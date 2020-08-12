«Накамура сушил игру и наказывал Дубова за ошибки». Томашевский – о Гранд-финале тура Карслена

Действующий чемпион России Евгений Томашевский подвел итоги этого противостояния и сделал прогноз на исход вероятного финала.

«ОПТИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ – ДО ДВУХ ПОБЕД»

Формат из пяти матчей мне кажется не очень удачным. Если бы победитель определялся в серии до двух побед, а не до трех, как сейчас, то победа в первом сете, то бишь в первом матче, имела бы огромное значение. Победитель первого сета получает большое психологическое преимущество. А при нынешнем формате на победителя давит тот факт, что нужно выигрывать еще дважды. Считаю, что оптимальный формат – до двух обед.

Видимо, нынешний формат продиктован большим призовым фондом. Не могут четыре участника сыграть в один круг и сказать, что 300 тысяч долларов призового фонда они отработали.

«ХИКАРУ МАКСИМАЛЬНО ОГРАНИЧИВАЛ ДАНИИЛА»

Перейдем к противостоянию Дубова и Накамуры. Первый матч получился абсолютно равным. В первой партии Даниил разгромил соперника, по-моему, за 18 ходов. Потом потерпел два тяжелых поражения. Затем Даня отыгрался, а дальше в блице удача улыбнулась Накамуре. Возможно, это повлияло на Дубова. В этом тяжелейшем поединке больше повезло американскому гроссмейстеру.

Если брать чисто шахматные вещи, Накамура лучше использовал свои шансы, очень практично подходил к игре. Даже катастрофа в первой партии не выбила Хикару из колеи. Он продолжал играть довольно спокойно.