Карлсен отдал ферзя и сдался на четвертом ходу! Что это было? Итоги полуфиналов онлайн-турнира

Поэтому получилось, что обе партии можно не рассматривать с чисто шахматной точки зрения. Но, что важно подчеркнуть: благородный поступок Магнуса заслуживает большого уважения.

Самое интересное в двух полуфиналах произошло в первой и второй партиях первого же матча между Магнусом Карлсеном и Дин Лиженем. В концовке первой встречи в совершенно равной позиции у китайского гроссмейстера отвалился интернет и ему засчитали поражение за просрочку времени. С этим решением не согласился чемпион мира. Магнус показал себя настоящим джентльменом и во второй партии он сознательно отдал ферзя и сдался уже на 4-м ходу.

Представитель Нидерландов Аниш Гири переиграл в упорной борьбе россиянина Яна Непомнящего. Таким образом, Гири встретится в финале с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Первый матч финала пройдет сегодня.

В первом матче Карслен склонил чащу весов в свою пользу только в двух дополнительных блиц-партиях.

Однако второй матч получился коротким: Магнус выиграл уверенно, победил еще в рапиде 2,5:0,5. До блица дело просто не дошло.

«У ПРОТИВОСТОЯНИЯ ЯНА И АНИША ОСОБЫЙ ПОДТЕКСТ»

Битва Яна Непомнящего с Анишем Гири всегда носит принципиальный характер. Я не знаю, в чем там дело, но очевидно, что какой-то психологический подтекст у их противостояния есть. Часто вижу, как они вдруг начинают нехарактерно слабо для себя играть. И сейчас борьба получилась веселой.

В одной из партий первого матча Ян вдруг начал совершенно немыслимую атаку белыми, и затем не нашел пару простейших ходов, которые вели к неизбежному мату. Вместо этого моментально сыграл ладьей и упустил победу одним неверным ходом.

Если в первом матче Анишу удалось поймать Яна, то во втором уже Ян доминировал. В третий день борьба был настолько упорной, что гроссмейстеры едва не дошли до партии смерти. Гири взял верх в матче и во всем полуфинале только в предпоследней блиц-партии.

И пару слов про финал. Карлсен и Гири известны своими остротами в твиттере в адрес друг друга. Это довольно яркая история взаимоотношений двух больших шахматистов в этой соцсети. Поэтому можно назвать этот матч борьбой за неофициальный титул шахматного чемпиона мира по твиттеру.

Если же абстрагироваться от соцсетей, а говорить только о шахматах, то оба финалиста показали в турнире самую сильную и надежную игру. Оба заслуженно вышли в финал.