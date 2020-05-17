«Каррера выиграл золото и сплотил фанатов». Евгений Томашевский – об интернет-турнире и «Спартаке» - Советский спорт
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17 мая 2020 09:00ШахматыВолохов Юрий

«Каррера выиграл золото и сплотил фанатов». Евгений Томашевский – об интернет-турнире и «Спартаке»

Действующий чемпион России по шахматам, финалист благотворительного интернет-турнира «Сборная – России» Евгений Томашевский дал обстоятельное интервью «Советскому спорту».

«ДЕНЬГИ ПОЙДУТ САРАТОВСКИМ МЕДИКАМ»

– Кто вам предложил сыграть в благотворительном турнире?
– Владимир Борисович Крамник, это была его идея. Я сразу согласился. Это как в шахматах, когда кто-то находит сильный ход, всем сразу кажется, что он довольно очевидный. Но почему-то до него никто раньше не додумался. Так же и с этим турниром: вроде бы простая и прекрасная идея, но пришла она в голову только Крамнику.

– Каким медицинским учреждениям пойдут средства, собранные во время турнира (почти 25 млн рублей поделены поровну между восемью участниками. – Прим. ред.)?
– Основные средства пойдут Второй городской больнице и городской станции скорой помощи Саратова.

– С Петром Свидлером в полуфинале у вас получилась очень цельная первая партия, почти, как в классические шахматы…
– Когда получается игра, мои шахматы примерно так и выглядят. Похожая партия у меня случилась с Крамником в круговом турнире. Если брать весь турнир, то в целом игра удалась. Я опасался, что может сложиться так – играю неплохо, но в силу недостаточной практики игры в интернете, мне не будет хватать времени на концовку. Но контроль времени был достаточно щадящий – 5 минут на партию плюс 2 секунды на ход. Хотя сейчас чаще турниры по блицу играют с контролем 3 минуты на партию, плюс 2 секунды на ход.

Со Свидлером, да, отличная пария получилась, тем более, удалось обыграть такого могучего соперника, как Петр.

– Комментатор Сергей Шипов сказал, что Евгений известен как типичный классик, это его стиль. И к этой партии он явно готовился.
– В целом Сергей Юрьевич прав – я люблю такие шахматы. На меня оказали влияние типичные «классики»: Юрий Сергеевич Разуваев, Владимир Крамник и Борис Гельфанд.

– Финал с Александром Грищуком. Первая партия белыми напоминала по целостности замысла ту партию со Свидлером. Но Грищук нашел план: в непростой для себя позиции усложнил и обострил игру и победил. Если бы эту партию выиграли вы, матч мог сложиться по-другому.
– Думаю, матч разделился на две части: на игру, что была до цейтнота, и после. Имею в виду последние 10-20 секунд. Считаю, что в первой и третьей партиях у меня был перевес близкий к решающему. А во второй Саша меня переиграл почти на ровном месте. До этих 10-20 секунд шла как минимум равная борьба. Но в последние мгновения сказалось превосходство Грищука в блице. Саша совершенно по делу выиграл матч – в концовках партий он действовал точнее, изобретательнее.

«СОСКУЧИЛСЯ ПО ИГРЕ В ФУТБОЛ»

– Играли дома, в Саратове?
– Да, в своей квартире. Не отвлекали? Нет, конечно. Я находился в одной комнате, жена – в другой. Лида сама шахматистка, очень сильно за меня переживала. Волновалась сильнее меня. Эта ее горячая поддержка здорово мне помогала. Лида больше меня выложилась во время турнира.

– В Саратове сейчас ощущается дефицит заметных личностей. В том числе и спортсменов. Местные власти вас замечают – вы звезда в Саратове?

– Для начала хочу сказать, что меня никак не ущемляет, что я живу в Саратове, а не в столицах. Шахматы – индивидуальный вид, ими можно успешно заниматься где угодно. Наоборот, меня даже вдохновляет, что я представляю свой родной регион и могу конкурировать с шахматистами из Москвы и Питера. А звездность оценивать не мне.

– Интересная мысль, но я про внимание властей. Звонит ли вам, к примеру, губернатор?
– Губернатор не звонит, думаю, у него других забот хватает. Если побеждаю, местная пресса проявляет интерес, не забывает.

