Дубов «задушил» китайца. Россиянин красиво выиграл первый матч полуфинала  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 мая 2020 21:45ШахматыЧикирис Олег

Дубов «задушил» китайца. Россиянин красиво выиграл первый матч полуфинала 

В четверг на онлайн-турнире по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge стартовала полуфинальная стадия. 

Из двух полуфинальных поединков противостояние американца Хикару Накамуры и чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена представлялось наиболее интересным даже при том, что Накамура является «клиентом» Карлсена. Американец выиграл групповой этап, а Магнус в круговом турнире изрядно начудил. Однако борьбы в этом противостоянии не получилось и вряд ли получится завтра во втором матче. То ли у Накамуры на самом деле выработался «комплекс Карлсена», то ли он переиграл в шахматы в последнее время (параллельно с Lindores Abbey Rapid Challenge Хикару играл американский онлайн-турнир ), однако создавалось ощущение, что в этом полуфинале играют шахматисты из разных лиг.

В первой партии черными Накамура все время спасался, причем в эндшпиле даже Карлсен «протянул ему руку помощи», совершив неточность, однако Накамура не ухватился за этот шанс. Во второй партии американец начал интересно, атакуя размашисто по всей ширине доски, однако, в один совсем не прекрасный момент его позиция начала разваливаться как карточный домик. В третьей же партии Карлсен с самого начала захватил инициативу и не отпускал ее до победного конца. 3:0 - разгром...

Куда интереснее сложился первый матч вышедших победителями из китайской и российской четвертьфинальных дуэлей Дин Лиженя и Даниила Дубова. Молодой российский гроссмейстер начал с того, что разыграл за белых венскую партию, и вновь, как и в четвертьфинале с Сергеем Карякиным, сумел удивить своего соперника: китаец явно испытал проблемы с выходом из дебюта. По пути к победе Дубов прошел мимо форсированного выигрыша, однако, Лижень в конце концов сдался в почти безнадежной позиции.

Во второй партии Дубов разыграл вариант Шлехтера в славянской защите, однако на этот раз дебютная новинка не сыграла. Соперник играл осторожно, но четко и в итоге получил серьезный позиционный перевес. В очень сложной позиции Даниил вынужден был сдаться.

Третья партия получилась продолжением первой: Дубов решил еще раз разыграть венскую партию, раз у Лиженя возникли с ней проблемы. Однако снова заполучить существенный перевес россиянину не удалось, а в пешечном окончании даже пришлось защищаться. Партия завершилась ничьей, которая стала для Дубова первой в 13 (!) партиях.

Не исключено, что для бескомпромиссного российского гроссмейстера она стала и последней. В четвертой партии соперники разыграли каталонское начало, большим знатоком которого является Даниил. В миттельшпиле Дубов получил существенное преимущество, однако тут же его растерял. Казалось, что ничьей не миновать, но то ли россиянину очень не хотелось, чтобы исход матча решал армагеддон, то ли он реально видел путь к успеху, однако он продолжал «душить» китайца. Исход партии решил смелый рейд черного короля к пешкам противника на ферзевый фланг. Любая неточность могла сорвать победную поступь черных, однако Даниил четко и спокойно довел партию до победы.

Вторые матчи полуфиналов пройдут в пятницу.

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»
2-й этап
Lindores Abbey Rapid Challenge
1/2 финала
Первые матчи

