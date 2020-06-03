Дубов устроил армагеддон американцу Накамуре. Россиянин победил в интернет-турнире

«В АРМАГЕДДОНЕ ДУБОВ ПРЕДПОЧИТАЕТ БЕЛЫЕ»

Напомним, что турнир организовал чемпиона мира Магнус Карлсен, который до финала не дошел, а уступил в полуфинале как раз Накамуре.

Итоги решающего матча специально для «Советского спорта» подводит гроссмейстер Эльмира Мирзоева.

Даниил в армагеддоне вышел в венскую партию, это хорошо подзабытый дебют. Я как-то сама его играла. Но в исполнении Дубова все было сыгранно гораздо точнее, Даня явно хорошо подготовил вариант.

Он в самый нужный момент достал из ящика подзабытый дебют, чем удивил Накамуру. Мы уже отмечали, что в этом турнире Даниил щедро применял новинки.

И вот, когда Дубову нужно было обязательно побеждать, он вытащил из загашника венскую партию и удачно провел типовой план с f4.

Я как-то делала интервью с Даниилом, и на вопрос, какие фигуры он предпочитает в армагеддоне, Даня ответил – белые.

«ДАНИИЛ БУДЕТ ИГРАТЬ НА РАВНЫХ С КАРЛСЕНОМ»

Теперь в целом о матче. Во второй партии Даня применил черными вариант дракона в сицилианской защите с ладьей на е8. Этот ход изучается сейчас многими сильными гроссмейстерами. Теперь эту партию Дубова они будут внимательно анализировать.

Но надо отдать должное Накамуре – он не рассыпался, а также черными сумел отыграться. Четвертая партия получилась равной.

Могу сказать, что по его ходам было видно - Даниил получал удовольствие от игры в этом турнире.

Видела уже такие вопросы в соцсетях: шагнул ли Дубов в ряды наших потенциальных претендентов на корону? Присоединился ли он к Яну Непомнящему, Сергею Карякину или Александру Грищуку? Видимо, речь идет о следующем цикле за звание чемпиона мира.

Отвечу так: пока не стану выдавать подобные авансы Даниилу. Но могу сказать, что Дубов в перспективе в состоянии бороться на равных с Магнусом Карлсеном.

СТАТИСТИКА

Финал. Дубов (Россия) – Накамура (США) – 2-1 (1,5:2,5, 2,5:1,5, 3:2)