– Как соблюдаете режим самоизоляции?
– В магазин хожу всегда в маске и перчатках. Мне очень не хватает активности. Люблю играть в футбол, у нас тут своя компания. Скучаю по этому. Как только снимут карантин, сразу пойду на поле. Если ребят там не будет, буду просто бегать по полю.

– Пропуск на машину оформляли?
– Я не автомобилист. Не вижу необходимости в машине – меня по полгода не бывает в Саратове. У нас достаточно доступные цены на такси.

– Сейчас все занялись просмотрами сериалов, благо время позволяет.
– Я увлекаюсь интеллектуальными играми. Много лет играю в «Что? Где? Когда?». Но во время карантина это сложнее организовать. Зато можно играть в «Свою игру». Сейчас в нее погрузился.

«В БУНДЕСЛИГЕ БОРЕМСЯ ЗА ПОБЕДУ»

– Какие турниры сорвались из-за карантина?
– Я уже не юный шахматист, которые с одного опена переезжают на другой без перерыва. У меня в календаре было не так много турниров – российская и немецкая лиги – это командные турниры, и чемпионат Европы. Чемпионаты России и Европы отменили, а в бундеслиге перенесли только два тура. Там играют по выходным. Надеюсь, скоро все возобновится.

Но рад, что удалось сыграть перед Новым годом в «Щелкунчике», получил игровую практику. Потому что у других гроссмейстеров период без игровой практики изрядно затянулся.

– За какой клуб выступаете в бундеслиге?
– Много лет играю за «Хоккенхайм», это город, где проводятся этапы «Формулы-1». Наша команда была серебряным и бронзовым призером. Пытаемся создать конкуренцию «Баден-Бадену». Это многолетний чемпион Германии. В прошлом году они нас немного опередили. Сейчас идем вровень.

– Кто в вашей команде?
– Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Вей И, Володя Федосеев, Руслан Пономарев. Состав приличный.

– Кто же тогда за «Баден-Баден» играет?
– Шахматисты из Топ-10 мирового рейтинга, кроме Карлсена. Каруана, Вашье-Лаграв. Берите смело первую десятку – это и будет «Баден-Баден».

«В ШОКЕ ОТ УВОЛЬНЕНИЯ СЕМИНА»

– Без футбола не обойтись, учитывая вашу горячую любовь к этому виду спорта. Тут на днях Юрия Семина из «Локомотива» уволили. Что скажете?
– Честно говоря, я в шоке от такого решения. Мы, болельщики «Спартака», переживали подобное после увольнения Массимо Карреры. Когда болельщики явно против, но все равно такое решение принимается.

Но здесь более острая ситуация. У Карреры к моменту увольнения после завоевания чемпионского титула в следующем сезоне явно упали результаты, а «Локомотив» борется за путевку в Лигу чемпионов, идет на втором месте в чемпионате. Поэтому сочувствую болельщикам «Локомотива». Ушла целая эпоха, я бы даже сказал: ушли эпоху.

– Очень противоречивые мнения по поводу Доменико Тедеско в «Спартаке»…
– Мне нравится, что он делает. Не обещает золотые горы, а просто работает. На мой дилетантский взгляд, команда при нем прогрессирует. Несколько последних матчей, кроме игры с «Оренбургом», которую смотрел, выражаясь фигурально, с валидолом, настраивают на оптимистический лад. Нужно дать ему спокойно поработать, не дергать.

-– Из вашей фразы по поводу увольнения Карреры я понял, что вы из тех болельщиков, кто был на его стороне. Но ведь не самый классный тренер, мягко говоря.
– Каррера выиграл чемпионство и единственный, кто сплотил болельщиков. При Карпине такая ругань стояла на спартаковских форумах, при Каррере этого почти не было – фан-движение сплотилось.

А когда мы едины, мы непобедимы. Сейчас этого опять нет, и у команды полно проблем.

– Последний вопрос на засыпку: на каком месте саратовский «Сокол»?
– Я не очень слежу за «Соколом», но знаю, что он играет во второй лиге. И, мне кажется, в своей зоне идет в лидирующей группе. Вот закончим нашу беседу и посмотрим, правильно ли я ответил на ваш вопрос. Даже самому интересно.

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