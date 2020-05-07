«Матершинник» Непомнящий. Россия терпит крах на Кубке наций - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2020 20:09ШахматыТигай Лев

«Матершинник» Непомнящий. Россия терпит крах на Кубке наций

В 3-й игровой день командного супертурнира наши шахматисты еле-еле свели вничью матч с Индией, проиграли сборной Европы и потеряли почти все шансы на выход в финал.

После удачной среды, когда наша команда, выпустив на третью доску Сергея Карякина, свела вничью матч с грозными китайцами и уверенно победила сборную остального мира, россияне вплотную приблизились к лидерам: от деливших второе место США и Европы они отставали всего на очко. Напомню, что по итогам двухкругового турнира борьбу продолжат только две лучших команды, которые разыграют в финале главный приз.

Завершать первый круг нашим выпало против индийцев, не одержавших до этого ни одной победы. Вроде бы отличная возможность улучшить турнирное положение – тем более, что сборные Китая и США в пятом туре встречались между собой и могли как следует намять друг другу бока. С другой стороны, напрашивалась передышка для первого или второго российских номеров - Яна Непомнящего и Владислава Артемьева, отпахавшихдва дня без замен.

В итоге не произошло ни того, ни другого. Непомнящий с Артемьевым продолжили играть, но успеха сборной это не принесло. Наоборот, не прошло и четверти часа после начала матча, как России пришлось спасаться от поражения. В любимой защите Грюнфельда Непомнящий допустил грубую ошибку и сдался Вишванатану Ананду уже на 17-м ходу – чтобы не получить на 21-м банальный мат. Ну и дела…

Карякин черными быстро и аккуратно сделал ничью. Ольга Гиря владела определенной инициативой, но у нее тоже ничего не вышло. В результате команду вновь спас Артемьев, дожавший-таки в ладейном эндшпиле Пенталу Харикришну и одержавший на турнире третью победу из пяти.

Что стало слабым утешением для команды в целом: «-1» от заветного второго места превратились в «-2» - причем как раз перед встречей со сборной Европы, это самое второе место занимающей. Получался этакий «досрочный плей-офф» с необходимостью выигрывать кровь из носу.

Кровь у наших действительно пошла, а вот шансов выиграть, к сожалению, не было. Что Карякин, что Артемьев, что заменившая Гирю Александра Горячкина без особых изысков закруглили свои партии к ничьим. Непомнящий же против француза Максима Вашье-Лаграва белыми в защите Каро-Канн опять угодил в безнадежную позицию, упирался с переменным успехом до 111-го хода, но в итоге все-таки вынужден был капитулировать – иначе не позже 114-го там опять был бы неизбежный мат. Четвертое поражение Яна в шести турах – и это на первой доске! М-да…

Шансов на выход в финал у российской команды практически не осталось. Даже победы «на заказ» во всех четырех оставшихся турах не дают никакой гарантии. При том, что в пятницу календарь у наших страшный: сначала США, а потом - Китай. Боюсь, что завтра турнирная судьба сборной определится окончательно.

Кубок наций

5-й тур

Индия – Россия – 2:2

Ананд – Непомнящий –1:0

Артемьев – Харикришна – 1:0

Башкаран – Карякин – 0,5:0,5

Гиря –Дронавалли – 0,5:0,5

США – Китай –1,5:2,5

Остальной мир – Европа – 1,5:2,5

6-й тур

Россия – Европа – 1,5:2,5

Непомнящий – Вашье-Лаграв – 0:1

Аронян – Артемьев – 0,5:0,5

Карякин – Дуда – 0,5:0,5

А.Музычук – Горячкина – 0,5:0,5

США – Индия – 2,5:1,5

Остальной мир – Китай –0,5:3,5

Положение:Китай – 11 очков, Европа - 9, США - 7, Россия – 5, Индия,Остальной мир – 2.

В пятницу, 8 мая играют:

7-й тур, 16.00 (мск), США – Россия, Индия – Остальной мир, Китай – Европа,

8-й тур, 18.00, Россия – Китай, Европа – Индия, Остальной мир – США.

Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 15:45 Фигурное катание Сергеев Иван
Александр Соболев: Хороший друг не поступил бы как Дзюба Форвард «Спартака» дал откровенное интервью главному футбольному видеоблогеру России Евгению Савину. 07.05.2020 17:19 Футбол Григорьевская Юлия
«Готов поспорить, Плющенко загубит девочку 100%». Люди рыдают из-за ухода Трусовой от Тутберидзе Судя по реакции в инстаграме Тутберидзе, большинство россиян негативно восприняли переход Трусовой в академию Плющенко. 06.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Инна Гончаренко: Не факт, что комфортные условия в команде Плющенко пойдут на пользу Трусовой Александра Трусова: Уже выбрали с Плющенко музыку к моим новым программам Инна Гончаренко: В фигурном катании родители подвержены звездной болезни своих детей
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
…И Ови их в бой поведет. Составляем российскую дрим-тим на Олимпиаду-2022 Вариант «Советского спорта». 06.05.2020 12:30 Хоккей Домрачев Владислав
Что русскому хорошо, то немцу… Как в Германии 16 мая начнут играть в футбол Меньше полутора недель остается до возобновления первого из европейских топ-чемпионатов – немецкой бундеслиги. Рассказываем, как это будет. 07.05.2020 18:40 Футбол Зибрак Артем
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Новости
20:30 Футбол Пауло Дибала: Вряд ли «Ювентус» сможет привлечь Погба, зарабатывающего 15 миллионов евро за сезон
20:16 Фигурное катание Инна Гончаренко: Не факт, что комфортные условия в команде Плющенко пойдут на пользу Трусовой
20:05 Хоккей Алексей Жамнов: Со спортивной точки зрения КХЛ приняла самый оптимальный вариант
19:51 Хоккей Источник: Ларионов сменит Брагина на посту главного тренера молодежной сборной России
19:48 Биатлон Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками
19:36 Фигурное катание Александра Трусова: Уже выбрали с Плющенко музыку к моим новым программам
19:30 Футбол Юрий Семин: В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно
19:16 Футбол Александер Чеферин: Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол в нашу жизнь
19:02 Футбол Андрей Федун: Если все будет по плану, то Леонид выйдет из больницы через две недели
18:43 Фигурное катание Инна Гончаренко: В фигурном катании родители подвержены звездной болезни своих детей
18:25 Лыжный спорт FIS получила от WADA первоначальную информацию по российским спортсменам
18:08 Футбол Станислав Черчесов: Никто не застрахован от коронавируса, независимо от социального статуса
17:55 Футбол У двух сотрудников «Локомотива» диагностирована коронавирусная инфекция
17:40 Бокс Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачном бою
17:24 Футбол Сергей Прядкин: Уверен, что Федун переборет эту болезнь
17:09 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Спасибо немецким политикам за возможность доиграть сезон
16:56 Волейбол На волейболиста Спиридонова совершено нападение с ножом
16:54 Футбол Клозе вошел в тренерский штаб «Баварии»
16:37 Футбол Андрей Червиченко: Мы все надеемся, что для Федуна все хорошо закончится
16:23 Футбол Роман Широков: Хочется, чтобы Федун как можно скорее вылечился и вернулся к обычной жизни
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Еще один заболевший коронавирусом скончался в Удмуртии
В Карелии за сутки выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом
Коечный фонд «ковидных» госпиталей в Ростовской области заполнен на 10%
Как в Нижнем Тагиле проходят беременность и роды во время пандемии COVID-19
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика