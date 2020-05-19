Карякин и Карлсен: снова вместе – и снова вровень  - Советский спорт
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19 мая 2020 23:04ШахматыТигай Лев

Карякин и Карлсен: снова вместе – и снова вровень 

Стартовал второй из серии турниров по быстрым шахматам, организованных чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Россию представляют Александр Грищук, Даниил Дубов и Сергей Карякин. 

Пока футбольный мир с придыханием следит за матчами бундеслиги, первой из элитных чемпионатов рискнувшей воскреснуть после коронавируса, и на все лады обсуждает, можно ли игрокам обниматься-лобызаться после забитого мяча, шахматисты стучат виртуальными фигурами по виртуальным доскам с такой скоростью, что не продохнешь. Считанные дни прошли с окончания первого из пяти карлсеновских супертурниров (последний, финальный завершится 20 августа) – и вот уже начался второй. Он продлится больше двух недель, победитель будет назван второго или третьего июня.

Контроль времени прежний: 15 минут плюс по 10 дополнительных секунд после каждого хода. А вот система турнира изменилась. Если в первом восемь гроссмейстеров играли в один круг матчами из четырех партий и куцый плей-офф начинался с 1/2, то теперь участников стало 12, групповая стадия «по партии каждый с каждым» уложится в три дня, а дальше пойдут длинные игры навылет с участием восьми лучших шахматистов: четверть-, полуфиналы и, наконец, финал. Чтобы выйти в следующий раунд плей-офф надо выиграть два из трех мини-матчей по четыре партии. Плюс на случай равенства, как всегда, предусмотрена пятая, она же «армагеддон». Призовой фонд - 150 тысяч долларов, 45 из которых достанутся чемпиону. В общей же сложности в этом «Туре» будет разыгран миллион.

ТРОЕ ВМЕСТО НЕПОМНЯЩЕГО

В турнир №2 из участников первого перекочевали четверо, включая его победителя Магнуса Карлсена. Наш Ян Непомнящий, занявший тогда пятое место, сейчас не играет, зато ему на смену пришли три других российских гроссмейстера. И Александру Грищуку уже в стартовом туре выпала встреча с грозным норвежцем - да вдобавок черными.

На завершившемся в воскресенье Мемориале Стейница Карлсен с Грищуком показали диаметрально противоположные результаты, став первым и последним соответственно. Хотя тремя днями ранее Александр красиво выиграл другой блиц-турнир – благотворительный, под названием «Сборная - России». Там в полуфинальном «армагеддоне» Грищук «на заказ» победил самого Владимира Крамника.

К сожалению, расправиться с действующим чемпионом мира так же, как с экс-чемпионом, у Грищука не вышло - Карлсену он проиграл почти без шансов. Правда, затем взял очко во втором туре и «стоял на победу» в третьем, но… Перевес реализовать не удалось, и после первого дня Александр завяз в середине таблицы с 50-процентным результатом.

Из трех российских участников турнира последним Карлсена обыгрывал самый молодой. 24-летний Даниил Дубов сделал это на прошлой неделе, когда отобрал лидерство у норвежца в предпоследний день Мемориала Стейница. Правда, затем Дубов потерпел в воскресенье три поражения, а Карлсен, напротив, взял 4,5 очка из 6, и на финише они вновь поменялись местами. Но в такой компании и второе место заслуживает всяческого уважения.

Сегодня Дубову, который два года назад был чемпионом мира именно по рапиду, пришлось трижды за день встречаться с китайцами, и радости эта «стена» россиянину не принесла. Пусть в стартовой партии с Дин Лиженем Дубов владел инициативой, владеть и выиграть – это далеко не одно и то же. А потом похожая история приключилась и в туре №3 с Ю Яньи. Эх, молодость-молодость…

«МИНИСТР ОБОРОНЫ» ВЕРНУЛСЯ!

С поражения начал турнир и Сергей Карякин. Зато потом он начал творить такие чудеса, что с лихвой компенсировал неудачи соотечественников! Наш «министр обороны» сначала в фирменном стиле откусил одну за другой пару пешек у Ю Яньи, далее по ходу тяжелой защиты подловил в эндшпиле на мат в один (!) ход И Вея, и, наконец, разобрался с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Там уже Карякин отдал две пешки за инициативу, но кончилось все ровно, как часом ранее: ловушка, вилка, выигрыш фигуры – и четкая, хотя и небыстрая, реализация. Три победы подряд!

Карлсен в 4-м туре не смог додушить Хикару Накамуру, и теперь они и Карякин делят лидерство, причем даже не втроем, а вчетвером - вместе с еще одним американцем Уэсли Со. Кстати, именно партией с Со Карякину предстоит начинать завтра, а с норвежцем они встретятся только в четверг, ближе к финишу кругового турнира. И вполне возможно, что не в последний раз – ведь впереди еще большой плей-офф.

В общем, они снова вместе и снова рядом. Помните, как Сергей до тай-брейка рубился с Магнусом в матче за звание чемпиона мира четырехлетней давности? Лично я не имею ничего против того, чтобы повторить нечто подобное – и желательно с другим исходом.

Онлайн-турнир по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge

1-й тур. Магнус Карлсен (Норвегия) – Александр Грищук (Россия) – 1:0, Хикару Накамура (США) – Сергей Карякин (Россия) – 1:0, Дин Лижень (Китай) – Даниил Дубов (Россия) – 1:0, Левон Аронян (Армения) – Алиреза Фирузджа (Иран) – 1:0, Ю Яньи (Китай) – Уэсли Со (США) – 0:1, И Вей (Китай) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)ничья.

2-й тур. Грищук – Дуда – 1:0, Карякин – Ю Яньи – 1:0, КарлсенАронян – 1:0, Со – И Вей – 1:0, ДубовНакамура, Фирузджа – Дин Лижень - ничьи.

3-й тур. И Вей – Карякин – 0:1, Ю ЯньиДубов – 1:0, НакамураФирузджа – 1:0, АронянГрищук, Дин ЛиженьКарлсен, Дуда – Со - ничьи.

4-й тур. Карякин – Дуда – 1:0, Грищук – Со, Дубов – И Вей, КарлсенНакамура, Аронян – Дин Лижень, Фирузджа – Ю Яньи - ничьи.

Положение: Накамура, Карлсен, Карякин, Со – 3 очка, Дин Лижень – 2,5, Грищук, Аронян - 2, Ю Яньи – 1,5, Дубов, И Вей, Дуда, Фирузджа – 1.

В среду, 20 мая играют:

5-й тур, 17.00 (мск) - Дин ЛиженьГрищук, СоКарякин, Дуда – Дубов, Ю ЯньиКарлсен, НакамураАронян, И Вей – Фирузджа,

6-й тур, 18.15 – ГрищукКарякин, Дубов – Со, Карлсен – И Вей, Дин ЛиженьНакамура, Аронян – Ю Яньи, Фирузджа – Дуда,

7-й тур, 19.30 – КарякинДубов, НакамураГрищук, Дуда – Карлсен, Ю Яньи – Дин Лижень, И Вей – Аронян, СоФирузджа,

8-й тур, 20.45 – ГрищукДубов, ФирузджаКарякин, Карлсен – Со, Дин Лижень – И Вей, Накамура – Ю Яньи, Аронян – Дуда.

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