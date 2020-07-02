Грищук и Непомнящий тщетно пилили Гири семь дней. Финал - без России

НЕПАЛЬСКИЙ ГОЛЛАНДЕЦ ИЗ ПИТЕРА

«На рассвете далеко за городом сидели в овраге уполномоченный и курьер. Они пилили гири».

Хотя Аниш Гири выступает за Голландию и внешне выглядит, как типичный индус, с похождениями Балаганова, Паниковского и других героев «Золотого теленка» он наверняка знаком не хуже российских коллег. Гири родился в Санкт-Петербурге (отец из Непала, мама – русская), кроме нашей страны и Нидерландов успел пожить в Японии и свободно владеет шестью языками. Этот молодой гроссмейстер считается чуть ли не самым талантливым в своем поколении. В последней версии рейтинга ФИДЕ он занимает солидное десятое место, а прежде бывал и выше.

Когда все трое наших участников плей-офф 3-го этапа «Тура Карлсена» угодили в одну половину кубковой «сетки», и Гири остался единственным препятствием на пути кого-то из россиян в финал, подумалось, что общими усилиями они с ним уж как-нибудь справятся. При всем таланте Гири славится своей осторожностью и часто сводит партии с преимуществом к ничейному результату, за что над ним постоянно подтрунивают более опытные шахматисты.

ПИЛИТЕ, ШУРА И ЯН, ПИЛИТЕ

Первым брать в руки «ножовку» в 1/4 выпало Александру Грищуку. Почти пять часов кряду он в поте лица расшатывал редуты питерского голландца, но те словно были сделаны не из чугуна или золота, а из какой-то сверхпрочной стали. Все семь партий, включая армагеддон, завершились вничью, и невозмутимый Гири повел в четвертьфинальной серии. Точь в точь по Ильфу и Петрову – мол, пилите, Шура, пилите.

Дальше - больше: в матче №2 Гири выиграл обе партии черными, и для Грищука турнир был завершен. А когда его в следующем раунде сменил Ян Непомнящий, разошедшийся Аниш уже белым цветом дважды заставил капитулировать нашего гроссмейстера. Ну и дела, ничего этого парня не берет…