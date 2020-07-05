Как Карлсен сам починил интернет и выиграл матч

Завершился третий этап серии «Тур Магнуса Карлсена». Победу одержал сам организатор – чемпион мира уверенно победил в финале представителя Нидерландов Аниша Гири.
Гроссмейстер Владимир Федосеев специально для «Советского спорта» подвел итоги турнира.
– Известно, что оба соперника давно ведут занимательную словесную дуэль в твиттере. О чем мы говорили в предыдущем материале. Думаю, словесная дуэль между ними получилась более увлекательной, чем дуэль на шахматной доске.
Аниш Гири, словно по заказу, отыгрался в первом матче в четвертой партии черными и сравнял счет. В игре против чемпиона мира это уже большое достижение. После чего матч перешел в тай-брейк.
В пятой партии, она же первая в блиц, у Аниша было лучше, но довести преимущество до победы он не смог.
А самое интересное случилось в шестой партии. Напомню, это был блиц. И вот вскоре после начала у Гири отвалился интернет. Ему было бы засчитано поражение за просрочку времени, как это уже случалось в полуфинале между Карлсеном и Дин Лиженем. На этот раз произошло невероятное: Магнус не потерял самообладание, и сам же довольно оперативно починил интернет. Когда партия возобновилась, у Гири на часах еще оставались две минуты. Партия продолжилась, и Карлсен выиграл ее и матч в целом – 3,5:2,5.
Во втором матче не произошло каких-то примечательных событий. Магнус победил в первой партии, а затем перешел в режим жесткой игры на результат – спокойно свел оставшиеся три партии в рапид вничью. Таким образом, до блица дело не дошло, и Карслен победил в турнире.
Не покидало ощущение, что поединок с Гири, за исключением двух партий в первом матче, дался Магнусу с еще меньшим напряжением, чем полуфинал против Дин Лиженя. Карлсен играл с большим запасом и продемонстрировал полное превосходство. У Аниша не было никаких шансов на успех.
«Тур Магнуса Карлсена»
3-й этап. Финал
Карлсен (Норвегия) – Гири (Нидерланды) – 3,5:2,5