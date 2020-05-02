Сергей Карякин: Когда Карлсен вышел в плей-офф, стал откровенно валять дурака

Вчера в первом полуфинале интернет-турнира восьми гроссмейстеров, организованного Магнусом Карлсеном, американец Хикару Накамура обыграл своего соотечественника Фабиано Каруана. Сегодня во втором полуфинале Карлсен сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

Об окончательных итогах турнира мы еще поговорим, а пока участник матча за мировую корону Сергей Карякин специально для «Советского спорта» подвел итоги кругового турнира.

- Хочу начать с того, что совершенно не случайно из четырех последних мест, три заняли недавние участники турнира претендентов – это Ян Непомнящий, Вашье-Лаграв и Аниш Гири. Все трое отыграли тяжелейший турнир претендентов. Затем им еще предстояло добраться домой. Не для всех эта дорога получилась простой. Усталость накопилась, а за такой короткий срок отдохнуть они не успели. Все это сказалось на игре Яна и Вашье-Лаграва – оба являются признанными мастерами игры с укороченным контролем. И то, что Вашье занял последнее место именно в турнире по быстрым, это нонсенс.

И Ян в турнире по быстрым шахматам тоже должен быть в верхней половине таблицы. Но, несмотря на вышесказанное, Ян играл очень достойно, а в матче с Карлсеном ему просто не повезло в армагеддоне – Ян работал мышкой чуть медленнее, чем Магнус. У Непомнящего были все шансы свести эту партию черными вничью - тогда бы Ян выиграл матч у чемпиона мира.

Так или иначе, турнир очень сильный по составу, но сразу ушли в отрыв Карлсен и Накамура. Мне их игра понравилась больше всех.

Но когда Магнус понял, что он уже вышел в плей-офф, он стал дурачиться – играть какие-то левые дебюты. Соперники ему этого не прощали, и Дин Лижень в последнем туре его обыграл – наказал Магнуса за то, что тот слишком много выделывался.

Похоже, Дин Лижень и Каруана после турнира претендентов все-таки смогли восстановиться. Хотя оба не являются специалистами в игре с укороченным контролем, а также в блице. Но Каруана выиграл тай-брейк у Накамуры. Который в любом блице фаворит, если его соперник не Карлсен.

Участники: Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фирузджа (Иран).

Призовой фонд: 250 тысяч долларов. Победитель получит 70 тысяч.