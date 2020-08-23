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Олимпиаду отменили? Эй, да она вовсю идет! И наши там всех обыгрывают
23 августа 20:58
автор: Лев Тигай

Олимпиаду отменили? Эй, да она вовсю идет! И наши там всех обыгрывают

На шахматной онлайн-Олимпиаде начался решающий раунд с участием сильнейших команд мира. Сборная России прошла групповой этап без поражений и сразу вышла в четвертьфинал, где 28 августа встретится с Германией или Венгрией.

Если бы не коронавирус, сейчас мы с вами обсуждали бы итоги Олимписких игр, которые должны были пройти в Токио в конце июля-начале августа. Увы, из-за эпидемии все перенесли на следующий год, но без Олимпиады спортивный мир этим летом таки не остался. Подсуетились шахматисты, которым закрытые границы не мешают выяснять отношения по интернету. Онлайн-Олимпиада стартовала еще в конце июля и организована с размахом: аж 163 сборных и более тысячи игроков. Контроль времени – «рапид»: по 15 минут на партию плюс 5 добавленных секунд на каждый ход.

Впрочем, массовость массовостью, но коли ты имеешь дело с интернетом, то, будь добр, имей в виду и так называемых читеров, заточенных на компьютерные подсказки. В ФИДЕ это прекрасно понимали, и уже на ранних стадиях Олимпиады дисквалифицировали шахматистов из Брунея, Гонконга, Никарагуа и Мали, у которых совпадение с рекомендациями «искусственного разума» порой зашкаливало за 99 (!) процентов. С тех пор в этом плане все тихо.

В минувшую пятницу к турниру подключились, наконец, сильнейшие страны, включая главных фаворитов – Россию и Китай. Необычный формат с «равноправием полов» - по три женщины и три мужчины, включая одного юниора и одну юниорку, по идее, дает преимущество азиатской команде, - хотя еще пойди пойми, какой именно. Сегодня китайцы проиграли индусам и, заняв в группе второе место, неожиданно влетели в нашу половину сетки плей-офф. Теперь им «светит» встреча с Украиной в 1/8, потом с США (пусть без Накамуры с Каруаной) в 1/4 и, наконец, - полуфинал с нашей сборной.Если, конечно, они дотуда доползут.

Россияне же свою группу прошли легко и размашисто. С первого тура наши полностью задействовали дюжину шахматистов, включая каждого запасного,и выиграли все матчи без исключения. Самым трудным, как и ожидалось, получился поединок предпоследнего тура с Арменией: пять из шести партий завершились вничью, а решающей стала победа 20-летнего Алексея Сараны. Кстати, именно Саранас Андреем Есипенко показали на юниорской доске стопроцентный результат, не потеряв даже пол-очка из девяти. Больше это ни у кого не вышло – даже «монстр дебюта» Даниил Дубов однажды согласился на ничью.

Онлайн-Олимпиада. Дивизион 1

Группа С

Матчи сборной России

21.08. Россия – Болгария – 4,5:1,5, Турция – Россия – 0,5:5,5, Россия – Хорватия – 3,5:2,5.

22.08. Алжир – Россия – 0:6, Россия – Марокко – 6:0, Англия – Россия – 1:5.

23.08. Россия – Египет - 5:1, Россия – Армения – 3,5:2,5, Румыния – Россия – 1,5:4,5.

Показатели российских игроков: Александр Грищук – 3,5очка (из 5), Ян Непомнящий – 3 (4), Даниил Дубов – 3,5 (4), Владислав Артемьев – 4 (5), Александра Горячкина – 4 (5), Катерина Лагно – 2,5 (4), Александра Костенюк – 3,5 (5), Валентина Гунина – 3,5 (4), Андрей Есипенко – 5 (5), Алексей Сарана – 4 (4), Полина Шувалова –4 (5), Маргарита Потапова – 3 (4).

Итоговое положение:Россия – 18 очков, Болгария – 13, Армения, Румыния – 12, Хорватия – 11, Англия – 10, Турция – 7, Египет – 5, Марокко – 2, Алжир – 0.

Группа А: Индия – 17, Китай – 16, Германия – 11, Иран – 9, Монголия, Грузия, Индонезия – 8, Узбекистан – 7, Вьетнам – 6, Зимбабве – 0.

Группа В:Азербайджан, Венгрия – 14, Украина, Казахстан, Испания – 13, Голландия – 9, Словакия – 8, Франция – 4, Норвегия – 2, ЮАР – 0.

Группа D (7 туров из 9, последние матчи закончатся поздно ночью): США – 12, Греция – 11, Перу – 10, Польша – 9, Италия – 8, Канада, Бразилия – 5, Аргентина, Куба – 4, Парагвай – 2.

В плей-офф встречаются: 1/8 финала (27 августа) – Венгрия – Германия, Китай – Украина, Болгария – D3 (3-е место в группе D), D2 –Армения, 1/4 финала (28 августа) – Россия – Венгрия/Германия, D1 (скорее всего, США) – Китай/Украина, Индия - D2/Армения, Азербайджан – Болгария/D3. Полуфиналы – 29 августа, финал – 30-го. Все раунды плей-офф состоят из двух матчей, в случае равенства - «армагеддон».

источник: «Советский спорт»
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На шахматной онлайн-Олимпиаде начался решающий раунд с участием сильнейших команд мира. Сборная России прошла групповой этап без поражений и сразу вышла в четвертьфинал, где 28 августа встретится с Германией или Венгрией.
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