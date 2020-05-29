Дубов не вышел в финал – он туда влетел! А Карлсен пусть завтра еще помучается - Советский спорт
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29 мая 2020 21:43ШахматыТигай Лев

Дубов не вышел в финал – он туда влетел! А Карлсен пусть завтра еще помучается

Первым финалистом второго из серии супертурниров, организованных Магнусом Карлсеном, стал наш Даниил Дубов. В 1/2 он в пух и прах разгромил именитого китайца Дин Лиженя.

Если бы не коронавирус, большинство из нас и сегодня знать не знали бы, что есть в России такой шахматист - Дубов. Мы сейчас на все лады обсуждали бы только что финишировавший чемпионат мира по хоккею и предвкушали бы старт футбольного Euro. Однако пандемия спутала все карты, оставив жалкие руины от привычного спортивного календаря. Чем успокоиться сердцу российского болельщика, куда податься?..

КИТАЙСКИЙ МЭТР В РОЛИ ШКОЛЬНИКА

Немецкая бундеслига, на днях восставшая из пепла, нашу массовую публику не шибко возбудила. Судя по крошечным телерейтингам, ценителей футбола как такового - все зависимости от российского в нем участия - в стране совсем не так много, как принято считать. Из наших же спортсменов продолжают функционировать одни шахматисты. Кроме них сейчас болеть просто не за кого.

И не спешите кривить губу – я дело говорю. Стоило мне, толком не следившему за шахматами с матча четырехлетней давности Карякин – Карлсен, присоединиться в конце апреля к аудитории первого из пяти этапов нынешнего «Тура», и вы не представляете, насколько бодрящий это произвело эффект! Словно кровь вдвое быстрей по жилам побежала, всю карантинную скуку как рукой сняло. Причем на том турнире Россия не добилась ничего, а уж сейчас, с этим чудо-выскочкой Дубовым…

Еще в четверг, когда он, растратив инициативу в последней партии первого полуфинального матча, умудрился все-таки переиграть Дин Лиженя в казалось бы абсолютно ничейном ладейном эндшпиле, это было такое счастье, словно Россия забила на Euro решающий гол. Ай да парень, вот это красавец! И ведь 24-летнему Дубову противостоял не кто попало, а, на секундочку, третий гроссмейстер мира. Если не шахматный Месси, то как минимум Мбаппе.

Которому на следующий день легче не стало. Дубов с его поразительным багажом теоретических заготовок и сегодня устроил маститому китайцу такой «экзамен на вшивость», что тот вновь почувствовал себя сопливым школьником. Что черными в дебюте Рети, что затем белыми в каталонском начале наш шахматист удивлял соперника ранними прорывами своих пешек по вертикали «h» и мощными угрозами на королевском фланге. В первой партии Дин Лижень сдался уже на 22-м ходу (!), когда до него дошло, что мат не позже 26-го категорически неизбежен. Партия №2 затянулась подольше, китаец отчаянно барахтался, цепляясь за вечный шах, но… Одна маленькая неточность – и все, белый король сбежал, уносите готовенького.

БОЛЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

После столь блистательных 2:0 Дубов спокойно свел вничью третью партию и заслуженно отправился отдыхать – аж до понедельника, когда начнется финал. Причем вовсе не факт, что играть там россиянину придется с Магнусом Карлсеном. Чемпион мира, накануне расплющивший Хикару Накамуру в лепешку со счетом 3:0, сегодня тоже быстро получил подавляющее преимущество: четыре его черные пешки на королевском фланге без потерь достигли центра доски и должны были вот-вот задушить Накамуру окончательно. Но как только начались размены, американец воспользовался моментом, выскочил этим пешкам в тыл – и уже его контратака оказалась смертельной.

Все дальнейшие попытки Карлсена спасти матч успеха не имели. Теперь победитель этого полуфинала определится только завтра. И знаете, мне бы хотелось, чтобы им все-таки стал Карлсен. Могу ошибаться, но, похоже, что Дубов для скандинава – неудобный соперник. В круговом турнире перед плей-офф только Даниилу удалось обыграть Магнуса черными фигурами, а в середине мая наш шахматист побеждал Карлсена в блице на Мемориале Стейница. И потом, представьте, какая шикарная это будет афиша: наш молодой парень в финале с чемпионом мира!

Нет, что ни говорите, а переживать за своих спортсменов в соревнованиях топ-уровня - ни с чем не сравнимое ощущение. И сейчас, в уныло-депрессивной обстановке пандемии, оно живительно вдвойне. Так что мой вам совет: чтобы не заболеть, лучше всего – болеть! Обещаю, вмиг забудете о всяких там вирусах-шмирусах.

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»

2-й этап. Lindores Abbey Rapid Challenge

1/2 финала. Вторые матчи

Дин Лижень (Китай) – Даниил Дубов (Россия) – 0,5:2,5

Cчет в серии: 0-2

Хикару Накамура (США) – Магнус Карлсен (Норвегия) – 2,5:1,5

Счет в серии: 1-1

Дубов вышел в финал. Третий, решающий матч Карлсен – Накамура состоится в субботу, 30 мая, а матчи финальной серии (тоже до двух побед) - 1, 2 и, если потребуется, 3 июня.

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