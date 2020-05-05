«Накамура вышел из интернет-шахмат, Непомнящему надо в них обжиться» - Советский спорт
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05 мая 2020 21:38ШахматыВолохов Юрий

«Накамура вышел из интернет-шахмат, Непомнящему надо в них обжиться»

Стартовал командный интернет-турнир Кубок наций, организованный ФИДЕ. Сборная России начала не очень удачно – с ничьей и поражения.

В Кубке наций участвуют команды США, России, Европы, Китая, Индии, а также сборная остального мира.

Интересно, что капитаном сборной Европы стал Гарри Каспаров, а его бывший соперник в матче за шахматную корону Вишванатан Ананд будет играть на первой доске за индийскую команду.

Капитаном сборной Индии является 14-й чемпион мира Владимир Крамник. Но здесь нет ничего удивительного – Владимир Борисович уже больше года по приглашению шахматной федерации Индии работает с молодыми местными шахматистами.

Но вернемся к первым турам. Специально для «Советского спорта» старт турнира прокомментировала гроссмейстер Эльмира Мирзоева.

- В первом матче наши сыграли вничью со сборной Европы. У нас в запасе остался Сергей Карякин, а на первой доске играл Владислав Артемьев. Он одержал победу над Левоном Ароняном. Следует сказать, что у Левона сейчас тяжелый период – чуть больше месяца назад в автокатастрофе погибла его жена. Но этот факт ничуть не принижает значение победы нашего молодого гроссмейстера над одним из лучших шахматистов мира.

На второй доске Ян Непомнящий сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом. Дмитрий Андрейкин на третьей доске проиграл поляку Яну-Кшиштоф Дуде. А в партии Александры Горячкиной с Анной Музычук получилась ничья.

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Второй матч с американцами сложился для нашей команды неудачно. Кстати, поединок начался, когда в США было 7.45 утра. Вничью свои партии завершили Горячкина с Ириной Круш и Андрейкин с Уэсли Со. Была информация, что Круш недавно переболела коронавирусом. Сейчас с ней все в порядке.

А на двух досках наши гроссмейстеры потерпели поражения. Непомнящий проиграл Хикару Накамуре, а Артемьев – Фабиано Каруане.

Яну тяжело дается интернет-турнир. Он только что сыграл в таком же соревновании, организованном Магнусом Карлсеном, и признавался, что в его игре присутствует некая легковесность. Возможно, не всем пока удается привыкнуть к онлайн-обстановке, когда на шахматиста все время нацелена камера, а соперника ты не видишь.

В этом плане Накамура, который только в воскресенье уступил Карлсену в финале, чувствует себя, как рыба в воде. Хикару вышел из интернет-шахмат, где много лет играл с соперниками блиц. Яну пока приходится в этой сфере обживаться.

6 мая в 3-м туре россияне сыграют с Китаем, Индия встретится со сборной Европы, а сборная США - с командой остального мира.

Положение после 2 туров

1. Китай – 6 очков. 2. США – 5. 3-4. Индия, Остальной мир – по 3,5. 5-6. Россия, Европа – по 3.

РЕГЛАМЕНТ

Два круга. 10 мая две лучшие команды встретятся в Суперфинале. Контроль времени - по 25 минут каждому + 10 секунд на ход.

СОСТАВЫ

Россия: Ян Непомнящий (рейтинг в рапид - 2778), Владислав Артемьев (2769), Сергей Карякин (2709) и Александра Горячкина (2502). Запасные - Дмитрий Андрейкин (2740) и Ольга Гиря (2471), капитан - Александр Мотылев.

Европа: Максим Вашье-Лаграв (2860), Левон Аронян (2778), Аниш Гири (2731), Анна Музычук (2533). Запасные - Ян-Кшиштоф Дуда (2774) и Нана Дзагнидзе (2447), капитан - Гарри Каспаров.

Китай: Дин Лижэнь (2836), Ван Хао (2750), Вэй И (2752), Хоу Ифань (2621). Запасные - Юй Янъи (2738) и Цзюй Вэньцзюнь (2610), капитан - Е Цзяньчуань.

США: Фабиано Каруана (2773), Хикару Накамура (2829), Уэсли Со (2741), Ирина Круш (2392). Запасные - Леньер Домингес (2786) и Анна Затонских (2327), капитан - Джон Дональдсон.

Индия: Вишванатан Ананд (2751), Сантош Видит (2636), Харикришна Пентала (2690), Хампи Конеру (2483). Запасные - Баскаран Адибан (2624) и Харика Дронавалли (2450), советник команды - Владимир Крамник.

Остальной мир: Теймур Раджабов (2758), Алиреза Фируджа (2703), Амин Бассем (2608), Мария Музычук (2506). Запасные - Хорхе Кори (2599) и Динара Садуакассова (2412), капитан - Аркадий Дворкович.

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