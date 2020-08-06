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«Ждем финала Карлсен – Дубов». Евгений Томашевский дал прогноз на последний этап тура Карлсена
06 августа 12:34
автор: Юрий Волохов,

«Ждем финала Карлсен – Дубов». Евгений Томашевский дал прогноз на последний этап тура Карлсена

Действующий чемпион России по шахматам Евгений Томашевский подвел итоги серии онлайн-турниров, организованных Магнусом Карлсеном, и рассказал о шансах участников финального турнира.

«ПРОТИВ ТАКОГО КАРЛСЕНА НЕТ ПРИЕМА»

Начнем с последнего, четвертого турнира, который назывался Legends of Chess. В финале играли Ян Непомнящий и Магнус Карслен. Ян был в отличной форме, и если бы он встретился не с таким Карлсеном, мог бы выиграть. Против такого лома, нет приема.

У Яна получился очень сложный и затяжной полуфинал с Анишем Гири, тогда как Магнус к этому времени завершил свой матч. Поэтому у Яна не получилось отдыха перед финалом. Думаю, из-за этого он часто губил перспективные позиции, тогда как Магнус методично использовал свои шансы.

Первый матч получился упорным и запомнился красивой победой Непомнящего в третьей партии. У них с Карлсеном завязалась теоретическая дискуссия в одном из вариантов сицилианской партии. Магнус сдался на 21-м ходу, но самый красивый ход в этой партии был 14-й ход белых - Сd2. Непомнящий нашел очень крутую идею, и сделал так называемый, тихий ход.

Магнус после поражения собрался, перевел матч в блиц и там уже дожал Яна. Во втором матче Непомнящего подвела концентрация внимания. Когда за спиной уже три тяжелых матча, это сказывается. Это эффект соперников Рафаэля Надаля или Роджера Федерера в турнирах Большого шлема. Когда соперник проигрывает кому-то из этих двух великих ребят на тай-брейке первый сет, а потом приходит в ужас от мысли: «Это же мне теперь у него три сета нужно выигрывать?!»

Если подводить итог выступления Непомнящего в этой серии, Ян не очень убедительно сыграл в самом первом онлайн-турнире, который прошел почти сразу после незавершенного из-за начавшейся пандемии турнира претендентов. Сейчас Ян пришел в себя, приноровился к онлайн-шахматам. Это вселяет оптимизм перед Олимпиадой, финальный этап которой начнется 21 августа.

КРАМНИК ИГРАЛ В УДОВОЛЬСТВИЕ, СВИДЛЕР – НА РЕЗУЛЬТАТ

В Legends of Chess играли еще два наших шахматиста – Петр Свидлер и Владимир Крамник. Очень приятно было увидеть обоих. Напомним, Владимир Борисович уже завершил карьеру, но вот решил сыграть в одном из турниров этой серии.

И вдвойне приятно, что четвертый участник полуфиналов определился как раз в партии наших опытных гроссмейстеров. Победил Петр, хотя Владимир Борисович несколько раз в этой партии был близок к победе,

Оба показали обнадеживающую игру, хотелось бы чаще видеть их в турнирах. Крамник получал кайф от самого процесса и играл ради получения удовольствия. Свидлер все же больше играл на результат.

«МАГНУС УВАЖАЕТ ДУБОВА КАК СОПЕРНИКА»

Итак, в финальный этап, организаторы его назвали Grand Final, вышли четыре шахматиста. Карслен выиграл три турнира из четырех, что и ожидалось. Как я уже говорил: против лома Карлсена нет приема. С чемпионом мира сейчас даже немного проще бороться в классические шахматы, чем в быстрые.

Никакой неожиданности в выходе в Grand Final Хикару Накамуры тоже нет. Он известен, как очень сильный игрок в онлайне, плюс чрезвычайно силен в рапиде и блице. В общем, американский гроссмейстер был в своей стихии. Хотя не выиграл ни одного турнира, но по очкам сохранял приличный отрыв от конкурентов.

А вот Дин Лижень все время подвисал. Если б Аниш Гири вышел в финал последнего турнира, возможно, китайский гроссмейстер не пробился бы в Grand Final, но для этого нужно считать очки. В любом случае, Дин играл очень плохо.

Когда ближе к концу я посмотрел таблицу общего зачета и обнаружил там Диня на 4-м месте, сильно удивился. Мне он вообще не запомнился свой игрой. Разве что кроме одного матча, когда обыграл Накамуру.

По поводу Даниила Дубова мы уже много говорили. Он выиграл один из турниров, чем сразу обеспечил себе место в финале. Играл он тогда блестяще, во втором своем турнире, пожалуй, не хуже, чем в первом, победном. Но там Даниилу сильно не повезло.

Даня показывал много интересных идей. Уверен, что он подойдет во всеоружии и к финальному этапу. Поэтому буду с особенным интересом следить за матчем Накамура – Дубов.

Как мы уже говорили, американец – король онлайна и быстрых шахмат. А Даня очень много работает над шахматами. Уверен, что Дубов сможет удивить Накамуру теоретическими новинками.

Во второй паре нет сомнений в победе Карслена. Поэтому финал Карлсен – Дубов кажется мне весьма вероятным.

Мы знаем, что Даня помогал Магнусу, неплохо его изучил, уже побеждал чемпиона мира в рапиде. Боится ли Карлсен Дубова? Я бы не стал использовать это слово. Чемпион мира никого не боится. Но Даниила он причисляет к узкому кругу шахматистов, к которым относится с большим уважением, как с достойным соперникам. Но, откровенно говоря, задача выиграть у Магнуса три матча, представляется мне нереальной.

СЕРИЯ ТУРНИРОВ МАГНУСА КАРЛСЕНА

8 Апреля – 3 Мая
Magnus Carlsen Invitational (призовой фонд – $250 000)

19 Мая – 3 Июня
Lindores Abbey Rapid Challenge (призовой фонд – $150 000)

20 Июня – 5 Июля
Online Chess Masters (призовой фонд – $150 000)

21 Июля – 5 Августа
Legends of Chess (призовой фонд – $150 000)

9 Августа – 20 Августа
Grand Final (призовой фонд – $300 000).

источник: «Советский спорт»
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