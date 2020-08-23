Олимпиаду отменили? Эй, да она вовсю идет! И наши там всех обыгрывают

Если бы не коронавирус, сейчас мы с вами обсуждали бы итоги Олимписких игр, которые должны были пройти в Токио в конце июля-начале августа. Увы, из-за эпидемии все перенесли на следующий год, но без Олимпиады спортивный мир этим летом таки не остался. Подсуетились шахматисты, которым закрытые границы не мешают выяснять отношения по интернету. Онлайн-Олимпиада стартовала еще в конце июля и организована с размахом: аж 163 сборных и более тысячи игроков. Контроль времени – «рапид»: по 15 минут на партию плюс 5 добавленных секунд на каждый ход.

Впрочем, массовость массовостью, но коли ты имеешь дело с интернетом, то, будь добр, имей в виду и так называемых читеров, заточенных на компьютерные подсказки. В ФИДЕ это прекрасно понимали, и уже на ранних стадиях Олимпиады дисквалифицировали шахматистов из Брунея, Гонконга, Никарагуа и Мали, у которых совпадение с рекомендациями «искусственного разума» порой зашкаливало за 99 (!) процентов. С тех пор в этом плане все тихо.

В минувшую пятницу к турниру подключились, наконец, сильнейшие страны, включая главных фаворитов – Россию и Китай. Необычный формат с «равноправием полов» - по три женщины и три мужчины, включая одного юниора и одну юниорку, по идее, дает преимущество азиатской команде, - хотя еще пойди пойми, какой именно. Сегодня китайцы проиграли индусам и, заняв в группе второе место, неожиданно влетели в нашу половину сетки плей-офф. Теперь им «светит» встреча с Украиной в 1/8, потом с США (пусть без Накамуры с Каруаной) в 1/4 и, наконец, - полуфинал с нашей сборной.Если, конечно, они дотуда доползут.

Россияне же свою группу прошли легко и размашисто. С первого тура наши полностью задействовали дюжину шахматистов, включая каждого запасного,и выиграли все матчи без исключения. Самым трудным, как и ожидалось, получился поединок предпоследнего тура с Арменией: пять из шести партий завершились вничью, а решающей стала победа 20-летнего Алексея Сараны. Кстати, именно Саранас Андреем Есипенко показали на юниорской доске стопроцентный результат, не потеряв даже пол-очка из девяти. Больше это ни у кого не вышло – даже «монстр дебюта» Даниил Дубов однажды согласился на ничью.

Онлайн-Олимпиада. Дивизион 1