Как Карлсен сам починил интернет и выиграл матч

Завершился третий этап серии «Тур Магнуса Карлсена». Победу одержал сам организатор – чемпион мира уверенно победил в финале представителя Нидерландов Аниша Гири.

Гроссмейстер Владимир Федосеев специально для «Советского спорта» подвел итоги турнира.

– Известно, что оба соперника давно ведут занимательную словесную дуэль в твиттере. О чем мы говорили в предыдущем материале. Думаю, словесная дуэль между ними получилась более увлекательной, чем дуэль на шахматной доске.

Аниш Гири, словно по заказу, отыгрался в первом матче в четвертой партии черными и сравнял счет. В игре против чемпиона мира это уже большое достижение. После чего матч перешел в тай-брейк.

В пятой партии, она же первая в блиц, у Аниша было лучше, но довести преимущество до победы он не смог.