Дубов не вышел в финал – он туда влетел! А Карлсен пусть завтра еще помучается

Если бы не коронавирус, большинство из нас и сегодня знать не знали бы, что есть в России такой шахматист - Дубов. Мы сейчас на все лады обсуждали бы только что финишировавший чемпионат мира по хоккею и предвкушали бы старт футбольного Euro. Однако пандемия спутала все карты, оставив жалкие руины от привычного спортивного календаря. Чем успокоиться сердцу российского болельщика, куда податься?..
Немецкая бундеслига, на днях восставшая из пепла, нашу массовую публику не шибко возбудила. Судя по крошечным телерейтингам, ценителей футбола как такового - все зависимости от российского в нем участия - в стране совсем не так много, как принято считать. Из наших же спортсменов продолжают функционировать одни шахматисты. Кроме них сейчас болеть просто не за кого.
И не спешите кривить губу – я дело говорю. Стоило мне, толком не следившему за шахматами с матча четырехлетней давности Карякин – Карлсен, присоединиться в конце апреля к аудитории первого из пяти этапов нынешнего «Тура», и вы не представляете, насколько бодрящий это произвело эффект! Словно кровь вдвое быстрей по жилам побежала, всю карантинную скуку как рукой сняло. Причем на том турнире Россия не добилась ничего, а уж сейчас, с этим чудо-выскочкой Дубовым…
Еще в четверг, когда он, растратив инициативу в последней партии первого полуфинального матча, умудрился все-таки переиграть Дин Лиженя в казалось бы абсолютно ничейном ладейном эндшпиле, это было такое счастье, словно Россия забила на Euro решающий гол. Ай да парень, вот это красавец! И ведь 24-летнему Дубову противостоял не кто попало, а, на секундочку, третий гроссмейстер мира. Если не шахматный Месси, то как минимум Мбаппе.
Которому на следующий день легче не стало. Дубов с его поразительным багажом теоретических заготовок и сегодня устроил маститому китайцу такой «экзамен на вшивость», что тот вновь почувствовал себя сопливым школьником. Что черными в дебюте Рети, что затем белыми в каталонском начале наш шахматист удивлял соперника ранними прорывами своих пешек по вертикали «h» и мощными угрозами на королевском фланге. В первой партии Дин Лижень сдался уже на 22-м ходу (!), когда до него дошло, что мат не позже 26-го категорически неизбежен. Партия №2 затянулась подольше, китаец отчаянно барахтался, цепляясь за вечный шах, но… Одна маленькая неточность – и все, белый король сбежал, уносите готовенького.
После столь блистательных 2:0 Дубов спокойно свел вничью третью партию и заслуженно отправился отдыхать – аж до понедельника, когда начнется финал. Причем вовсе не факт, что играть там россиянину придется с Магнусом Карлсеном. Чемпион мира, накануне расплющивший Хикару Накамуру в лепешку со счетом 3:0, сегодня тоже быстро получил подавляющее преимущество: четыре его черные пешки на королевском фланге без потерь достигли центра доски и должны были вот-вот задушить Накамуру окончательно. Но как только начались размены, американец воспользовался моментом, выскочил этим пешкам в тыл – и уже его контратака оказалась смертельной.
Все дальнейшие попытки Карлсена спасти матч успеха не имели. Теперь победитель этого полуфинала определится только завтра. И знаете, мне бы хотелось, чтобы им все-таки стал Карлсен. Могу ошибаться, но, похоже, что Дубов для скандинава – неудобный соперник. В круговом турнире перед плей-офф только Даниилу удалось обыграть Магнуса черными фигурами, а в середине мая наш шахматист побеждал Карлсена в блице на Мемориале Стейница. И потом, представьте, какая шикарная это будет афиша: наш молодой парень в финале с чемпионом мира!
Нет, что ни говорите, а переживать за своих спортсменов в соревнованиях топ-уровня - ни с чем не сравнимое ощущение. И сейчас, в уныло-депрессивной обстановке пандемии, оно живительно вдвойне. Так что мой вам совет: чтобы не заболеть, лучше всего – болеть! Обещаю, вмиг забудете о всяких там вирусах-шмирусах.
Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»
2-й этап. Lindores Abbey Rapid Challenge
1/2 финала. Вторые матчи
Дин Лижень (Китай) – Даниил Дубов (Россия) – 0,5:2,5
Cчет в серии: 0-2
Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 2,5:1,5
Счет в серии: 1-1
Дубов вышел в финал. Третий, решающий матч Карлсен – Накамура состоится в субботу, 30 мая, а матчи финальной серии (тоже до двух побед) - 1, 2 и, если потребуется, 3 июня.