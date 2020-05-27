Железный Карякин дрогнул, а Дубова ждет железный китаец - Советский спорт
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27 мая 2020 22:05ШахматыВолохов Юрий

Железный Карякин дрогнул, а Дубова ждет железный китаец

Россиянин сыграет с третьим шахматистом мира.

Даниил Дубов со счетом 3:0 обыграл Сергея Карякина в третьем четвертьфинальном матче интернет-турнира. Теперь в полуфинале россиянину предстоит сыграть Динь Лиженем, занимающим 3-е место в мировом рейтинге.

Итоги сегодняшнего дня специально для «Советского спорта» подводит гроссмейстер Эльмира Мирзоева.

Начнем с противостояния наших шахматистов. Сергей Карякин во второй партии в почти выигранной позиции зевнул ладью. Здесь нужно признать, что такой опытный боец с железными нервами дрогнул. Доведи Сергей эту партию до победы и тогда исход матча был совсем не ясен. Напомним, что в предыдущем матче, который прошел вчера, Сергей тоже находился в сложной ситуации, но в четвертой партии на заказ выиграл черными, а затем победил и в армагеддоне. А так, черными в третьей партии Карякина устраивала только победа. Дубов играл очень надежно - и 3:0.

Но в целом, мне понравилось, как Сергей боролся в этом турнире. Напомним, в круговике он занял второе место.

Дубов в 2018 году стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Даниил скрупулезно работает над дебютами, удивляет соперников. А в быстрых шахматах долго думать нельзя.

В полуфинале Даню ждет Дин Лижень, занимающий 3-е место в мировом рейтинге. Тоже человек с очень крепкими нервами. Даниилу нужно продолжать играть в те шахматы, которые он любит. Во всяком случае, он получит отличный опыт в игре с таким соперником. Как говорится, делай, что должен и будь, что будет.

Пару слов про вторую пару. Хикару Накамура очень удобный соперник для Магнуса Карлсена. Их счет в классике порядка 10:1 в пользу чемпиона мира. Поэтому у него большое психологическое преимущество перед американским гроссмейстером.

Первые матчи полуфиналов пройдут завтра. В них встречаются Даниил Дубов (Россия) – Дин Лижень (Китай) и Хикару Накамура (США) - Магнус Карлсен (Норвегия).

Призовой фонд турнира 150 000 долларов. Победитель получит 45 тысяч.

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