Россия выиграла Олимпиаду из-за интернет-обрыва. Индию тоже объявили чемпионом

Этот турнир ФИДЕ придумала вместо традиционной, классической Олимпиады, которая должна была пройти в августе в Москве и которую пришлось перенести на следующий год из-за коронавируса. Интернет-замену организовали с размахом: 163 команды, динамичный «рапид» и почти все сильнейшие - не хватало разве что Карлсена, Накамуры и Каруаны. Но, к сожалению, благие намеренья под конец привели организаторов если не в ад, то как минимум в чистилище: результат финальной серии определился не на доске, а где-то в глубинах всемирной сети. В решающий момент два человека в сборной Индии просрочили время из-за обрыва связи.

Вкратце напомним регламент. Играли смешанные команды аж на шести досках: две мужских, две женских и две – по одному для каждого пола – юниорских. Контроль времени: 15 минут на партию плюс 5 добавленных секунд на каждый ход. Формат всех раундов плей-офф: по два матча и, в случае равенства, - сразу «армагеддон». Причем, в отличие от футбольных еврокубков, суммарная разница очков значения не имела. Если команда, допустим, проигрывала 2:4, а потом побеждала 6:0, исход серии все равно решался в скоротечной «партии смерти».

АНАНД В ЗАПАСЕ

Сборная России дошла до финала без подобных приключений. Зато индусам в субботу пришлось до последнего рубиться с польской командой. Кто знает, чем бы закончился их полуфинал, если бы при жеребьевке «армагеддон» выпало играть не женщинам, а мужчинам, однако Индии повезло, и обладательница второго в мире рейтинга Хампи Конеру железной рукой вывела азиатскую сборную в финал.

На него индусы вышли с «камнем за пазухой»: убрали в запас самого Вишванатана Ананда и выдвинувшийся на первую доску Видит Гуджрати поймал на дебютную заготовку Яна Непомнящего. Обычно наш гроссмейстер играет очень быстро, а здесь и по времени сильно отстал, и позицию получил чуть ли не безнадежную. Но – все-таки спасся благодаря эффектной жертве ладьи! В итоге Гуджрати пришлось самому давать вечный шах.

Еле-еле отбилась от Конеру и Екатерина Лагно. Первый матч завершился шестью ничьими, что для сборной России было, мягко говоря, приемлемым результатом. Что называется, отскочили.