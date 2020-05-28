Дубов «задушил» китайца. Россиянин красиво выиграл первый матч полуфинала 

Из двух полуфинальных поединков противостояние американца Хикару Накамуры и чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена представлялось наиболее интересным даже при том, что Накамура является «клиентом» Карлсена. Американец выиграл групповой этап, а Магнус в круговом турнире изрядно начудил. Однако борьбы в этом противостоянии не получилось и вряд ли получится завтра во втором матче. То ли у Накамуры на самом деле выработался «комплекс Карлсена», то ли он переиграл в шахматы в последнее время (параллельно с Lindores Abbey Rapid Challenge Хикару играл американский онлайн-турнир ), однако создавалось ощущение, что в этом полуфинале играют шахматисты из разных лиг.

В первой партии черными Накамура все время спасался, причем в эндшпиле даже Карлсен «протянул ему руку помощи», совершив неточность, однако Накамура не ухватился за этот шанс. Во второй партии американец начал интересно, атакуя размашисто по всей ширине доски, однако, в один совсем не прекрасный момент его позиция начала разваливаться как карточный домик. В третьей же партии Карлсен с самого начала захватил инициативу и не отпускал ее до победного конца. 3:0 - разгром...

Куда интереснее сложился первый матч вышедших победителями из китайской и российской четвертьфинальных дуэлей Дин Лиженя и Даниила Дубова. Молодой российский гроссмейстер начал с того, что разыграл за белых венскую партию, и вновь, как и в четвертьфинале с Сергеем Карякиным, сумел удивить своего соперника: китаец явно испытал проблемы с выходом из дебюта. По пути к победе Дубов прошел мимо форсированного выигрыша, однако, Лижень в конце концов сдался в почти безнадежной позиции.

Во второй партии Дубов разыграл вариант Шлехтера в славянской защите, однако на этот раз дебютная новинка не сыграла. Соперник играл осторожно, но четко и в итоге получил серьезный позиционный перевес. В очень сложной позиции Даниил вынужден был сдаться.

Третья партия получилась продолжением первой: Дубов решил еще раз разыграть венскую партию, раз у Лиженя возникли с ней проблемы. Однако снова заполучить существенный перевес россиянину не удалось, а в пешечном окончании даже пришлось защищаться. Партия завершилась ничьей, которая стала для Дубова первой в 13 (!) партиях.

Не исключено, что для бескомпромиссного российского гроссмейстера она стала и последней. В четвертой партии соперники разыграли каталонское начало, большим знатоком которого является Даниил. В миттельшпиле Дубов получил существенное преимущество, однако тут же его растерял. Казалось, что ничьей не миновать, но то ли россиянину очень не хотелось, чтобы исход матча решал армагеддон, то ли он реально видел путь к успеху, однако он продолжал «душить» китайца. Исход партии решил смелый рейд черного короля к пешкам противника на ферзевый фланг. Любая неточность могла сорвать победную поступь черных, однако Даниил четко и спокойно довел партию до победы.

Вторые матчи полуфиналов пройдут в пятницу.

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»

2-й этап

Lindores Abbey Rapid Challenge

1/2 финала

Первые матчи

Даниил Дубов (Россия) – Дин Лижень (Китай) – 2,5:1,5 Cчет в серии: 1-0

Магнус Карлсен (Норвегия) – Хикару Накамура (США) – 3:0 Счет в серии: 1-0