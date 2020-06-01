Американское начало. Дубов уступил в первом матче финала

«Накамура устал», «у Накамуры «комплекс Карлсена» говорили после сухого поражения американца в первом матче полуфинала с чемпионом мира. Хикару понадобилось ровно два дня, чтобы опровергнуть оба тезиса - сначала он сравнял счет в поединке с Магнусом Карлсеном, а потом и вырвал победу в третьем матче. Что касается Дубова, то он приложил намного меньше усилий, чтобы одолеть своего соперника - Дин Лиженя: обыграв китайца в двух матчах, он получил дополнительный день отдыха. На финише такого затяжного турнира это должно было бы стать приличным гандикапом, однако, мы уже знаем, насколько опасно применять к американцу тезис об усталости.

Первым играть в финале белыми выпало Даниилу. Соперники разыграли ферзевый гамбит, на выходе из которого российский гроссмейстер получил небольшое преимущество. Однако в поиске победной идеи Дубов заигрался и, сделав пару не очень точных ходов, получил позицию заметно хуже, чем у соперника. Накамуре того и надо было, отсидевшись в защите, он перешел в наступление по всему фронту и технично реализовал преимущество.

Поражение на старте белыми, мягко говоря, не самое лучшее начало матча. Но одним проигрышем дело не ограничилось. Во второй партии Даниил черными применил защиту Филидора, с помощью которой на групповом этапе одолел самого Карлсена, однако с Накамурой возникли проблемы. Причем не только на виртуальной доске, но и за ее пределами: в очень важный момент - когда Даниил думал, съесть ли отравленную пешку белых на е5, у россиянина упал интернет. Когда соединение было восстановлено, Дубов все-таки проглотил пешку, попав в очень сложную ситуацию. Тем не менее, Даниил играл очень точно и сумел довести партию до техничеки ничейного положения. Однако имея на пешку и 11 минут меньше соперника в ладейном окончании, россиянину надо было играть очень точно. В жестком цетйноте у Даниила этого не получилось. 0:2 - совсем кислое начало матча.

Теперь Дубову надо было выигрывать все партии по заказу у второго гроссмейстера мира, что, прямо скажем, крайне маловероятно. В третьей партии, разыграв английское начало, россиянин вновь применил домашнюю заготовку, получив хороший перевес на выходе из дебюта . Да и Накамура, наконец, начал ошибаться. Дубов получил в эндшпиле две лишних пешки, и Накамура сдался. 1:2 - треть дела сделана.

Однако на большее Даниила не хватило. Хотя в четвертой партии, применив сицилианскую защиту, он и получил небольшой перевес, но у белых была сильная атака на королевском фланге, нейтрализуя которую россиянин все преимущество растерял, и дело закончилось ничьей.

Во вторник состоится второй матч, победы в котором теперь Даниилу недостаточно. Чтобы выиграть первый приз в 45 000 долларов и путевку в финал серии турниров Карлсена с призовым фондом $300 000, надо взять еще и третий матч в среду.

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»

2-й этап

Lindores Abbey Rapid Challenge

Финал

Первый матч

Даниил Дубов (Россия) – Хикару Накамура (США) – 1,5:2,5

Счет в серии: 0-1