Даниил Дубов (Россия)Дин Лижень (Китай) – 2,5:1,5 Cчет в серии: 1-0

Магнус Карлсен (Норвегия) – Хикару Накамура (США) – 3:0 Счет в серии: 1-0

От золотого гола в финале Евро до смерти в сарае. Трагедия Юрия Суслопарова Восемь лет назад в подмосковном селе Павловская Слобода погиб советский футболист, герой молодежного чемпионата Европы-1980, двукратный чемпион СССР в составе «Спартака». 28.05.2020 09:32 Футбол Волохов Юрий
Еще по теме:
Леонид Федун – о разрешении на 10% зрителей: Получается дискриминационный момент Михаил Бутовский: По всей видимости, Бакаев заразился в Ингушетии Врач «Спартака» – о пандемии коронавируса: Мы недопонимаем всего происходящего
Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий
Илья Любушкин: Постоишь на солнце полминуты – и чувствуешь, что тебе поплохело Защитник «Аризоны» – о жизни в самом жарком штате в НХЛ, особенностях карантина в Америке и своих планах на будущее. 27.05.2020 15:43 Хоккей Дехтярев Владимир
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки
«Каминский разберется, как совместить бег со стрельбой». Никита Крюков – о биатлоне Самый известный воспитанник Юрия Каминского олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков – о переходе своего наставника в биатлон. 28.05.2020 18:00 Биатлон Волохов Юрий
24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда?  НХЛ планирует возобновить сезон с плей-офф, увеличив число участников. Возможно, это первый шаг для изменения структуры розыгрыша кубка на постоянной основе. 28.05.2020 13:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Торпедо» возвращается на Восток, а Капризов и Сорокин – в Новокузнецк? О новом календаре КХЛ КХЛ подтвердила дату старта нового чемпионата – 2 сентября. Пока ориентировочную. 28.05.2020 08:47 Хоккей Домрачев Владислав
Спасайся кто может. Россию покинули два чемпиона мира по футболу, а третий боится возвращаться Пандемия заставляет российские футбольные клубы жить по средствам – хотят они того или нет. 28.05.2020 11:21 Футбол Сергеев Иван
UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет  в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
НХЛ, дай Овечкину выбить девятый полтинник, а семи аутсайдерам - Кубок Лафренье Сегодня ночью по московскому времени боссы «Эдмонтона» и «Бостона» прокомментировали объявление НХЛ о возобновлении сезона, чем все еще только больше запутали. 28.05.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
21:43 Хоккей «Спартак» утвердил тренерский штаб на следующий сезон, Знарок остается
21:18 Футбол Футбольный сезон в Италии возобновится 13 июня
21:13 Шахматы Дубов обыграл Дин Лиженя в первом полуфинале, второй матч – завтра
21:01 Футбол Дмитрий Чернышенко: Будем смотреть на опыт РПЛ, чтобы как можно быстрее вернуть спорт в нашу жизнь
20:48 ММА Магомед Исмаилов: Все, что Емельяненко не понимает сейчас, поймет 24 июля в клетке (видео)
20:27 Футбол АПЛ официально подтвердила возобновление чемпионата 17 июня
20:22 Хоккей Шведский защитник Дальбек продлил контракт с ЦСКА
19:55 Футбол Андерссон продолжит тренировать сборную Швеции до 2024 года
19:44 Футбол Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления чемпионата с РФС и РПЛ
19:32 Футбол «Динамо» и «Ахмат» возобновили тренировки
19:12 Футбол «Наполи» предлагает за Азмуна 25 миллионов евро, а «Зениту» нужно 30 млн
19:01 Футбол Анатолий Воробьев: В командах, которым невыгодно заканчивать сезон, будет больше инфицированных
18:49 Футбол Николай Писарев: Стадионы безопаснее кинотеатров. Можно рассадить людей с соблюдением дистанции
18:43 Футбол РФС: Роспотребназдор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями
18:22 Футбол Источник: Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус»
18:07 Биатлон Владимир Королькевич: В российском биатлоне шараханье в разные стороны
17:49 Футбол Финал Кубка Бельгии «Брюгге» – «Антверпен» состоится 1 августа
17:42 Биатлон Касперович приступит к работе со сборной Болгарии 1 июня
17:28 Футбол Чемпионат Англии возобновится 17 июня
17:11 Футбол В «Сочи» не нашли коронавируса
"Heel!" Walking on schedule caused the anger and laughter of the Muscovites
В Волгоградской области заражены коронавирусом еще 111 человек
Коэффициент распространения коронавируса в Ростове не позволит открыться гостиницам
В Хабаровском крае выявили коронавирусное заболевание у 1890 человек
Нижегородская область получит из бюджета России 1,7 млрд рублей на борьбу с COVID-19
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика