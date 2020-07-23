Александра Костенюк: С дочерью привыкли быть на расстоянии

– Шахматы, в отличие от других видов спорта, очень хорошо развивались в онлайн-формате во время пандемии. Вам такой формат нравится или все же приятнее выступать на обычных турнирах?

– Онлайн-формат – это все-таки отдельная дисциплина, и она имеет место быть. К тому же, сейчас она является единственной альтернативой живым турнирам. Я отношусь к ней положительно, люблю быть дома, при этом иметь возможность играть на различных соревнованиях. У формата есть свои плюсы и минусы, но лично мне онлайн-шахматы нравятся.

– 22 июля стартовала Всемирная шахматная онлайн-олимпиада ФИДЕ. И это первое мероприятие подобного статуса в интернете. Какие у вас ожидания?

– Приятно быть в чем-то пионером. Масштаб события мне пока сложно оценить, потому что до старта сборной России еще далеко (напомним, наша команда начнет участие сразу с финального этапа, который пройдет 19-30 августа, – Прим. ред.). Учитывая, что за последний месяц я отыграла очень много партий, думать о предстоящем турнире пока нет ни сил, ни желания. Тем не менее, я всегда рада сыграть за сборную в любом формате.

– Как оцениваете перспективы российской команды?

– Я не очень люблю оценивать шансы, но состав собран оптимальный или очень близко к тому. Впрочем, все решится в борьбе. Успех складывается из многих параметров, среди которых состав, везение и множество других деталей, каждая из которых может предрешить исход. Но в течение всей моей карьеры я нахожусь в системе координат, когда сборная России является одним из мировых лидеров в шахматах. Это может измениться в ближайшие десятилетия, но, надеюсь, такого не произойдет.

– Ваша дочь живет во Франции, а режим самоизоляции вы проводили в Москве. Насколько сложно было быть вдалеке от дочери?

– Я с удовольствием провела эти несколько месяцев в российской столице, поэтому не считаю это время потерянным. Честно говоря, сложно сказать, на сколько домов я живу – в течение сезона я постоянно на соревнованиях, поэтому большую часть времени опять-таки провожу вдали от семьи. Тем ценнее была возможность побыть дома эти три месяца. А с дочерью мы привыкли быть на расстоянии. Постоянно общались по видеосвязи. Сейчас наверстываем упущенное.