Алексей Сарана: Полтора часа ждали решение ФИДЕ, все были в напряжении

«РЕШИЛ ИГРАТЬ ИЗ ДОМА»

– Когда узнали, что вас включили в состав сборной России для участия в онлайн-Олимпиаде?

– Мне сообщили об этом в середине июля. Понято, я был счастлив – играть за сборную страны да еще в одной команде с шахматистами топ-уровня.

– Готовились дома или был какой-то командный сбор?

– Готовился дома, в Москве.

– В связи с пандемией тренеры нашей сборной разрешили шахматистам самим выбирать – играть ли в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре, где руководство Федерации шахмат России создало для команды все условия, либо из дома. Вы какой вариант выбрали?

– Я играл из дома. Сейчас живу один, меня никто не отвлекал от игры. Но часть нашей команды играла на Гоголевском. Видимо, так им было удобнее.

– Для шахматиста в онлайн-игре важно, какая у него мышка?

– Думаю, мышка важна только в блице, когда контроль три минуты на партию и меньше. В рапиде с контролем 15 минут плюс 5 секунд на ход мышка не играет столь важной роли.

– Некоторые за период пандемии привыкли к своему креслу…

– Никогда об этом не задумывался. Мне не кажется, что кресло так сильно влияет на игру.

«ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ЗАВОЕВАЛИ ЧИСТОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО»

– Первый этап наша сборная прошла очень легко. На юношеской доске, кажется, вообще не было проблем.

– Россия была явным фаворитом на первом этапе. Да и группа нам попалась не самая сильная. А на юниорской доске мы с Андреем Есипенко показали стопроцентный результат.

– Как проходили обсуждения после тура?

– Собрания проходили в режиме онлайн по Zoom. Тренеры называли состав на следующий матч, вырабатывали тактику. Установка на ничью? Такого не помню. У нас сильная команда, поэтому все играли только на победу. А на юниорской доске Россия была явным фаворитом почти во всех матчах.

– По сути, у нашей команды были два сложных поединка – полуфинал со сборной США и финал с Индией. Но с американцами вы не играли. Почему?

– Так решил тренерский штаб. Дело в том, что я недавно играл с американцем Джеффри Шонгом и уступил. Поэтому было решено, что в первом матче сыграет Андрей. Первую партию Андрей провел хорошо, хотя ему и не удалось победить. Тренерский штаб решил его выставить на второй матч. Андрей владел преимуществом, но ему немного не повезло в цейтноте.

– Зато финал с Индией начали вы. Как протекала партия?

– Мне казалось, что я переигрывал соперника, Прагнанандха угодил в цейтнот, но в равной позиции я решил играть на победу. В результате зевнул пешку, и партия перешла в ладейное окончание с лишней пешкой у соперника. В нервной концовке в обоюдном цейтноте мне удалось свести партию вничью. Во втором матче уже играл Андрей.

– Критический момент всей Олимпиады случился как раз во втором матче, когда индийцы на двух досках просрочили время из-за проблем на онлайн-платформе, на которой проходила Олимпиаду. Соперники подали протест. Опишите свои ощущения в той ситуации?

– Рассмотрение апелляции сборной Индии затянулось на полтора часа. Напряжение было большое. Затем объявили решение.

– После этого отлегло?

– Двоякое чувство, сильной радости не было. Все-таки мы завоевали не чистое первое место.

– Возможно, все справедливо – Россия и Индия команды примерно одного класса?

– По суммарному командному рейтингу мы повыше индийцев, по позициям в этих матчах трудно оценить, но скорее у нас было небольшое преимущество.

– Что делали после объявления результата – остались дома или отправились на Гоголевский?

– Поехал на Гоголевский, с частью команды сходили в ресторан, немного отметили.

– Вы ведь занимались шахматами в центре «Сириус». Как вы туда попали?

– Меня пригласили, видимо, за мои турнирные результаты. Но это было уже в достаточно зрелом возрасте – в 17 лет. Там занимаются обычно более юные ребята. Я провел в «Сириусе» несколько тренировочных сборов, и после этого каждый раз очень удачно играл в турнирах.

– Алексей, последний вопрос, который сейчас многих заботит: вытеснят ли со временем онлайн-шахматы игру с «живым» соперником?

– Думаю, этого не будет.