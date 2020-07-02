Грищук и Непомнящий тщетно пилили Гири семь дней. Финал - без России

НЕПАЛЬСКИЙ ГОЛЛАНДЕЦ ИЗ ПИТЕРА
«На рассвете далеко за городом сидели в овраге уполномоченный и курьер. Они пилили гири».
Хотя Аниш Гири выступает за Голландию и внешне выглядит, как типичный индус, с похождениями Балаганова, Паниковского и других героев «Золотого теленка» он наверняка знаком не хуже российских коллег. Гири родился в Санкт-Петербурге (отец из Непала, мама – русская), кроме нашей страны и Нидерландов успел пожить в Японии и свободно владеет шестью языками. Этот молодой гроссмейстер считается чуть ли не самым талантливым в своем поколении. В последней версии рейтинга ФИДЕ он занимает солидное десятое место, а прежде бывал и выше.
Когда все трое наших участников плей-офф 3-го этапа «Тура Карлсена» угодили в одну половину кубковой «сетки», и Гири остался единственным препятствием на пути кого-то из россиян в финал, подумалось, что общими усилиями они с ним уж как-нибудь справятся. При всем таланте Гири славится своей осторожностью и часто сводит партии с преимуществом к ничейному результату, за что над ним постоянно подтрунивают более опытные шахматисты.
ПИЛИТЕ, ШУРА И ЯН, ПИЛИТЕ
Первым брать в руки «ножовку» в 1/4 выпало Александру Грищуку. Почти пять часов кряду он в поте лица расшатывал редуты питерского голландца, но те словно были сделаны не из чугуна или золота, а из какой-то сверхпрочной стали. Все семь партий, включая армагеддон, завершились вничью, и невозмутимый Гири повел в четвертьфинальной серии. Точь в точь по Ильфу и Петрову – мол, пилите, Шура, пилите.
Дальше - больше: в матче №2 Гири выиграл обе партии черными, и для Грищука турнир был завершен. А когда его в следующем раунде сменил Ян Непомнящий, разошедшийся Аниш уже белым цветом дважды заставил капитулировать нашего гроссмейстера. Ну и дела, ничего этого парня не берет…
Непомнящий, в отличие от Паниковского, паниковать не стал и рук не опустил. В среду, на шестой день непрерывной российской «осады», металл Гири дал-таки первую трещину. Его конь, забравшийся в середину лагеря белых, на поле d2, угодил там в смертельную ловушку. Для голландца это поражение стало первым на турнире, он не проигрывал здесь 26 партий подряд – ровно столько, сколько лет от роду Гири исполнилось на прошлой неделе, по ходу серии с Грищуком.
И вот сегодня - день №7, полуфинальный тай-брейк, который Непомнящий начал с победы – 1:0! После чего… тут же позволил сопернику восстановить равенство, совершив в равной позиции грубую ошибку. Э-хе-хе…
В отличие от предыдущего этапа, на этом организаторы вставили между четырьмя партиями в «рапид 15+10» и армагеддоном новую «прокладку» из парочки блицев. В которых Гири вдруг отбросил свои обычные переподстраховки, заиграл достаточно остро - и в итоге добился своего. В последней партии Непомнящий, потеряв терпение, зашвырнул крайнюю пешку на h4 в качестве жертвы и прогадал. Ни одного шанса переломить ход борьбы ему больше не представилось.
КАРЛСЕН ОТДАЛ ФЕРЗЯ НА ЧЕТВЕРТОМ ХОДУ
Теперь, после наших Балаганова с Паниковским, Гири-Корейко предстоит жуткое свидание в финале с его величеством Остапом Бендером, то есть, Карлсеном. Норвежский чемпион мира на этом турнире громит всех без разбора, и даже позволяет себе иногда поиграть в благородство. Когда на старте полуфинала у Дин Лиженя «на флажке» пропал интернет, Карлсен на четвертом ходу следующей партии демонстративно пожертвовал ферзя и сдался, чтобы уравнять шансы. А затем - преспокойно обыграл китайца вновь.
Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»
3-й этап
Chessable Masters
1/2 финала
Третий матч
Ян Непомнящий (Россия) – Аниш Гири (Голландия) – 2,5:3,5 (1:0, 0:1, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0:1)
Первый матч – 1:3, второй – 2,5:1,5. Cчет в серии: 1-2
Магнус Карлсен (Норвегия) – Дин Лижень (Китай) – 2-0 (3,5:2,5, 2,5:0,5)
Первый финальный матч Карлсен – Гири состоится 3 июля, второй – 4-го, третий, если он потребуется, 5-го.