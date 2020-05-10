«Сборной России не хватало забойщика - Непомнящий оказался не в форме» Итоги Кубка наций

Специально для «Советского спорта» гроссмейстер Эльмира Мирзоева проанализировала игру сборной России.

- Четвертое место – не самый лучший результат. Однако победа в последнем туре над сборной Индии скрасила впечатление.

Сборной не хватило забойщика, что всегда очень важно в командных турнирах. Таким должен был стать Ян Непомнящий, но он оказался не в форме. Видимо, участие в интернет-турнире Магнуса Карлсена отняло много сил. Ну, и, конечно, турнир претендентов не стоит забывать. К тому же Ян говорил, что игра по интернету дается ему не просто – есть в ней некая легковесность. Непривычно не видеть перед собой соперника.

Когда один игрок выпадает, это сказывается на психологическом настрое остальных. Ян проиграл три партии подряд, конечно, это не способствовало настрою команды. Это во многом сыграло определяющую роль в общем итоге.

- Почему капитан нашей команды Александр Мотылев не заменил Непомнящего после двух подряд поражений?

- Ян довольно эмоциональный шахматист, видимо, они посоветовались и решили дать еще шанс. Ян мог переломить на эмоциях неудачную серию.

- Что скажете про Владислава Артемьева?

- Он показал нормальный результат, учитывая, что Влад не большой фанат игры в интернете. А здесь - сильные соперники идут один за другим, их не видно, а ты играешь только против монитора.

Отметила бы Дмитрия Андрейкина, он всегда хорошо играет за сборную. Он выиграл две последние партии.

Сергей Карякин тоже надежно играет в командных турнирах. Но у него не сложилась партия против молодого иранца Алирезы Фирузджи. Иранец черными применил защиту Каро-Канн, и переиграл опытного российского гроссмейстера.

В целом нет претензий к игре наших девушек – Ольги Гиря и Александры Горячкиной. Саша совсем не поклонница интернет-шахмат. Она любит видеть реакцию соперницы.

И все-таки не будем забывать, что сборные Китая и США выставили очень сильные составы. Привлекли всех сильнейших шахматистов. Не случайно эти команды встретились в финале. Выскажу свое мнение, если б это был очный турнир, наша команда выступила бы лучше.

ЦИТАТА

«Объективно, учитывая состав сборной, мне казалось, что мы и будем четвертыми. Китай очевидно первый, очень сильная сборная. Вторая по силе - сборная Европы, дальше США с сильными мужскими досками, мы, Индия и сборная «остального мира». В итоге так практически и получилось».

Александр Мотылев, капитан сборной России

Итоги кругового турнира. 1. Китай - 17; 2. США -13; 3. Европа - 13; 4. Россия - 8; Индия - 5; Мир - 4.

Сборная США набрала больше очков по доскам (22), чем сб. Европы (21,5)

Финал. Китай – США – 2:2.

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В случае ничьей победителем признается сборная, набравшая большее количество очков в круговом турнире. У Китая - 17 очков, у сборной США - 13.