. Каруана – 8. 4. Дин Лижень – 6. 5-6. ВашьеЛаграв и Непомнящий – по 5. 7. Гири – 1. 8. Фирузджа– 0.