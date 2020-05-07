«Матершинник» Непомнящий. Россия терпит крах на Кубке наций

После удачной среды, когда наша команда, выпустив на третью доску Сергея Карякина, свела вничью матч с грозными китайцами и уверенно победила сборную остального мира, россияне вплотную приблизились к лидерам: от деливших второе место США и Европы они отставали всего на очко. Напомню, что по итогам двухкругового турнира борьбу продолжат только две лучших команды, которые разыграют в финале главный приз.

Завершать первый круг нашим выпало против индийцев, не одержавших до этого ни одной победы. Вроде бы отличная возможность улучшить турнирное положение – тем более, что сборные Китая и США в пятом туре встречались между собой и могли как следует намять друг другу бока. С другой стороны, напрашивалась передышка для первого или второго российских номеров - Яна Непомнящего и Владислава Артемьева, отпахавшихдва дня без замен.

В итоге не произошло ни того, ни другого. Непомнящий с Артемьевым продолжили играть, но успеха сборной это не принесло. Наоборот, не прошло и четверти часа после начала матча, как России пришлось спасаться от поражения. В любимой защите Грюнфельда Непомнящий допустил грубую ошибку и сдался Вишванатану Ананду уже на 17-м ходу – чтобы не получить на 21-м банальный мат. Ну и дела…

Карякин черными быстро и аккуратно сделал ничью. Ольга Гиря владела определенной инициативой, но у нее тоже ничего не вышло. В результате команду вновь спас Артемьев, дожавший-таки в ладейном эндшпиле Пенталу Харикришну и одержавший на турнире третью победу из пяти.

Что стало слабым утешением для команды в целом: «-1» от заветного второго места превратились в «-2» - причем как раз перед встречей со сборной Европы, это самое второе место занимающей. Получался этакий «досрочный плей-офф» с необходимостью выигрывать кровь из носу.

Кровь у наших действительно пошла, а вот шансов выиграть, к сожалению, не было. Что Карякин, что Артемьев, что заменившая Гирю Александра Горячкина без особых изысков закруглили свои партии к ничьим. Непомнящий же против француза Максима Вашье-Лаграва белыми в защите Каро-Канн опять угодил в безнадежную позицию, упирался с переменным успехом до 111-го хода, но в итоге все-таки вынужден был капитулировать – иначе не позже 114-го там опять был бы неизбежный мат. Четвертое поражение Яна в шести турах – и это на первой доске! М-да…

Шансов на выход в финал у российской команды практически не осталось. Даже победы «на заказ» во всех четырех оставшихся турах не дают никакой гарантии. При том, что в пятницу календарь у наших страшный: сначала США, а потом - Китай. Боюсь, что завтра турнирная судьба сборной определится окончательно.

Кубок наций

5-й тур

Индия – Россия – 2:2

Ананд – Непомнящий –1:0

Артемьев – Харикришна – 1:0

Башкаран – Карякин – 0,5:0,5

Гиря –Дронавалли – 0,5:0,5

США – Китай –1,5:2,5

Остальной мир – Европа – 1,5:2,5

6-й тур

Россия – Европа – 1,5:2,5

Непомнящий – Вашье-Лаграв – 0:1

Аронян – Артемьев – 0,5:0,5

Карякин – Дуда – 0,5:0,5

А.Музычук – Горячкина – 0,5:0,5

США – Индия – 2,5:1,5

Остальной мир – Китай –0,5:3,5

Положение:Китай – 11 очков, Европа - 9, США - 7, Россия – 5, Индия,Остальной мир – 2.

В пятницу, 8 мая играют:

7-й тур, 16.00 (мск), США – Россия, Индия – Остальной мир, Китай – Европа,

8-й тур, 18.00, Россия – Китай, Европа – Индия, Остальной мир – США.