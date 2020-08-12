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«Накамура сушил игру и наказывал Дубова за ошибки». Томашевский – о Гранд-финале тура Карслена
12 августа 16:50
автор: Юрий Волохов

«Накамура сушил игру и наказывал Дубова за ошибки». Томашевский – о Гранд-финале тура Карслена

Вчера завершился первый полуфинал финального этапа тура Магнуса Карслена. Российский гроссмейстер Даниил Дубов уступил в третьем матче американцу Хираку Накамуре и завершил свое выступление в туре.

Действующий чемпион России Евгений Томашевский подвел итоги этого противостояния и сделал прогноз на исход вероятного финала.

«ОПТИМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ – ДО ДВУХ ПОБЕД»

Формат из пяти матчей мне кажется не очень удачным. Если бы победитель определялся в серии до двух побед, а не до трех, как сейчас, то победа в первом сете, то бишь в первом матче, имела бы огромное значение. Победитель первого сета получает большое психологическое преимущество. А при нынешнем формате на победителя давит тот факт, что нужно выигрывать еще дважды. Считаю, что оптимальный формат – до двух обед.

Видимо, нынешний формат продиктован большим призовым фондом. Не могут четыре участника сыграть в один круг и сказать, что 300 тысяч долларов призового фонда они отработали.

«ХИКАРУ МАКСИМАЛЬНО ОГРАНИЧИВАЛ ДАНИИЛА»

Перейдем к противостоянию Дубова и Накамуры. Первый матч получился абсолютно равным. В первой партии Даниил разгромил соперника, по-моему, за 18 ходов. Потом потерпел два тяжелых поражения. Затем Даня отыгрался, а дальше в блице удача улыбнулась Накамуре. Возможно, это повлияло на Дубова. В этом тяжелейшем поединке больше повезло американскому гроссмейстеру.

Если брать чисто шахматные вещи, Накамура лучше использовал свои шансы, очень практично подходил к игре. Даже катастрофа в первой партии не выбила Хикару из колеи. Он продолжал играть довольно спокойно.

В этом плане показательным был второй матч, когда первые две партии закончились вничью. В третьей Накамура немного усилил вариант, встретившийся в первой партии. Ничего там страшного для Дубова не было, просто Накамура максимально сыграл на ограничение соперника, и это принесло ему победу. Хотя Даниил мог сделать ничью, если б вспомнил свой домашний анализ.

Если подводить итог всего противостояния, Хикару выбирал максимально сухие варианты и дожидался ошибки Даниила, после чего неумолимо поводил партию до победы.

«У НАКАМУРЫ НЕТ ШАНСОВ ПРОТИВ КАРЛСЕНА»

Сегодня определится второй финалист. Проблемы Карслена в первом матче с Динь Лиженем были связаны с его расслабленностью из-за постоянных побед. Поэтому дело дошло до армагеддона. После этого поражения Магнус взбодрился, думаю, сегодня он не испытает проблем.

Прогноз на финал Карлсен – Накамура? Хикару после победы над Дубовым подходит к финалу с оптимистическим настроем. Но мы знаем, что у них катастрофический счет личных встреч в пользу чемпиона мира. Думаю, финал Магнус выиграет с запасом. Все-таки разница в классе соперников очевидна.

УЧАСТНИКИ

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг - 2881), Дин Лижэнь (Китай, 2836), Хикару Накамура (США, 2829) Даниил Дубов (Россия, 2770).

Финальный этап Magnus Carlsen Chess Tour. Призовой фонд $300 000. Победитель получает 140 тысяч, финалист - 80.000, проигравшие в полуфиналах - по 40.000.


Полуфиналы
Карлсен - Дин Лижэнь 2-1 (3.5:3.5; 2.5:0.5; 2.5:0.5), Накамура - Дубов 3-0 ( 3.5:2.5; 3:1; 2.5:1.5)

СЕРИЯ ТУРНИРОВ МАГНУСА КАРЛСЕНА

8 апреля – 3 мая
Magnus Carlsen Invitational (призовой фонд – $250 000)

19 мая – 3 июня
Lindores Abbey Rapid Challenge (призовой фонд – $150 000)

20 июня – 5 июля
Online Chess Masters (призовой фонд – $150 000)

21 июля – 5 августа
Legends of Chess (призовой фонд – $150 000)

9 - 20 августа
Grand Final (призовой фонд – $300 000).

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