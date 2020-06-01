Романтик Дубов против практика Накамуры  

Сегодня в первом матче финала интернет-турнира, организованного Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Даниил Дубов сыграет с американцем Хикару Накамурой.

Действующий чемпион России гроссмейстер Евгений Томашевский – об особенностях стиля шахматистов.

«ДУБОВ НЕ ЖАЛЕЕТ НОВИНОК»

Нет ничего неожиданного в выходе Даниила в финал, в быстрых шахматах Дубов в последние годы является одним из сильнейших в мире.

Наш шахматист играет ярко, свежо, с большим количеством новых идей. Как я уже говорил, он прошел очень уверенно двух мощных соперников подряд: с Сергеем Карякиным счет был 8:2, с Дин Лиженем – 5:2. Итого – 13:4 с двумя выдающимися шахматистами. График просто фишеровский!

Даниил играет в полную силу, не жалеет новинок. Он всегда очень серьезно подходит к быстрым шахматам. Если честно, мне было бы жалко «тратить» новинки в рапиде. И я не один такой, кто в быстрые шахматы бережет идеи для классики. Все-таки идей много не бывает. Но не думаю, что Даниил выкладывает все карты на стол.

«В ОНЛАЙН ШАХМАТАХ НАКАМУРА ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ»

Что касается полуфинала Карлсен – Накамура, то победа Хикару – большое достижение. Все-таки он переиграл мотивированного Магнуса. Чемпион мира рассчитывал на победу в турнире и после поражения был явно расстроен.

За счет чего одержана эта победа? Мне кажется, все-таки Магнус спустился немного ниже на уровень. Но при этом нельзя умолять игру Накамуры – он не развалился при счете 0:3, проявил характер. Продолжал цепляться за малейшие шансы. Накамура всегда играет крайне практично и когда ему удалось зацепиться, он шанс не упустил. После чего пошла вязкая борьба, В такой борьбе Хикару мало равных. А уж в онлайн игре он один из сильнейших, чего не скажешь про классические шахматы.

В классике Хикару давно ничего подобного не показывает. Все-таки это разные форматы. Поэтому в онлайн игре такие хэдлайнеры классических шахмат, как Ян Непомняший или Вашье-Лаграв, не на первых ролях.

«ДАНИИЛ ПОЙМАЛ КУРАЖ»

Теперь о финале. Я бы дал такой заголовок: романтик против практика. Оба сейчас на подъеме, но при этом играют в совершенно разной манере. Дубов действует легко, раскованно, при этом вкладывается в каждую партию. Применяет много новых идей.

Накамура наоборот, играет максимально просто. У него отличные результаты, но трудно вспомнить его партии, они не запоминаются. Но это вовсе не значит, что он играет плохо. Наоборот, Накамура играет очень сильно. Это как раз признак высокого класса.