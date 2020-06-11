Владимир Федосеев: Старшее поколение требует отправить интернет-шахматы на свалку истории

«ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА ОТНОШЕНИЯ С ЖЕНОЙ СТАЛИ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»

- Провожу карантин дома, в Москве, вместе с женой, - говорит Владимир. – И за это время наши отношения стали еще лучше. Получилось уделить внимание некоторым вещам, на которые до карантина не хватало времени.

- А ведь была опубликована статистика, что за время карантина выросло количество разводов. Супруги в «мирной» жизни не привыкли проводить столько времени вместе. Значит, ваша семья в эту выборку не попала?

- Профессия шахматиста располагает к тому, что муж большую часть времени проводит дома. Поэтому эта история не про нас.

- Супруга у вас ведь тоже шахматистка?

- Да, Майя (Терешечкина. – Прим. ред.) мастер ФИДЕ, успешно выступала в юношеских соревнованиях, неоднократный призер первенств России, Но затем окончила юрфак МГУ и развивает карьеру в другом направлении.

Ограничения по выходу из дома? У меня такой образ жизни, что ограничение на прогулки не является фатальным. Я могу работать по десять часов в день и не думать о прогулках. Просто сейчас таких дней стало больше. Но сходить в магазин, размять ноги – всегда готов. При этом соблюдаю масочный режим.

«КАРЛСЕН ОПАСАЕТСЯ ДУБОВА? ОН ОПАСАЕТСЯ ВСЕХ БЛИЖАЙШИХ СОПЕРНИКОВ»

- Перейдем к шахматам. Последнее событие – победа в онлайн-турнире, организованного Магнусом Карлсеном, игрока из вашей плеяды - Даниила Дубова. Начнем с нее.

- Хорошо, что Магнус организовал серию таких элитных турниров. В них шахматисты получают индивидуальные приглашения, и хорошо, что Даню пригласили. Если для кого-то его победа – сюрприз, я так не думаю. Даня сейчас готов ничуть не хуже любого элитного шахматиста. Надеюсь, когда мы все вернемся за доску, он продолжит приятно удивлять и в классических шахматах.

- Перед плей-офф Магнуса спросили, что вы думаете о возможном вашем матче с Дубовым. Тот ответил, что Даниил знает, какие позиции некомфортны для него и может это использовать. Получается, чемпион мира опасается Дубова?

- Мне кажется, Магнус в разумной степени опасается всех своих ближайших соперников. Он хорошо знает как сильные, так и свои слабые стороны. Но ситуация с Даней – особенная, они же с Карлсеном работали вместе.

Мы помним, как Аниш Гири поработал с Владимиром Крамником. Перед этим счет в классике у них был 7-0 в пользу Крамника, а затем Гири выиграл у Владимира Борисовича три партии.

Известно, что секундант в процессе совместной работы лучше узнает своего спортсмена. Исхожу даже из своего опыта работы секундантом. Я в 2018 году помогал Шахрияру Мамедьярову.

- Дубов обыграл Карлсена черными в защите Филидора. При этом вроде бы еще и новинку применил. Наглец, в хорошем смысле слова!

- Новинок там не было. Просто Даня показал, насколько важно уделять внимание боковым дебютам (вышедшим из моды, не очень популярным. – Прим. ред.). Эта победа помогла Дане выйти в плей-офф. Потому что стартовал он неудачно, шел минус три. Со стартовыми минус три - выйти в плей-офф, это уже подвиг.

- Были еще подвиги – победы над Сергеем Карякиным и Дин Лиженем в двух первых раундах плей-офф, и победа в финале над таким монстром быстрых шахмат и блица, как Накамура. Получаются сплошные подвиги.

- Согласен – удивительный победный марш выдал Даниил. Например, мне с Накамурой играть тяжелее, чем с Магнусом. У меня с ним счет в онлайн-турнирах просто катастрофический. А при контроле 3 минуты +2 секунды на ход ему просто нет равных.

Дане удалось поймать Хикару на психологических моментах, тот не почувствовал, насколько Даниил сейчас опасен. Хикару порой действовал поверхностно, что для него характерно. И Даня сумел показать все недостатки Накамуры и это использовал.

- И яркий восклицательный знак в концовке – победа белыми в финале в армагеддоне в венской партии!

- Кстати, никто не акцентировал внимание, что Даня выиграл на поле соперника. Накамура в блиц сам регулярно играет венскую белым цветом. Причем Даня поймал соперника в его любимом дебюте, да так, что тот фактически проиграл в десять ходов.

Даня вообще предпочитает армагеддон белыми. Он не очень любит защищаться, а предпочитает инициативную игру. Ведь армагеддон еще называют партией смерти. А. как говорится, умирать - так с музыкой.

- Многие отмечали, что Дубов не жалел новинок в этом турнире. Ведь идей много не бывает и, может, стоило их приберечь на классику?

- Идей бывает не просто много, а очень много. Это произошло после того, как появились новые мощные компьютеры. Поэтому идеи не надо жалеть, а надо их обкатывать при любой возможности. Гораздо хуже, если твою идею применит кто-то другой.

«ИДЕАЛ – ПОЛНАЯ ПОБЕДА НАД ЧИТЕРСТВОМ В ИНТЕРНЕТЕ»

- Вы сейчас играете в онлайне?

- Да, и играю много. Получается в среднем по четыре турнира в неделю. Какие-то крупные удается выигрывать. Например, в конце мая победил в сильном турнире, который организовала Федерация шахмат Катара.

Также удалось победить в турнире по классическим шахматам, который организовал американский шахматный клуб со сложной аббревиатурой PNWCC. Это были шахматы с контролем 60 минут на партию плюс с добавлением 5 секунд на ход. Регламент очень жесткий – три партии в день. И начиналась первая партия в 19.00 по московскому времени. Последняя заканчивалась глубоко ночью!

- Почему вы выделяете турниры, которые проводит именно этот клуб?

- Важно, что организаторы постоянно работают над тем, чтобы была передовая система защиты против читерства. Игроки должны были полностью показывать свою комнату и монитор компьютера, фактически делясь доступом к экрану с судьями! Чтобы организаторы могли убедиться, что на нем не открыты какие-то сайты, где компьютер анализирует текущую партию. Играли сто с лишним человек, несколько шахматистов с рейтингами 2600 и 2700 и выше. Новый турнир будет в июле, я в нем планирую принять участие.

Еще они еженедельно по субботам организуют блиц, там очень сильный состав собирается. Например, в нем регулярно играют Сергей Карякин, Леньер Домингес, Максим Матлаков, Никита Витюгов. Турнир называется джек-пот и там платят за набранные очки. В этих турнирах, мне дважды удавалось делить первое место, правда, я и сыграл в них 7 раз. Турниры хороши тем, что там также приняты серьезные меры для защиты игроков от читерства.

Сейчас все это увидели, и думаю, все больше сильных шахматистов будет подключаться к турнирам, организованным шахматным клубом PNWCC. Стоит сказать, что для блиц-турниров они обладают достаточно большим призовым фондом.

- Но, видимо, не все так радужно в других онлайн-турнирах…

- Увы, есть турниры, где нет никакой защиты от читерства. На этом даже ловят гроссмейстеров, не будут называть их фамилии. В частности, из-за этого закрыли аккаунты на chess.com некоторых армянских шахматистов и трех шахматистов из Перу.