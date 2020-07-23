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Александра Костенюк: С дочерью привыкли быть на расстоянии
23 июля 18:00
автор: Эмиль Велиев

Александра Костенюк: С дочерью привыкли быть на расстоянии

12-я чемпионка мира по шахматам, трехкратная победительница Всемирной шахматной Олимпиады рассказала о периоде самоизоляции и новой работе в качестве редактора спортивного сайта.

– Шахматы, в отличие от других видов спорта, очень хорошо развивались в онлайн-формате во время пандемии. Вам такой формат нравится или все же приятнее выступать на обычных турнирах?
– Онлайн-формат – это все-таки отдельная дисциплина, и она имеет место быть. К тому же, сейчас она является единственной альтернативой живым турнирам. Я отношусь к ней положительно, люблю быть дома, при этом иметь возможность играть на различных соревнованиях. У формата есть свои плюсы и минусы, но лично мне онлайн-шахматы нравятся.

– 22 июля стартовала Всемирная шахматная онлайн-олимпиада ФИДЕ. И это первое мероприятие подобного статуса в интернете. Какие у вас ожидания?
– Приятно быть в чем-то пионером. Масштаб события мне пока сложно оценить, потому что до старта сборной России еще далеко (напомним, наша команда начнет участие сразу с финального этапа, который пройдет 19-30 августа, Прим. ред.). Учитывая, что за последний месяц я отыграла очень много партий, думать о предстоящем турнире пока нет ни сил, ни желания. Тем не менее, я всегда рада сыграть за сборную в любом формате.

– Как оцениваете перспективы российской команды?
– Я не очень люблю оценивать шансы, но состав собран оптимальный или очень близко к тому. Впрочем, все решится в борьбе. Успех складывается из многих параметров, среди которых состав, везение и множество других деталей, каждая из которых может предрешить исход. Но в течение всей моей карьеры я нахожусь в системе координат, когда сборная России является одним из мировых лидеров в шахматах. Это может измениться в ближайшие десятилетия, но, надеюсь, такого не произойдет.

– Ваша дочь живет во Франции, а режим самоизоляции вы проводили в Москве. Насколько сложно было быть вдалеке от дочери?
– Я с удовольствием провела эти несколько месяцев в российской столице, поэтому не считаю это время потерянным. Честно говоря, сложно сказать, на сколько домов я живу в течение сезона я постоянно на соревнованиях, поэтому большую часть времени опять-таки провожу вдали от семьи. Тем ценнее была возможность побыть дома эти три месяца. А с дочерью мы привыкли быть на расстоянии. Постоянно общались по видеосвязи. Сейчас наверстываем упущенное.

– Недавно вы стали редактором одного из мировых шахматных интернет-порталов. Как вам работается в новом качестве?
– Мне предложили развивать русскоязычное направление сайта. Это интересный новый вызов для меня. На ресурсе есть русскоязычный раздел, где представлен различный контент в виде трансляций, результатов, новостей и интервью. Моя задача в том, чтобы количество этих материалов увеличивалось, росло число подписчиков и активности. Буду стараться много стримить на платформах ресурса. Первая трансляция недавно уже прошла, несмотря на то, что я параллельно участвовала в турнирах. Можно, конечно, окунуться с головой в эту работу, но я все же стараюсь продолжать выступать на турнирах и оставаться, в первую очередь, профессиональной шахматисткой.

– Не так давно, 20 июля, был международный день шахмат. Как обычно проводите этот день? Есть ли у шахматистов свои традиции?
– В этот раз «по-шахматному» отметили! Я весь день играла, готовилась к суперфиналу онлайн-этапа «Гран-при» по скоростным шахматам (который Александра уступила украинке Анне Ушениной. прим. ред.). В принципе, 20 июля всегда стараются устраивать какие-то мероприятия. Для меня этот раз исключением не стал. Я сыграла суперфинал, сделав себе своеобразный подарок по случаю профессионального праздника.

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