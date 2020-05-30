Карлсен – вне игры, Дубов сыграет с Накамурой! Чемпион мира не вышел в финал своего турнира

Специально для «Советского спорта» гроссмейстер Эльмира Мирзоева подводит итоги полуфиналов и дает прогноз на финал.

- Сучилась сенсация – Накамура все-таки преодолел комплекс Магнуса. Напомню, в классике счет их личных встреч разгромный в пользу чемпиона мира. Не думала, что матч с Накамурой станет для Карлсена легкой прогулкой, но мне казалось, что чемпион мира одержит победу. Однако американский гроссмейстер отыгрался: в третьем матче проявил себя настоящим бойцом и победил в армагеддоне.

Даниил Дубов находился в Екатеринбурге во время турнира претендентов и после введении карантина там и остался. Видно, что на карантине он время зря не теряет. Даниил подготовил систему Филидора за черных. Применил ее даже против Карлсена и выиграл. Стоит напомнить, что Даня в быстрых шахматах считается одним из лучших в мире, выигрывал чемпионат мира по рапиду, поэтому его выход в финал никак нельзя назвать неожиданным.

Теперь о финале Дубов – Накамура. Я посмотрела статистику их личных встреч. Они сыграли 12 партий – это и классика, и рапид. В классике было две ничьи, в рапиде небольшой перевес у Накамуры.

Но вряд ли на это стоит обращать внимание перед финалом – Дубов быстро растет и прогрессирует.

На стороне Накамуры больший опыт, а Даня приятно удивляет в этом турнире своей дебютной подготовкой. В рапиде у соперников нет времени разбираться с новинками за доской.

Если говорить о шансах, думаю, они равны. Предсказать победителя в этой дуэли сложно.

1/2 финала

Карлсен (Норвегия) – Накамура (США) – 3:0, 1,5:2,5, 2:3

Дин Лижэнь (Китай) – Дубов (Россия) - 1,5:2,5, 0,5:2,5

Призовой фонд турнира: 150 000 долларов. Победитель получит 45 тысяч.

