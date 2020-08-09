Было «+5» пешек, а стало «-5». Дубов упустил победу на старте полуфинала с Накамурой

Четырехмесячный интернет-марафон с общим призовым фондом в миллион долларов близится к завершению. Через каких-то полторы недели, не позже 20 августа, мы узнаем имя чемпиона.

Заключительный этап «Тура Карлсена» проходит по схеме «Финала четырех», и серии в нем будут длиннее, чем в плей-офф предыдущих, отборочных турниров. Там играли до двух побед, то есть, из трех матчей, здесь – сначала из пяти в 1/2, а потом из семи в главном финале. Формат самих матчей остался прежним: четыре партии в «рапид» с контролем «15 минут+10 секунд на ход», в случае равенства – две партии в блиц «5+3» и, наконец, «армагеддон».

НОВАЯ БИТВА РОССИЯ - США

Гвоздем полуфинальной стадии должен был стать поединок Даниила Дубова с Хикару Накамурой. Особых причин сомневаться в том, что Магнус Карлсен в другой паре расправится с Дин Лиженем, вроде бы не наблюдалось. Норвежский чемпион мира выиграл в «Туре» три этапа из четырех, причем для этого ему не всегда приходилось выкладываться по полной. Например, во время финала турнира «Легенды шахмат» Карлсен в ночь между первым и вторым матчами ради забавы играл по сети в блиц до пяти утра, после чего с легкостью разгромил нашего Яна Непомнящего и взял главный приз. Куда уж Дин Лиженю тягаться с таким монстром. Тем более, что само попадание китайского гроссмейстера в квартет финалистов вызывало определенные вопросы. По ходу «Тура» Дин Лижень ни разу не прошел дальше 1/2, а последний этап и вовсе провалил, заняв восьмое место при десяти участниках.

Иное дело Дубов с Накамурой, два месяца назад устроившие жуткую рубку в единственном за весь «Тур» «финале без Карлсена». Тогда все решилось лишь в «армагеддоне» третьего, решающего матча, где россиянин «на заказ» одержал белыми эффектную победу. Так что у американца, специализирующегося именно на быстрых шахматах (в мировом блиц-рейтинге Накамура вообще стоит первым, даже выше Карлсена) и именно в интернет-варианте, должен был вырасти на Дубова здоровенный зуб. И возможность как следует подготовиться к новой встрече была у обоих - в недавнем турнире «Легенд» они не участвовали.

Все финалисты этапов «Тура Карлсена»

Этап Даты ЧУ ПФ Финал 1 18.04-3.05 8 $ 250 000 Карлсен (Норвегия) – Накамура (США) – 2,5:1,5 2 19.05-3.06 12 $ 150 000 Дубов (Россия) – Накамура – 2-1 (1,5:2,5, 2,5:1,5, 3:2) 3 20.06-4.07 12 $ 150 000 Карлсен – Гири (Голландия) – 2-0 (3,5:2,5, 2,5:1,5) 4 21.07-4.08 10 $ 150 000 Карлсен – Непомнящий (Россия) – 2-0 (4:2, 2,5:1,5) Финал 9-20.08 4 $ 300 000 ?

ЧУ – число участников, ПФ – призовой фонд.

ПРОПАВШИЕ 2:0 В НАШУ ПОЛЬЗУ

После 32-го хода белых во второй сегодняшней партии между Дубовым и Накамурой компьютер оценивал позицию однозначно: «+4,64 пешки» (то есть, ладья с лишним) в пользу российского гроссмейстера. Который несколькими минутами ранее открыл счет в матче уже на 17-м ходу! И для этого ему даже не потребовалась какая-нибудь новинка, которыми Дубов вообще-то славится: хваленый интернет-самурай Накамура просто не вышел из дебюта и был раздавлен в мгновение ока. После чего наш шахматист и черными получил мощную инициативу на ферзевом фланге. Казалось, еще пару ходов, и все, 2:0, уносите готовенького…

После 32-го хода черных тот же компьютерный «движок», который Дубов презрительно называет утюгом, показывал уже… «+4,98» в пользу Накамуры. О-хо-хо…

Нельзя сказать, чтобы Даниил зевнул что-то конкретное. Он просто промедлил, не продолжил назревавшую атаку так, как было должно. А поскольку позиция было обоюдоострой, то Накамура моментально окрысился, поймал удобный момент - и в свою очередь схватил противника за горло. 1:1.

КАРЛСЕН ТРИЖДЫ ПРОСРОЧИЛ ВРЕМЯ

В партии №3 растроенный Дубов полез в уже совсем неподготовленную атаку, за что был жестоко бит. Зато в четвертой взял, наконец, себя в руки и сумел-таки отыграться! В тонком, практически равном эндшпиле. Опять ничья (без единой ничьей в четырех партиях!) и овертайм, он же - блиц.

В итоге удача все-таки улыбнулась Накамуре. Все решилось в весьма необычном окончании: три связанных белых проходных пешки на одном фланге против четырех черных проходных на другом. Американец повел в полуфинальной серии, хотя драка идет захватывающая и ее итог совершенно непредсказуем. А если бы Дубов дожал Накамуру во второй партии...

Самое интересное, что вслед за Дубовыым сегодня проиграл и Карлсен! Да-да! «Восставший из мертвых» Дин Лижень сразу вырвался вперед, а потом норвежец умудрился трижды просрочить время из-за проблем с интернетом. В первый раз ему это простили – дали доиграть заново и добиться ничьей. Но потом терпение организаторов лопнуло. И когда в «армагеддоне» часы чемпиона мира опять беспомощно дотикали до отметки «0,0» в совершенно ничейной позиции - при том, что Карлсену требовалась только победа – вытаскивать его за уши больше никто не стал. Раз проиграно, значит, проиграно.

Хотя еще не совсем. Полуфинальные серии идут не одной победы, а до трех, и в понедельник Карлсен с Дубовым наверняка ринутся в контратаку.

Серия онлайн-турниров по быстрым шахматам «Тур Магнуса Карлсена»

5-й этап. Chess Tour Finals

1/2 финала. Первые матчи

Даниил Дубов (Россия) – Хикару Накамура (США) – 2,5:3,5 (1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0,5:0,5, 0:1)

Счет в серии: 0-1.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Дин Лижень (Китай) – 3,5:3,5 (0:1, 1:0, 0,5:0,5, 0:5:0,5, 0:1, 1:0, 0,5:0,5)

Счет в серии: 0-1.

Вторые матчи серий до трех побед состоятся 10 августа, третьи – 11 августа, четвертые и пятые, если они потребуются, - 12 и 13 августа соответственно. Начало первых партий – в 17.00 по московскому времени. Финал до четырех побед пройдет с 14 по 20 августа.