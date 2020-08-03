Непомнящий от души «пустил кровь» Карлсену. Но тот восстал - и повел в финале

То, что именно Карлсен с Непомнящим разыграют главный приз турнира «Легенды шахмат» в 45 тысяч долларов (проигравший получит 30), было несложно предсказать еще до начала плей-офф. Оба заметно выделялись на общем фоне и уверенно возглавили итоговую таблицу группового этапа. Россиянин весной неудачно стартовал в «Туре Карлсена» - после прерванного на середине турнира претендентов Непомнящий явно пребывал не в своей тарелке. Теперь же сильнейший шахматист нашей страны «перезарядил батарейки», набрал отменную форму и стал одерживать одну победу за другой. В своем фирменном стиле – остром, атакующем, делая ходы с пулеметной скоростью.

ОПЯТЬ ПРИШЛОСЬ ДОЛГО ПИЛИТЬ ГИРИ

Правда, в полуфинале Непомнящему пришлось изрядно помучиться, чтобы взять реванш за поражение на той же стадии предыдущего этапа у Аниша Гири. Голландский гроссмейстер без вариантов уступил в первом матче и в середине второго тоже оказался в роли догоняющего, но потом словно переключил передачу: заиграл очень сильно и почти безошибочно. Дело дошло до армагеддона, где в испанской партии Гири черными не дал россиянину шансов на успех. Лишь вчера, на тай-брейке Непомнящий дожал-таки соперника «в дополнительное время», то есть, в блице.

И вышел на Карлсена, который в предельно сжатые сроки разгромил Петра Свидлера, заработав себе воскресный выходной. Кстати, после 1/2 прояснилась ситуация с отбором в последний, финальный этап «Тура», где с 9 по 20 августа сыграют четыре шахматиста. Двое из этого квартета определились давно – это Карлсен, выигравший первый и третий турниры серии, и наш Даниил Дубов, сделавший то же самое во втором. Остальные же, у кого в активе побед не было, состязались в наборе специальных дополнительных очков: дошедшие до финала на любом из этапов «Тура» получали по 10 таких баллов, до 1/2 – по семь и до 1/4 – по три.

Из-за провала в самом начале серии, когда Непомнящий не попал в плей-офф, он сильно отстал в этом зачете и теперь может выйти в Большой финал лишь одним, крайне непростым способом – если сейчас возьмет верх над Карлсеном. В противном случае компанию норвежцу с Дубовым составят Хикару Накамура и Дин Лижень.

Кандидатура Накамуры, дважды игравшего в финалах, нареканий не вызывает. А вот китайский гроссмейстер в этом «Туре» ничего особенного вроде бы не показал – по сравнению, например, с Непомнящим или с тем же Гири. В «Легендах шахмат» Дин Лижень стал лишь восьмым и какое-то время даже занимал последнее, десятое место. Зато он идеально воспользовался регламентом серии: на трех предыдущих турнирах китаец был в первой четверке, что приносило ему и по 7 зачетных очков, и пропуск в следующий этап. Кроме Карлсена только Дин Лижень принял участие во всех турнирах без исключения и в результате - накопил-таки на главный финал. Ему оставалось только дождаться победы чемпиона мира над Непомнящим…