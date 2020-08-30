ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Россия выиграла Олимпиаду из-за интернет-обрыва. Индию тоже объявили чемпионом
30 августа 17:39
автор: Лев Тигай

Россия выиграла Олимпиаду из-за интернет-обрыва. Индию тоже объявили чемпионом

В финальном матче онлайн-Олимпиады наши шахматисты вроде бы одержали победу над индийской сборной, но последней помешали проблемы со связью.

Этот турнир ФИДЕ придумала вместо традиционной, классической Олимпиады, которая должна была пройти в августе в Москве и которую пришлось перенести на следующий год из-за коронавируса. Интернет-замену организовали с размахом: 163 команды, динамичный «рапид» и почти все сильнейшие - не хватало разве что Карлсена, Накамуры и Каруаны. Но, к сожалению, благие намеренья под конец привели организаторов если не в ад, то как минимум в чистилище: результат финальной серии определился не на доске, а где-то в глубинах всемирной сети. В решающий момент два человека в сборной Индии просрочили время из-за обрыва связи.

Вкратце напомним регламент. Играли смешанные команды аж на шести досках: две мужских, две женских и две – по одному для каждого пола – юниорских. Контроль времени: 15 минут на партию плюс 5 добавленных секунд на каждый ход. Формат всех раундов плей-офф: по два матча и, в случае равенства, - сразу «армагеддон». Причем, в отличие от футбольных еврокубков, суммарная разница очков значения не имела. Если команда, допустим, проигрывала 2:4, а потом побеждала 6:0, исход серии все равно решался в скоротечной «партии смерти».

АНАНД В ЗАПАСЕ

Сборная России дошла до финала без подобных приключений. Зато индусам в субботу пришлось до последнего рубиться с польской командой. Кто знает, чем бы закончился их полуфинал, если бы при жеребьевке «армагеддон» выпало играть не женщинам, а мужчинам, однако Индии повезло, и обладательница второго в мире рейтинга Хампи Конеру железной рукой вывела азиатскую сборную в финал.

На него индусы вышли с «камнем за пазухой»: убрали в запас самого Вишванатана Ананда и выдвинувшийся на первую доску Видит Гуджрати поймал на дебютную заготовку Яна Непомнящего. Обычно наш гроссмейстер играет очень быстро, а здесь и по времени сильно отстал, и позицию получил чуть ли не безнадежную. Но – все-таки спасся благодаря эффектной жертве ладьи! В итоге Гуджрати пришлось самому давать вечный шах.

Еле-еле отбилась от Конеру и Екатерина Лагно. Первый матч завершился шестью ничьими, что для сборной России было, мягко говоря, приемлемым результатом. Что называется, отскочили.

ПОБЕДА ГОРЯЧКИНОЙ – НО ВСЕ-ТАКИ НИЧЬЯ

Перед матчем №2 наши провели три замены: Дубов вместо Артемьева, Горячкина вместо Лагно и Есипенко вместо Сараны. Индусы в ответ достали из запасников Ананда, который четко сделал ничью с Непомнящим.

А решалось все на юниорских досках. Андрей Есипенко имел заметный перевес против Нихала Сарина, а Полина Шувалова, напротив, проигрывала Диве Дешмух в тот момент, когда в обеих партиях у индусов отвалился интернет, и они просрочили время. На момент обрыва на часах у них оставалось примерно по полминуты, что немало.

Зато в остальных партиях все прошло тип-топ. Включая последнюю, самую длинную, где Александра Горячкина в ладейном эндшпиле виртуозно домучила-таки Канеру. Это вроде бы давало России основание считать свою победу законной, хотя… Все-таки преимущество Дешмух на момент обрыва было явно покруче, чем у Есипенко, так что осадочек, как ни крути, оставался.

Индия, естественно, подала протест. Добавляло интриги то, что совсем недавно, в пятницу, уже индусам засчитали победу в 1/4 после аналогичных интернет-проблем у сборной Армении. Наконец ФИДЕ, президентом которой, напомню, является наш Аркадий Дворкович, посовещалась и вынесла вердикт: обе команды-финалистки объявлены чемпионами.

Что ж, оригинально. Не вполне понимаю, почему нельзя было доиграть партии Есипенко и Шуваловой, но с другой стороны – время-то уже ушло. Шахматисты успели бы воспользоваться дополнительным интернет-анализом. Правда, как наши, так и индийские. В общем, черт ногу сломит. Хорошего решения тут просто не было. Так или иначе, впервые с 2014 года Россия стала олимпийским чемпионом по шахматам.

Онлайн-Олимпиада. Дивизион 1

Финал

Россия – Индия – 1:1

Первый матч - 3:3 (ничьи: Гуджарати - Непомнящий, Артемьев – Харикришна, Прагнанандха - Сарана, Конеру – Лагно, Костенюк – Дронавалли, Шувалова – Дешмух).

