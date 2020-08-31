«Два победителя – это справедливо, но Россия была сильнее»

Первый матч финала прошел в абсолютно равной борьбе, достаточно сказать, что все партии завершились вничью.

Однако во втором матче индийцы просрочили время на двух досках из-за проблем на онлайн-платформе. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович принял разумное решение объявить победителями обе сборные.

Второй матч получился напряженным. Нихал Сарин в партии с Андреем Есипенко просрочил время. Виной тому неполадки в онлайн-платформе, на которой проходила Олимпиада. То же самое случилось в партии Полины Шуваловой и Диве Дешмух. Вновь из-за технических проблем индийская шахматистка просрочила время. Причем в это момент ее позиция выглядела гораздо предпочтительнее.

Мы видели на экране эмоции Диве Дешмух, понятно, что она была крайне раздосадована таким поворотом.

После матча представители индийской сборной подали протест.

Рассмотрев апелляцию индийской команды, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение объявить победителями в турнире обе сборные.

Нельзя не отметить победу Александры Горячкиной над очень сильной соперницей Хампи Конеру, которая в мировом рейтинге занимает второе место. Саша выиграла в позиционном стиле, она ход за ходом переигрывала опытную соперницу. Эта победа стала решающей для нашей команды.

Конечно, онлайн-Олимпиада имеет свою специфику, она прошла впервые. Но я много общалась с нашими шахматистами, тренерами, они говорили, что в условиях пандемии такое соревнование прекрасно стимулирует, дает возможность держать себя в форме.

Сборная России выставила самый сильный состав из всех участников. Пожалуй, только сборная Индии в этом плане могла соперничать с россиянами. Но все же, по игре наши шахматисты были сильнее, блестящая победа Александры Горячкиной над второй шахматисткой мира тому подтверждение.

Статистика

Онлайн-Олимпиада. Дивизион 1

Финал

Россия – Индия – 1:1

Первый матч - 3:3 (ничьи: Гуджарати - Непомнящий, Артемьев – Харикришна, Прагнанандха - Сарана, Конеру – Лагно, Костенюк – Дронавалли, Шувалова – Дешмух).

Второй матч – 4,5:1,5 (Есипенко – Сарин – 1:0, Горячкина - Конеру – 1:0, Дешмух – Шувалова – 0:1, ничьи: Непомнящий – Ананд, Гуджарати – Дубов, Дронавалли - Костенюк). Результат матча аннулирован, объявлена ничья.