Андрей Филатов: Онлайн-шахматы не могут заменить живые турниры  

– Я по своей натуре не пессимист. Но к пандемии отнесся серьезно и предположил, что на какое-то время наша жизнь поменяется.

– Когда началась пандемия, появились ли у вас пессимистические мысли: мол, эпидемия на шахматах отразится столь же серьезно, как, например, на футболе?

Мы поговорили с президентом Федерации шахмат России Андреем Филатовым о «новой реальности» и первой в истории Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде ФИДЕ, которая стартует в пятницу, 21 августа.

– Онлайн-шахматы набирали популярность с каждым годом. Тенденция уже просматривалась, а пандемия придала ей ускорение.

– Чемпион мира Магнус Карлсен проявил себя настоящим лидером мировых шахмат: организовал серию турниров Гран-при, подтянул в такой сложный период хороших спонсоров.

– Каждый чемпион много делал для популяризации шахмат в тот или иной период. Мне кажется, невозможно стать чемпионом мира, если ты не можешь выполнять серьезную миссию для шахмат.

– Мне кажется, Роберт Фишер все-таки немного выпадал из этого ряда.

– Когда Фишер боролся за корону, то его противостояние с целым рядом советских гроссмейстеров вывело шахматы на самый высокий политический и межгосударственный уровень. Наши гроссмейстеры с одной стороны и Фишер – с другой стали идеологическими символами своих стран. Фишер сыграл огромную роль в популяризации шахмат в мире.

«ДУБОВ МНОГО РАБОТАЕТ И БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЕТ»

– Выход Даниила Дубова в Большой финал тура Магнуса Карлсена – сюрприз?

– Дубов много работает и, как следствие, быстро прогрессирует. Мы видим у Даниила большой потенциал, поэтому включили его в состав сборной России на онлайн-олимпиаде. Команда на него очень рассчитывает.

– Дубов неплохо изучил Карлсена, когда помогал ему в качестве ассистента. Складывается впечатление, что Магнус немного побаивается Даниила.

– Не думаю, что Магнус кого-то побаивается. Безусловно, Дубов очень креативный и перспективный шахматист, но пока ему для начала нужно отобраться в турнир претендентов.

– Дубов обыграл Карлсена в одном из этих турниров. Победа над чемпионом мира, пусть и в рапиде, добавляет психологической уверенности?

– Карслена недавно и Ян Непомнящий блестяще обыграл. И Сергей Карякин побеждал Магнуса. А у Непомнящего с Карсленом неплохой счет личных встреч, с учетом детских турниров.

Шахматные болельщики в России сейчас надеются на Яна, он один из лидеров «отложенного» турнира претендентов. Мы верим, что в недалеком будущем он сможет побороться за главный мировой титул.

– Нет ли опасения, что онлайн-шахматы вытеснят «живую» игру? Ведь и шахматистам, и организаторам в финансовом плане такие турниры обходятся дешевле.

– Когда начало развиваться кино, появилось опасение, что театр отойдет на второй план. Но, как мы знаем, этого не случилось. Онлайн-шахматы бурно развиваются, но «живые» турниры они не заменят.

«Я ОТВЕЧАЮ ЗА СОСТАВ МУЖСКОЙ КОМАНДЫ»

– Перейдем к Олимпиаде. Как выбирали состав на турнир?

– У нас есть тренерский штаб, который определяет состав сборной на все соревнования. В этом году впервые в одной команде играют и мужчины, и женщины. Есть также две «юниорские доски».

Мы обсуждали кандидатуры и принимали решение. Я отвечаю за мужские доски, Сергей Рублевский – за женские. За юношей и девушек – Сергей Яновский и Михаил Кобалия. Обеспечить слаженную работу этого коллектива должен наш капитан Александр Мотылев.

– Каким образом команда готовится к турниру?

– Сейчас каждый шахматист сам определяет для себя, как ему лучше готовиться к тому или иному соревнованию. Для кого-то лучше больше играть, а кто-то предпочитает взять паузу и сосредоточиться на теоретической подготовке.

Все наши шахматисты – профессионалы, они прекрасно понимают меру ответственности, когда представляют сборную России на самых престижных соревнованиях.

– Нет ли опасения, что кто-то «переиграет» в онлайн-турнирах и будет ослаблен к Олимпиаде?

– У нас четыре очень сильных шахматиста на две мужские доски. Это Ян Непомнящий, Александр Грищук, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. По ходу турнира будет ясно, кто в какой форме находится. В традиционных турнирах вы можете заменить одного игрока из четырех, а здесь ситуация совсем другая – возможностей для замены у капитана намного больше.

– Запланирован ли общий сбор команды?

– Мы стараемся максимально ограничить контакты шахматистов, чтобы избежать малейшего риска. Иначе можно потерять всю команду. Все сборы проходят в онлайн-формате.

– Как будет проходить игра?

– Мы подготовим главный зал Дома шахматистов на Гоголевском бульваре, примем все необходимые меры – закроем доступ в клуб для посторонних лиц, проведем дезинфекцию помещений, организуем безопасное питание для наших сборников. Но есть масса нюансов. Например, некоторые привыкли играть в своих креслах. Так что если кто-то из шахматистов захочет играть из дома, то мы такое решение будем приветствовать. Ключевой фактор в наше время – безопасность. Здоровье спортсменов для нас важнее всего.

– Как будет проводиться разбор партий, выработка тактики на следующий матч?

– Так же в режиме онлайн.

– Вы сказали, что цели самые высокие. Главные соперники в борьбе за победу – Китай и США?

– Эти сборные традиционно очень сильны. И хотя за США не выступают Фабиано Каруана и Хикару Накамура, у них достаточно других мощных гроссмейстеров. Как всегда, очень хороши сборные Индии, Азербайджана, Армении, Польши, Украины. Такой большой турнир с участием сильнейших шахматистов мира вызовет большой интерес.

– Весь шахматный мир в курсе, что у нашей сборной есть своя форма – элегантные костюмы. При игре в онлайне «сборникам» тоже обязательно ее надевать?

– Нет, таких требований мы не предъявляем.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав Артемьев

Юноши: Андрей Есипенко, Алексей Сарана

Женщины: Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина

Девушки: Полина Шувалова, Маргарита Потапова

Капитан команды – международный гроссмейстер Александр Мотылев

РЕГЛАМЕНТ

Сборная России начинает выступление с финальной стадии, которая стартует 21 августа. В ТОП-дивизионе 40 команд поделены на четыре группы. Соперниками россиян в групповом турнире станут команды Алжира, Англии, Армении, Болгарии, Египта, Марокко, Румынии, Турции и Хорватии. В первом туре россияне сыграют с болгарской сборной. Начало матчей – в 17.00 по московскому времени.

12 лучших команд из ТОП-дивизиона сыграют в плей-офф (27-30 августа), где определят победителя по нокаут-системе.

Контроль времени на партию – 15 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.