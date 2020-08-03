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Непомнящий от души «пустил кровь» Карлсену. Но тот восстал - и повел в финале
03 августа 22:41
автор: Лев Тигай

Непомнящий от души «пустил кровь» Карлсену. Но тот восстал - и повел в финале

В четвертом из онлайн-турниров по быстрым шахматам, организованных Магнусом Карлсеном, начался финал. В первом матче норвежский чемпион мира с трудом, но обыграл россиянина Яна Непомнящего.

То, что именно Карлсен с Непомнящим разыграют главный приз турнира «Легенды шахмат» в 45 тысяч долларов (проигравший получит 30), было несложно предсказать еще до начала плей-офф. Оба заметно выделялись на общем фоне и уверенно возглавили итоговую таблицу группового этапа. Россиянин весной неудачно стартовал в «Туре Карлсена» - после прерванного на середине турнира претендентов Непомнящий явно пребывал не в своей тарелке. Теперь же сильнейший шахматист нашей страны «перезарядил батарейки», набрал отменную форму и стал одерживать одну победу за другой. В своем фирменном стиле – остром, атакующем, делая ходы с пулеметной скоростью.

ОПЯТЬ ПРИШЛОСЬ ДОЛГО ПИЛИТЬ ГИРИ

Правда, в полуфинале Непомнящему пришлось изрядно помучиться, чтобы взять реванш за поражение на той же стадии предыдущего этапа у Аниша Гири. Голландский гроссмейстер без вариантов уступил в первом матче и в середине второго тоже оказался в роли догоняющего, но потом словно переключил передачу: заиграл очень сильно и почти безошибочно. Дело дошло до армагеддона, где в испанской партии Гири черными не дал россиянину шансов на успех. Лишь вчера, на тай-брейке Непомнящий дожал-таки соперника «в дополнительное время», то есть, в блице.

И вышел на Карлсена, который в предельно сжатые сроки разгромил Петра Свидлера, заработав себе воскресный выходной. Кстати, после 1/2 прояснилась ситуация с отбором в последний, финальный этап «Тура», где с 9 по 20 августа сыграют четыре шахматиста. Двое из этого квартета определились давно – это Карлсен, выигравший первый и третий турниры серии, и наш Даниил Дубов, сделавший то же самое во втором. Остальные же, у кого в активе побед не было, состязались в наборе специальных дополнительных очков: дошедшие до финала на любом из этапов «Тура» получали по 10 таких баллов, до 1/2 – по семь и до 1/4 – по три.

Из-за провала в самом начале серии, когда Непомнящий не попал в плей-офф, он сильно отстал в этом зачете и теперь может выйти в Большой финал лишь одним, крайне непростым способом – если сейчас возьмет верх над Карлсеном. В противном случае компанию норвежцу с Дубовым составят Хикару Накамура и Дин Лижень.

Кандидатура Накамуры, дважды игравшего в финалах, нареканий не вызывает. А вот китайский гроссмейстер в этом «Туре» ничего особенного вроде бы не показал – по сравнению, например, с Непомнящим или с тем же Гири. В «Легендах шахмат» Дин Лижень стал лишь восьмым и какое-то время даже занимал последнее, десятое место. Зато он идеально воспользовался регламентом серии: на трех предыдущих турнирах китаец был в первой четверке, что приносило ему и по 7 зачетных очков, и пропуск в следующий этап. Кроме Карлсена только Дин Лижень принял участие во всех турнирах без исключения и в результате - накопил-таки на главный финал. Ему оставалось только дождаться победы чемпиона мира над Непомнящим…

И вот они сошлись. Формат финала - прежний: три матча по четыре партии в «рапид» с контролем «15 минут+10 секунд на ход», в случае равенства – две блиц-партии «5+3» и, наконец, «армагеддон». Выигравший два матча из трех становится чемпионом.

ЧЕМПИОН МИРА СДАЕТСЯ НА 21-м ХОДУ

Это был настоящий пир! Сплошь сложные, многофигурные, обоюдоострые позиции из разряда «черт ногу сломит», где чаши весов постоянно колеблются туда-сюда. Хотя пара партий все-таки получились очень быстрыми. И в одной из них Карлсен сдался… на 21-м ходу.

Самое интересное, что это был тот самый вариант Найдорфа в Сицилианской защите, где Непомнящий потерпел поражение часом раньше, на старте матча - в ферзевом окончании с соревнованием «кто быстрей» между изолированными проходными пешками. Однако за пару коротких перерывов Ян успел оперативно подкорректировать свой дебютный арсенал. И когда к нему вернулась очередь играть белыми, устроил Всемогущему Магнусу такой кромешный ад, что шахматные небеса чудом не свалились на землю!

На 10-м ходу - новинка.

На 11-м - жертва коня.

На 13-м - больше десятка фигур с обеих сторон находились под боем, а соотношение оставшихся на обдумывание минут было 11:1 в пользу российского шахматиста!

В общем, Карлсен понял, что ему каюк, и вскоре сдался. Он был настолько потрясен, что в следующей партии белыми тихо сделал быструю ничью - когда соперники согласились на нее, на часах у обоих оставалось около 19 минут. То есть, оба тратили на ход не по 10 секунд, а намного меньше.

Итак, «основное время» кончилось, пошел блиц. И к его началу чемпион мира пришел-таки в себя, а Ян… Ян опять полез в чрезмерные осложнения и - проиграл.

Да, за такую драку «с ручьями крови» против самого Карлсена он заслуживает всяческого уважения, но – и только. На овертайм наиграл, на победу – увы. Хотя оторваться от их противостояния было совершенно невозможно.

Что ж, подождем продолжения. Сначала в субботу, потом, даст бог, - на воскресном тай-брейке, и наконец - в матче за мировую шахматную корону. Ведь когда-нибудь прерванный турнир претендентов на схватку с Карлсеном за главный титул, так или иначе, должны, наконец, доиграть. А там лидирует опять он - Ян Непомнящий.

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»
4-й этап. Legends of Chess
1/2 финала

Магнус Калсен (Норвегия) – Петр Свидлер (Россия) – 2-0 (2,5:0,5, 2,5:0,5)

Ян Непомнящий (Россия) – Аниш Гири (Голландия) – 2-1 (2,5:1,5, 3:4, 3,5:2,5)

Финал. Первый матч

Карлсен – Непомнящий – 4:2 (1:0, 0,5:0,5, 0:1, 0,5:0,5, 1:0, 1:0)

Счет в серии: 1-0

Второй матч пройдет 4 августа, третий, если он потребуется, - 5 августа. Начало первых партий - в 17.00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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