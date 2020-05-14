25 млн врачам – от сборной России

На момент окончания соревнования собрано 24 миллиона 670 тысяч рублей. Средства пойдут врачам, которые сейчас стоят на передовой борьбы с коронавирусом.

Сразу скажем, что идея этого уникального соревнования принадлежит 14-му чемпиону мира Владимиру Крамнику. Восемь гроссмейстеров, представляющих различные регионы России, сыграли двухкруговой блиц-турнир.

Объявивший о завершении карьеры еще в прошлом году Крамник тоже сел за доску. Он представлял родной Краснодарский край. А, например, участник матча за шахматную корону 2016 года Сергей Карякин – Республику Крым. Сергей ведь родился в Симферополе.

Состав участников: Владимир Крамник (Краснодарский край), Ян Непомнящий (Брянская область), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Республика Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Республики Северного Кавказа) и Александр Рязанцев (Урал).

Сразу было оговорено, что все собранные средства будут поделены поровну между восемью участниками. Гроссмейстерам лишь предстояло заранее определиться с больницами в их регионе, куда будут направлены эти деньги.

По итогам двухкругового турнира были образованы две полуфинальные пары: Владимир Крамник – Александр Грищук и Петр Свидлер – Евгений Томашевский.

Шахматисты должны были провести по две партии, в случае ничьей победителя определяли в армагеддоне.

Полуфиналы и финал транслировались в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Комментировали ход партий в режиме онлайн гроссмейстеры Сергей Шипов и Эльмира Мирзоева. Это было крайне увлекательно. Оказалось, что за блицем с комментариями специалистов наблюдать не менее интересно, чем за футбольным матчем.

Владимир Крамник начал матч против Александра Грищука с победы черным цветом, однако в следующей партии Александру удалось отыграться.

В армагеддоне победил, игравший белыми, Александр Грищук. Оппонентом Грищука в финале стал Евгений Томашевский, обыгравший Петра Свидлера со счетом 1,5:0,5.

В финальном матче первую партию черными в драматичной борьбе выиграл Александр Грищук, хотя по дебюту Томашевский имел преимущество. Но где-то сыграл неточно и москвич перехватил инициативу и довел партию до победы. В третьей партии Евгений Томашевский имел хорошие шансы, но проиграл по времени.

Таким образом, счет финального матча 3:0 в пользу Александра Грищука.

– Все три партии финала получились очень сложными, – сказал Грищук. – У Евгения был перевес в первой и третьей партиях, и во второй шла примерно равная борьба. Мне повезло. Главное, что этот турнир в целом состоялся. Борьба была очень интересной на всех этапах.

Победитель добавил, что хотел бы поблагодарить всех участников, всех, кто был причастен к организации, кто внес пожертвования и, Владимира Крамника, по инициативе которого был организован турнир.