Второй матч – 4,5:1,5 (Есипенко – Сарин – 1:0, Горячкина - Конеру – 1:0, Дешмух – Шувалова – 0:1, ничьи: Непомнящий – Ананд, Гуджарати – Дубов, Дронавалли - Костенюк). Результат матча аннулирован, объявлена ничья.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
РПЛ. «Спартак» на день стал лидером, «Химки» и «Ротор» по-прежнему на днеООО «Порше Руссланд» стала лауреатом профессиональной премии USED CAR AWARDS 2020"АвтоВАЗ" временно переходит на шестидневную рабочую неделюЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Россия выиграла Олимпиаду из-за интернет-обрыва. Индию тоже объявили чемпионом
Россия выиграла Олимпиаду из-за интернет-обрыва. Индию тоже объявили чемпионом
В финальном матче онлайн-Олимпиады наши шахматисты вроде бы одержали победу над индийской сборной, но последней помешали проблемы со связью.
30.08.2020 17:39
Шахматы
автор: Лев Тигай
Олимпиаду отменили? Эй, да она вовсю идет! И наши там всех обыгрывают
Олимпиаду отменили? Эй, да она вовсю идет! И наши там всех обыгрывают
На шахматной онлайн-Олимпиаде начался решающий раунд с участием сильнейших команд мира. Сборная России прошла групповой этап без поражений и вышла в четвертьфинал.
23.08.2020 21:00
Шахматы
автор: Лев Тигай
Андрей Филатов: Онлайн-шахматы не могут заменить живые турниры  
Андрей Филатов: Онлайн-шахматы не могут заменить живые турниры  
В период пандемии шахматная жизнь не остановилась, а перешла в онлайн.
19.08.2020 10:00
Шахматы
автор: Олег Чикирис
«Накамура сушил игру и наказывал Дубова за ошибки». Томашевский – о Гранд-финале тура Карслена
«Накамура сушил игру и наказывал Дубова за ошибки». Томашевский – о Гранд-финале тура Карслена
Вчера завершился первый полуфинал итогового этапа тура Магнуса Карслена. Российский гроссмейстер Даниил Дубов уступил американцу Хираку Накамуре и завершил свое выступление в туре.
12.08.2020 16:50
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Было «+5» пешек, а стало «-5». Дубов упустил победу на старте полуфинала с Накамурой
Было «+5» пешек, а стало «-5». Дубов упустил победу на старте полуфинала с Накамурой
Начался последний из серии онлайн-турниров по быстрым шахматам, организованных Магнусом Карлсеном. Россию в квартете финалистов представляет Даниил Дубов.
09.08.2020 22:20
Шахматы
автор: Лев Тигай
«Ждем финала Магнус – Дубов». Томашевский дал прогноз на последний этап тура Карлсена
«Ждем финала Магнус – Дубов». Томашевский дал прогноз на последний этап тура Карлсена
Действующий чемпион России Евгений Томашевский подвел итоги серии онлайн-турниров, организованных Карлсеном, и рассказал о шансах участников финала.
06.08.2020 12:30
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Непомнящий от души «пустил кровь» Карлсену. Но тот восстал – и повел в финале
Непомнящий от души «пустил кровь» Карлсену. Но тот восстал – и повел в финале
В четвертом онлайн-турнире по быстрым шахматам, организованным Карлсеном, начался финал. В первом матче норвежец с трудом обыграл Непомнящего.
03.08.2020 22:30
Шахматы
автор: Лев Тигай
Наш Ян замахнулся на Магнуса Великого. Все идет к финалу Непомнящий – Карлсен
Наш Ян замахнулся на Магнуса Великого. Все идет к финалу Непомнящий – Карлсен
В четвертом из онлайн-турниров по быстрым шахматам, организованных Карлсеном, определились полуфиналисты. Среди них – двое россиян: Непомнящий и Свидлер.
29.07.2020 22:30
Шахматы
автор: Лев Тигай
Александра Костенюк: С дочерью привыкли быть на расстоянии
Александра Костенюк: С дочерью привыкли быть на расстоянии
12-я чемпионка мира по шахматам, трехкратная победительница Всемирной шахматной Олимпиады рассказала о периоде самоизоляции и новой работе в качестве редактора спортивного сайта.
23.07.2020 18:00
Шахматы
автор: Эмиль Велиев
Как Карлсен сам починил интернет и выиграл матч
Как Карлсен сам починил интернет и выиграл матч
Владимир Федосеев подвел итоги крупного шахматного онлайн-турнира.
05.07.2020 16:00
Шахматы
автор: Юрий Волохов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика