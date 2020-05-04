Сергей Карякин: Выбрал две больницы в Симферополе, которым поступит помощь

Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых шахматистами мест.

На момент опубликования статьи собрано 2 миллиона 505 тысяч рублей.

Один из участников турнира Сергей Карякин – о том, почему сейчас важно не оставаться в стороне.

– Владимир Крамник сказал, что идея проведения турнира была общая, мол, он переписывается с другими нашими шахматистами, и эта идея родилась в процессе такого общения.

– Владимир Борисович скромничает, идея принадлежит ему, а мы все с радостью его поддержали. Когда в мире и в России происходит такие события, мы не должны оставаться в стороне. Наш долг внести свой посильный вклад в борьбу с пандемией. У меня была идея – дать сеанс одновременной игры врачам. Но не хотелось их отвлекать в такой период, когда медики находятся на передовой борьбы с эпидемией. Крамник предложил гораздо лучшую идею. Мы сыграем между собой, а кто-то в это время будет жертвовать деньги, которые пойдут на нужды конкретных больниц.

– Вы в турнире представляете Крым. Но могли выбрать и Подмосковье, где вы сейчас живите?

– Крым – моя Родина. Поэтому не было сомнений, какой регион я должен представлять, и кому оказать посильную помощь в это трудное время.

– По условиям все участники должны выбрать конкретные медицинские учреждения, куда и поступит помощь. Вы уже определились с этим?

– Я выбрал две больницы в моем родном Симферополе по совету местных специалистов. Эти медицинские учреждения как раз лечат больных коронавирусом. Одна больница детская, другая – для взрослых пациентов. Кроме денежных средств, которые им поступят от благотворительного турнира, один столичный благотворительный фонд поставит в эти больницы индивидуальные средства защиты на сумму порядка 20 млн рублей.

– Состав турнира очень сильный. И даже Владимир Крамник решил сыграть, хотя уже завершил карьеру.

– В декабре прошлого Крамник сыграл после большого перерыва в чемпионате мира по блицу. Он занял третье место вслед за Карлсеном и Накамурой. Поэтому не будем обманываться насчет формы Владимира Борисовича. Он продолжает работать над шахматами.

– Играть в блиц, не видя соперника, очень непривычно. Или для вас это не имеет значения?

– Имеет. Я должен видеть реакцию соперника, как-то на нее реагировать. Мне важно чувствовать соперника. А тут фактически играешь против фигур.

Состав участников:

Владимир Крамник (Краснодарский край);

Ян Непомнящий (Брянская область);

Александр Грищук (Москва);

Сергей Карякин (Крым);

Петр Свидлер (Санкт-Петербург);

Евгений Томашевский (Саратовская область);

Эрнесто Инаркиев (Кавказ);

Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).

Участники сыграют два круга блица с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход. Сначала гроссмейстеры играют друг с другом по круговой системе, а затем четверка сильнейших выходит в плей-офф, где определит сильнейшего по нокаут-системе.

Расписание

12 мая – первый круг (7 туров);

13 мая – второй круг (7 туров);

14 мая – полуфиналы и финал.

Начало партий – в 15:00 по московскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ?

Телеканал «Матч-ТВ» будет транслировать поединки гроссмейстеров в прямом эфире. За партиями в режиме онлайн вы можете следить на платформе lichess.org.