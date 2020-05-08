Конница разбита, армия бежит... Сборная России терпит полное фиаско на Кубке мира - Советский спорт
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08 мая 2020 21:11ШахматыЧикирис Олег

Конница разбита, армия бежит... Сборная России терпит полное фиаско на Кубке мира

Только две победы в пятничных матчах оставляли россиянам шанс на попадание в суперфинал. Вместо них мы получили два поражения.

Сложные времена всегда дают шанс - в экономике, политике, культуре. Спорт - тоже не исключение. Когда нет других событий очень легко привлечь внимание к соревнованию, а если подойти с умом, то и сохранить это внимание. Не даром глава UFC Дэйна Уайт до последнего интриговал с предыдущим турниром, который все-таки сорвался. Недаром он сделал все, чтобы как можно быстрее провести следующий турнир (он пройдет уже завтра).

Шахматисты во время карантина воспользовались преимуществом того, что онлайн-версия их игры почти не отличается от оффлайн-варианта. И правильно сделали! Турнир претендентов, турнир Магнуса Карлсена и вот теперь Кубок наций привлекли намного большую аудиторию, чем могли бы не случись карантина. Идея с Кубком наций, где собрались все сильнейшие гроссмейстеры мира, вообще блестящая! Да и сам турнир удался на славу. Не удалось одно - игра российским шахматистам. Особенно - Яну Непомнящему. Понятно, что четвертый номер рейтинга, участвовавший во всех вышеупомянутых турнирах, сильно «переиграл» в последнее время, но даже это не может служить оправданием полному провалу. В восьми партиях наш лидер набрал 2 (!) очка. Играл бы он за себя, ничего страшного, но он же представляет страну! Да и не просто представляет - он выступает на первой доске, задает тон игре всей команды. Вот так и задал, как в стишке у Маршака:

Не было гвоздя - подкова пропала.

Не было подковы - лошадь захромала.

Лошадь захромала - командир убит.

Конница разбита - армия бежит.

Враг вступает в город, пленных не щадя,

Оттого, что в кузнице не было гвоздя.

Видя такую игру лидера, вся сборная оказалась деморализована. Скис даже спасавший поначалу Владислав Артемьев. При это остается непонятным, почему не позвали в сборную Александра Грищука и Екатерину Лагно, которая отлично играет в блиц. Непонятен и функционал капитана Александра Мотылева, который, видя, что у Непомнящего игра не просто не идет, а уже давно ушла и непонятно, когда вернется, не отправил его в запас. Много непонятного и обидного, в первую очередь - результат.

В матче с американцами Непомнящий опять спасался, да так и не спасся. Даже при таком раскладе россияне могли не только свести матч вничью, но и выиграть. Однако Горячкина согласилась на ничью, имея преимущество, а Карякин едва не «задушил» Уэсли Со, но тот все же сумел вырваться из смертельных объятий черных.

После поражения от американцев все стало ясно - мы точно пролетаем мимо суперфинала. Проигрыш китайцам имел уже чисто статистическое значение. Хотя и его могло не быть. Непомнящий в кои-то веки устоял против Дин Лижэня, Карякин и Вэй И тоже свели партию вничью. Таким образом судьба противостояния Китая и России решалась в партиях, где россияне играли черными. Артемьев получил очень комфортное преимущество, которое компьютер оценивал в 2,5 пешки. Однако парой неточных ходов свел все усилия на нет. Горячкина же, выйдя из дебюта с неплохой позицией, позволила Хоу Ифань по кирпичикам разобрать ее (эту позицию) до фундамента. Российская шахматистка вынуждена была сдаться.

За два тура до конца двухкругового турнира интрига осталась только одна - какой Свет - Старый или Новый - составит компанию Китаю в суперфинале.

СТАТИСТИКА

Седьмой тур

США - Россия - 2:0
Китай - Европа - 2:0
Индия - Остальной мир - 2:0

Восьмой тур

Россия - Китай - 0:2
Европа - Индия - 1:1
Остальной мир - США - 0:2

Положение команд: 1. Китай - 15 очков. 2. США - 11. 3. Еволпа - 10. 4-5. Россия, Индия - 5. 6. Остальной мир - 2.

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